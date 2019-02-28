Широков может быть уволен из «Динамо»

28 февраля 2019, 18:21

Новое руководство «Динамо» планирует уволить спортивного директора Романа Широкова.

Акционеры недовольны тем, что у специалиста существует конфликт с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. На данный момент Широков находится в отпуске.