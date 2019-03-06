Почеттино хочет сыграть матч 1/4 финала ЛЧ на новом стадионе «Тоттенхэма»

вчера, 11:16

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после прохода дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что хотел бы следующую стадию турнира встретить уже на новом стадионе «шпор».

Мы разговаривали с председателем клуба Леви и хотим сыграть следующий матч Лиги чемпионов на новой арене. Перед игрой мы слушали гимн ЛЧ и думали, как было бы здорово выступать на своем стадионе.

Изначально стадион должен был поступить в распоряжение команды еще осенью прошлого года. Однако из-за проблем с системой безопасности его открытие пришлось отложить.