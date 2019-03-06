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Почеттино хочет сыграть матч 1/4 финала ЛЧ на новом стадионе «Тоттенхэма»

вчера, 11:16

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после прохода дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что хотел бы следующую стадию турнира встретить уже на новом стадионе «шпор».

Мы разговаривали с председателем клуба Леви и хотим сыграть следующий матч Лиги чемпионов на новой арене. Перед игрой мы слушали гимн ЛЧ и думали, как было бы здорово выступать на своем стадионе. 

Изначально стадион должен был поступить в распоряжение команды еще осенью прошлого года. Однако из-за проблем с системой безопасности его открытие пришлось отложить. 

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Все комментарии
YRunner
YRunner
   237 / 981
вчера в 20:48
Слится на унитазе))) Как это символично)))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил cannongun
   60 / 981
вчера в 13:27
Посмеемся, когда Аякс выбьет вас из ЛЧ
cannongun
cannongun ответил Ragnar_Lodbrok
   72 / 981
вчера в 13:20
Аякс сумел сыграть 2 раза вничью с Баварией в группе. Конечно, Аякс не сильнее этих грандов, но сильнее той же Ромы, Порту и Тоттенхэма
че ты несешь?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Виталик ManUtd Rus
   60 / 981
вчера в 12:59
Аякс сумел сыграть 2 раза вничью с Баварией в группе. Конечно, Аякс не сильнее этих грандов, но сильнее той же Ромы, Порту и Тоттенхэма
Bayern Best
Bayern Best
   93 / 981
вчера в 12:53
Думаю они не успеют.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил Ragnar_Lodbrok
   90 / 981
вчера в 12:40
Аякс соперник полегче, ахахаха) похоже, ты не следишь за ЛЧ
Аякс сильнее Сити , Барселоны , Атлетико , Псж (МЮ ) , Баварии ?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Виталик ManUtd Rus
   60 / 981
вчера в 11:47
Желаю петухам соперника полегче в 1)4 финала , чтобы был хороший шанс пройти в полуфинал . Аякс или Порто-Рома , например , ливерка - хотя они не пройдут дальше !
Аякс соперник полегче, ахахаха) похоже, ты не следишь за ЛЧ
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   90 / 981
вчера в 11:41
Желаю петухам соперника полегче в 1)4 финала , чтобы был хороший шанс пройти в полуфинал . Аякс или Порто-Рома , например , ливерка - хотя они не пройдут дальше !
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