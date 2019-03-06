Баллаге: «У Месси есть еще как минимум четыре года»

Известный футбольный эксперт Гильем Баллаге поделился мнением о будущем Лионеля Месси в «Барселоне».

Я думаю, что у Месси есть еще как минимум четыре года, чтобы быть на пике.

Затем, если он захочет, он может продолжить играть в «Барселоне», выходить на поле в определенные моменты и совершать полезные действия для команды.

У него до сих пор есть искра, хотя он может испытывать боль от травм.

Он лучшая «девятка», лучшая «десятка», лучшая «восьмерка». Он может делать на поле всё. Я думаю, что Месси на долгое время в «Барсе».