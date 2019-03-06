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Баллаге: «У Месси есть еще как минимум четыре года»

вчера, 10:33

Известный футбольный эксперт Гильем Баллаге поделился мнением о будущем Лионеля Месси в «Барселоне».

Я думаю, что у Месси есть еще как минимум четыре года, чтобы быть на пике. 

Затем, если он захочет, он может продолжить играть в «Барселоне», выходить на поле в определенные моменты и совершать полезные действия для команды. 

У него до сих пор есть искра, хотя он может испытывать боль от травм. 

Он лучшая «девятка», лучшая «десятка», лучшая «восьмерка». Он может делать на поле всё. Я думаю, что Месси на долгое время в «Барсе». 

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Все комментарии
spartach091
spartach091
   73 / 981
вчера в 13:39
Посмотрим
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   263 / 981
вчера в 11:25
Спасибо ему, всем успехам Барсы нового тысячелетия он приложил немало усилий, даже Реал, держащий марку, бравший трижды ЛЧ все время был в тени Барсы в Испании, а также в очных встречах, вот уже 20 лет, это тоже заслуга Месси. Привел Барсу к величию и триумфу. Два требла, 4 ЛЧ, кучу трофеев, яркую игру, рекорды мы не забудем. Мы рады воочию наблюдать за его игрой, будет жаль с ним расставаться, но годы свое берут. А пока... пока есть еще время для новых достижений, будет повод поиздеваться над соперниками :)
GKN
GKN
   330 / 981
вчера в 11:01
Я думаю больше протянет
ДСА
ДСА
   136 / 981
вчера в 10:56
Скорее это максимум - 4 года.
Остапчук 67
Остапчук 67
   579 / 981
вчера в 10:53
Месси не посмеют указать на выход.
Он уйдет сам, но только после Роналду.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   325 / 981
вчера в 10:50
Все рекорды нужно делать еще более недосягаемыми.
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