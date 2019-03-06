Гайя: «„Валенсия“ находится в своей лучшей форме»

Защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром».

Начало сезона выдалось не самым удачным, но сейчас «Валенсия» находится в своей лучшей форме. Мы не проигрываем на протяжении 11 матчей. Это не случайность, а результат ежедневной работы. Нужно постараться добиться приемлемого результата перед ответной игрой в России, а затем думать о Ла Лиге и Кубке Испании. Чемпионат — это приоритет. Он дает нам возможность играть в Лиге чемпионов. «Краснодар» занимает второе место в чемпионате России. Они выбили «Байер». Матч легким не будет, но «Валенсия» должна постараться не пропустить.