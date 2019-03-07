ГлавнаяНовости

Дмитрий Попов: «Дзюба выглядит тяжеловато»

вчера, 18:28

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов раскритиковал форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

Дзюба выглядит тяжеловато. Это абсолютно очевидно и заметно невооружённым глазом. Но Артём провёл сумасшедший прошлый год, и нет ничего удивительного в том, что сейчас он выхолощен как эмоционально, так и физически. Отпуск прошёл, но не так просто с ходу вернуться на столь же высокий уровень. Теперь всё зависит от футболиста. Если Дзюба не наберёт форму, то сядет в запас, потому что конкуренция в «Зените» очень высока.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Очень тяжело объяснить такое неудачное выступление „Зенита“»
Сегодня, 02:00 Комментарии2
Мусаев: «В перерыве ребята поняли, что бояться тут некого»
Сегодня, 01:35 Комментарии3
Медведев: «В Испанию „Зенит“ поедет не доигрывать, а бороться»
Сегодня, 01:24 Комментарии13
Иванович: «Мы должны обратить внимание на игру при стандартах»
Сегодня, 00:04 Комментарии6
Семак: «Шансы у „Зенита“ есть»
Вчера, 23:41 Комментарии15
Главный тренер «Вильярреала» сравнил «Зенит» с «Алавесом»
Вчера, 23:29 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 20:53
Дзюба раскачается! Сейчас ему (наконец-то) есть на кого равняться...
Gessenschaft
Gessenschaft
   411 / 1029
вчера в 20:18
БЕРЕМЕННЫЙ ПОХОДУ...
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 1029
вчера в 18:47
Большая и ненужная сейчас шпала.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100