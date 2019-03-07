Дмитрий Попов: «Дзюба выглядит тяжеловато»

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов раскритиковал форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

Дзюба выглядит тяжеловато. Это абсолютно очевидно и заметно невооружённым глазом. Но Артём провёл сумасшедший прошлый год, и нет ничего удивительного в том, что сейчас он выхолощен как эмоционально, так и физически. Отпуск прошёл, но не так просто с ходу вернуться на столь же высокий уровень. Теперь всё зависит от футболиста. Если Дзюба не наберёт форму, то сядет в запас, потому что конкуренция в «Зените» очень высока.