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Пантелеев сравнил Бердыева с Каррерой

вчера, 15:23

Бывший хавбек «Спартака» Владислав Пантелеев, перешедший в «Рубин», сравнил главного тренера казанцев Курбана Бердыева с экс-тренером «красно-белых» Массимо Каррерой.

Много я с ним не был, только на Кубок играл против «Черноморца». С «Уфой» уже был Рианчо. Запомнилось то, что Массимо мотивирует: речь он произносил на итальянском, а помощник переводил. Про тактические моменты ничего не могу сказать, там их особо и не было. Наверное, больше всего запомнилось то, как он заряжает на игру.

Курбан Бекиевич более спокойный, а Каррера вспыльчивый. На тренировках были ситуации, когда он кричал, и переводчик это все передавал. Но и у Курбана Бекиевича такое бывает, когда мы расслабленные выходим. Покричит немного, чтобы взбодрились. Но я никого особо не боялся, надо уважать всех тренеров.

Слив Карреры? Нет, у меня такого ощущения точно не было.

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Все комментарии
Absinthe3
Absinthe3
   98 / 1029
вчера в 19:28
И КББ, и Каррера - тренеры от Бога. У каждого из них свой взгляд на футбол, своя тактика и стратегия.
Miaf
Miaf
   11 / 1029
вчера в 16:04
Помним и любим Массимо, великий тренер и отличный человек.
Aчиститель
Aчиститель
   319 / 1029
вчера в 15:35
Обоих гнать нужно одной метлой, одноразовые шулеры.
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