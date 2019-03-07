Пантелеев сравнил Бердыева с Каррерой

Бывший хавбек «Спартака» Владислав Пантелеев, перешедший в «Рубин», сравнил главного тренера казанцев Курбана Бердыева с экс-тренером «красно-белых» Массимо Каррерой.

Много я с ним не был, только на Кубок играл против «Черноморца». С «Уфой» уже был Рианчо. Запомнилось то, что Массимо мотивирует: речь он произносил на итальянском, а помощник переводил. Про тактические моменты ничего не могу сказать, там их особо и не было. Наверное, больше всего запомнилось то, как он заряжает на игру.

Курбан Бекиевич более спокойный, а Каррера вспыльчивый. На тренировках были ситуации, когда он кричал, и переводчик это все передавал. Но и у Курбана Бекиевича такое бывает, когда мы расслабленные выходим. Покричит немного, чтобы взбодрились. Но я никого особо не боялся, надо уважать всех тренеров.

Слив Карреры? Нет, у меня такого ощущения точно не было.