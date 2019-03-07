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Сорокин: «УЕФА предъявит особые требования к Петербургу из-за Евро-2020»

вчера, 16:06

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что УЕФА будет предъявлять к Санкт-Петербургу особые требования как к одному из городов-организаторов чемпионата Европы 2020 года.

Мы сформировали о себе четкое представление о безукоризненном проведении всех международных соревнованиях на территории нашей страны, поэтому к нам предъявляются более повышенные требования. Более того, при проведении чемпионата мира нас сравнивали с Бразилией, что в чем-то было для нас немного полегче.

Сейчас нас будут сравнивать с нашими городами-партнерами, среди которых Рим, Лондон, Амстердам, Мюнхен. Естественно, к Санкт-Петербургу в виду туристической привлекательности и известности особые требования как к городу-хозяину.

Недавно стало известно, что талисман Евро-2020 будет представлен в марте этого года.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   8 / 1029
вчера в 17:35
Надо срочно провести в Питере марш питухов и окружить их заботой и пониманием более лучшей, чем в Европе!
pavkur
pavkur
   212 / 1029
вчера в 16:45
Будет не стыдно за великий город.
stanichnik
stanichnik
   122 / 1029
вчера в 16:35
Начнут намекать на толерантность к бородатым европейцам в женских нарядах.
drug01
drug01
   137 / 1029
вчера в 16:07
Надо всё учесть
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