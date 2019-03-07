Сорокин: «УЕФА предъявит особые требования к Петербургу из-за Евро-2020»

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что УЕФА будет предъявлять к Санкт-Петербургу особые требования как к одному из городов-организаторов чемпионата Европы 2020 года.

Мы сформировали о себе четкое представление о безукоризненном проведении всех международных соревнованиях на территории нашей страны, поэтому к нам предъявляются более повышенные требования. Более того, при проведении чемпионата мира нас сравнивали с Бразилией, что в чем-то было для нас немного полегче.

Сейчас нас будут сравнивать с нашими городами-партнерами, среди которых Рим, Лондон, Амстердам, Мюнхен. Естественно, к Санкт-Петербургу в виду туристической привлекательности и известности особые требования как к городу-хозяину.