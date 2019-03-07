Головин: «Мыслей об уходе из „Монако“ не было»

Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, что уже освоился во французском клубе.

Я сыгрался с партнёрами, время на адаптацию прошло, чувствую, что я здесь давно, всё хорошо – это действительно так. Европа и Россия — разные чемпионаты, другой уровень. Для русского футболиста это большой риск – переход в Европу. Если ты мечтаешь играть в Европе — ты должен идти, но, с другой стороны, это сложно. Нужно время на адаптацию, выучить язык, это не так просто.

Не было мыслей уйти из «Монако» зимой, все мысли только о «Монако» и работе здесь. Я хорошо себя чувствую везде в атаке – и в центре и на флангах, разницы где играть нет – главное приносить пользу команде и находиться на поле.