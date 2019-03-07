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Головин: «Мыслей об уходе из „Монако“ не было»

вчера, 15:25

Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, что уже освоился во французском клубе.

Я сыгрался с партнёрами, время на адаптацию прошло, чувствую, что я здесь давно, всё хорошо – это действительно так. Европа и Россия — разные чемпионаты, другой уровень. Для русского футболиста это большой риск – переход в Европу. Если ты мечтаешь играть в Европе — ты должен идти, но, с другой стороны, это сложно. Нужно время на адаптацию, выучить язык, это не так просто.

Не было мыслей уйти из «Монако» зимой, все мысли только о «Монако» и работе здесь. Я хорошо себя чувствую везде в атаке – и в центре и на флангах, разницы где играть нет – главное приносить пользу команде и находиться на поле.

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Все комментарии
beefs
beefs
   147 / 1029
вчера в 16:09
Удачи, скоро игры в сборной так что не плошай...
ДСА
ДСА
   164 / 1029
вчера в 15:43
Все же получше клуб нужно было выбирать.
МКС
МКС
   39 / 1029
вчера в 15:36
Ну и молодец.

нечего тут делать

Клячи и без тебя постоянно в луже
FILL3286
FILL3286
   20 / 1029
вчера в 15:32
Скоро вышвырнут сами клячу!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1029
вчера в 15:31
Саня, удачи!
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 15:29
Давай , Саня , дерзай!!!
Все будет хорошо, мы в тебя верим!!!
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