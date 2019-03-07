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Григорян: «„Вильярреал“ - очень удобный соперник для „Зенита“»

вчера, 15:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом». 

«Вильярреал» испытывает глубокий игровой кризис. У команды в течение многих лет был свой стиль, и этот стиль очень часто напоминал «Барселону». Во всяком случае «Вильярреал» всегда был командой со своим почерком. Но этот почерк сегодня хромает, скажем так, и хромает очень прилично.

В чемпионате все очень плачевно. Но команда по-прежнему придерживается того же комбинационного стиля, пытается играть в короткий пас, очень много рискует при выходе из обороны в атаку.

Просто поразительно, как при разных тренерах пытаются сохранить этот стиль, хотя сегодня он не дает результата. Я к чему говорю об этом? К тому, что по своему стилю «Вильярреал» очень удобный соперник для «Зенита».

На самом деле, я думаю, «Вильярреал» в состоянии начудить. Так что «Зенит» очень легко выиграет этот матч и по счету, и по игре.

Думаю, что есть смысл поставить на преимущество «Зенита» в два и более мячей. Думаю, это более чем доступно для «Зенита».

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Все комментарии
Завтра
Завтра
   271 / 1029
вчера в 18:57
Вчера рядом красовались две новости, которые обо всем говорят:
Первая - "Зенит" сыграет в 1/8 Лиги Европы в лазурном", и
Вторая - "Спартак" прилетел в Екатеринбург".

Как говорится - ноу комментс
Glodor
Glodor
   340 / 1029
вчера в 16:55
Для тарасни любой соперник в еврокубках неудобный, даже Рапид .
Морозовский
Морозовский
   8 / 1029
вчера в 16:52
Наш "Зенит" победит!
ZaZizu
ZaZizu
   976 / 1029
вчера в 16:31
очередная работа на уонторы!как тебе григорян не стыдео,ай ай вй
Miaf
Miaf ответил Scuderia Ferrari
   11 / 1029
вчера в 16:22
Лол, а когда Спартак (который ты с маленькой буквы написал) играл с Валенсией? Разве что в ЛЧ 2002/03...
Да точно, с Севильей перепутал, начитаешься вас, потом начинаешь клубы путать.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Miaf
   7 / 1029
вчера в 16:21
Лол, а когда Спартак (который ты с маленькой буквы написал) играл с Валенсией? Разве что в ЛЧ 2002/03...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Miaf
   7 / 1029
вчера в 16:17
Не то, что гранды АЕК, ПАОК, Рапид, Марибор, Санкт-Галлен...
Miaf
Miaf
   11 / 1029
вчера в 16:14
Для лазурных всегда подбирают самых легких соперников и назначают удобные дни, ясно же что 8 марта все глоры зенита пойдут на парад, а вот 7 как раз в самый раз.
fanilich
fanilich
   584 / 1029
вчера в 16:11
В футболе нет удобных и не удобных соперников,это Кубок ЛЕ и ждать и настраиваться на удобного соперника большая глупость и это размышляет тренер,считающий себя еще экспертом
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1029
вчера в 16:06
Какой на буй удобный? На этой стадии соперники серьёзные. Гыгыгы
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 1029
вчера в 15:50
Осталось только взять соперника голыми руками.
pavkur
pavkur
   212 / 1029
вчера в 15:40
Удачи Зениту и победы с крупным счетом!
За адекватность
За адекватность
   109 / 1029
вчера в 15:39
"«Вильярреал» испытывает глубокий игровой кризис." Тем не менее это не помешало ему в предыдущем раунде пройти "Спортинг", "Думаю, что есть смысл поставить на преимущество «Зенита» в два и более мячей" прогнозы дело гиблое, ответные матчи в ЛЧ показали. Скоро увидим. "Зениту" и "Краснодару" удачи.
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