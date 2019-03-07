Григорян: «„Вильярреал“ - очень удобный соперник для „Зенита“»

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом».

«Вильярреал» испытывает глубокий игровой кризис. У команды в течение многих лет был свой стиль, и этот стиль очень часто напоминал «Барселону». Во всяком случае «Вильярреал» всегда был командой со своим почерком. Но этот почерк сегодня хромает, скажем так, и хромает очень прилично.

В чемпионате все очень плачевно. Но команда по-прежнему придерживается того же комбинационного стиля, пытается играть в короткий пас, очень много рискует при выходе из обороны в атаку.

Просто поразительно, как при разных тренерах пытаются сохранить этот стиль, хотя сегодня он не дает результата. Я к чему говорю об этом? К тому, что по своему стилю «Вильярреал» очень удобный соперник для «Зенита».

На самом деле, я думаю, «Вильярреал» в состоянии начудить. Так что «Зенит» очень легко выиграет этот матч и по счету, и по игре.

Думаю, что есть смысл поставить на преимущество «Зенита» в два и более мячей. Думаю, это более чем доступно для «Зенита».