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Дмитрий Попов: «Приятно смотреть на игру „Краснодара“»

вчера, 18:24

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов оценил игру «Краснодара» в текущем сезоне.

Когда Мурад Мусаев возглавил «Краснодар», его никто знать не знал. Но южане под его руководством показывают отличный футбол и дают результат. А опыт — дело наживное. Всегда учишься на ошибках, чужих или собственных. Повторюсь: то, что делает «Краснодар» в текущем сезоне, достойно уважения. Клуб не отходит от декларированного стиля игры. Слова не расходятся с делом.

Посмотрите, в первой встрече с леверкузенцами южане установили клубный рекорд по пробегу. Меня это прежде всего и удивило. Да и играли подопечные Мусаева здорово. Они абсолютно по делу сломили сопротивление отлично готового физически соперника. Приятно было видеть такое

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