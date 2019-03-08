Раньери - новый главный тренер «Ромы»

вчера, 18:47

Новым главным тренером «Ромы» стал Клаудио Раньери. Соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до конца сезона. Перед Раньери поставлена цель попасть в топ-4 в чемпионате Италии, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Раньери является уроженцем Рима, здесь же он начал свою карьеру игрока. Ранее итальянец уже работал с «волками» в период с 2009-го по 2011 год.

На данный момент «Рома» занимает 5-е место в таблице Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 очка.