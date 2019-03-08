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Раньери - новый главный тренер «Ромы»

вчера, 18:47

Новым главным тренером «Ромы» стал Клаудио Раньери. Соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до конца сезона. Перед Раньери поставлена цель попасть в топ-4 в чемпионате Италии, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Раньери является уроженцем Рима, здесь же он начал свою карьеру игрока. Ранее итальянец уже работал с «волками» в период с 2009-го по 2011 год.

На данный момент «Рома» занимает 5-е место в таблице Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 очка.

Раньери - новый главный тренер «Ромы»

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   202 / 1052
сегодня в 05:54
Домой вернулся удачи
Ruslik1982
Ruslik1982
   112 / 1052
сегодня в 01:28
эмблема у Ромы как бы обязывает всю жизнь на подсосе
Палыч82
Палыч82 ответил Felipe Rivera CVBP
   306 / 1052
сегодня в 00:05
Даже сам Раньери на фото кажется слегка удивленным этим назначением.
Мимо проходил, попросили автограф на чистом листочке и фото на память,)
SonicStar
SonicStar ответил Брулин
   888 / 1052
вчера в 23:44
Так его и взяли как вркменщика до лета )
Colchoneros
Colchoneros
   22 / 1052
вчера в 22:49
Удачи Раньери!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   241 / 1052
вчера в 22:34
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил djaich
       241 / 1052
    вчера в 22:33
    В Ювентусе он был великолепен, хорошую игру клубу поставил. Прекрасно работал с молодежью: именно при нем раскрылись такие ребята как Кьеллини и Маркизио, а, как показало время, никчемные Мохаммед Сиссоко и Паоло Де Челье играли на максимуме своих возможностей и казались вполне перспективными футболистами, будущими звездочками. Правда, в итоге, Раньери со всеми разругался и его сами же игроки и убрали. Обидно, ибо взять тогда Кубок Италии было вполне возможно, но в полуфинале с Лацио футболисты Юве просто бросили играть ради слива тренера.
    а говорят,что только Челси сливают тренера))))
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       427 / 1052
    вчера в 22:26
    раньери хорош, иногда ему банально не везет
    трудолюбивый тренер, выиграть с лестером чемпионат Англии вокруг денежных мешков большое достижение
    DXTK
    DXTK
       280 / 1052
    вчера в 21:50
    Раньери хитрый Лис.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 1052
    вчера в 21:35
    Успехов!
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану
       21 / 1052
    вчера в 21:31
    Удачи Клаудио.
    4ел
    4ел ответил steel900
       447 / 1052
    вчера в 21:27
    Симпатизирую Раньери и очень надеюсь что ему удастся это сделать.
    интересно было бы, если бы Раньери из Фулхема чемпиона англии слепил, как из лестера!
    cielo notturno
    cielo notturno
       172 / 1052
    вчера в 21:27
    Раньери крутой!
    steel900
    steel900
       742 / 1052
    вчера в 21:24
    Симпатизирую Раньери и очень надеюсь что ему удастся это сделать.
    13 RUS
    13 RUS
       177 / 1052
    вчера в 21:01
    Удачи на родине!
    Groove000
    Groove000
       186 / 1052
    вчера в 20:49
    Успехов
    makkie
    makkie
       33 / 1052
    вчера в 20:46
    Грех с таким составом не слепить боевитый коллектив.
    Kresi frok
    Kresi frok
       283 / 1052
    вчера в 20:42
    Безусловно прекрасная новость для римлян.
    Viduka
    Viduka ответил Eddja
       787 / 1052
    вчера в 20:39
    Например, какие?
    Челси, Лестер, Фиорентина, Валенсия, Монако, например.
    Sergey Z
    Sergey Z
       238 / 1052
    вчера в 20:39
    Удачи Раньери и Роме!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 1052
    вчера в 20:34
    Может что то и удастся исправить, а то совсем Рома закисла!!!
    Eddja
    Eddja ответил ZENIT GOAL
       245 / 1052
    вчера в 20:31
    Хорошие у него команды получаются, удачи!
    Например, какие?
    STVA 1
    STVA 1 ответил Игорь Погорелов
       103 / 1052
    вчера в 20:21
    интересно
    Определился быстро с работой
    PARMA_CRESPO
    PARMA_CRESPO
       302 / 1052
    вчера в 20:14
    Удачи !
    Artemon9
    Artemon9
       1015 / 1052
    вчера в 19:58
    Капец Роме...жаль
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответил Брулин
       463 / 1052
    вчера в 19:58
    Чушь С Лестером как раз показательно было да и в Челси Раньери фундамент заложил именно вытащил пенсионеров в ЛЧ тогда Абрамович еще не владел клубом и больших денег не получал на усиление это было при Моуринью Ему нужна поддержка вашего клубе и тогда попрет Далглиш например тоже сотворил подобный случай с Лестером выиграв АПЛ с Блекберном а ведь Далглиш выиграл чемпионат Англии трижды с Ливерпулем да и с Ньюкаслом показывал вполне хорошие результаты Раньери знает дело в Лестере после тренировок он кормил игроков пиццей чтобы организм быстро восстановился хотя есть версия что пиццу Раньери кормил игроков за несколько сухих матчей в АПЛ Если установят крио камеры как в Лестере то игроки прибавят
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
       422 / 1052
    вчера в 19:58
    Хорошие у него команды получаются, удачи!
    Игорь Погорелов
    Игорь Погорелов
       171 / 1052
    вчера в 19:58
    интересно
    drug01
    drug01 ответил вячеслав остапенко
       142 / 1052
    вчера в 19:44
    Желаю успехов Раньери в новой команде
    Поддерживаю выбор
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       421 / 1052
    вчера в 19:42
    Желаю успехов Раньери в новой команде
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