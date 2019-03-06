Трахтенберг стал консультантом в «Спартаке»

Бывший директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг остается в клубе. «Красно-белые» предложили ему должность консультанта, и Трахтенберг это предложение принял. Он отправился вместе с командой в Екатеринбург на игру Кубка России с «Уралом». Напомним, что несколько дней назад он покинул должность пресс-атташе клуба из-за скандала с публикацией оскорбительного содержания на официальном сайте «Спартака».
В чём суть его отставки? Клоунаду устроили.
В чём суть его отставки? Клоунаду устроили.
Трахтенберг уже человек к возрасте, а в медиа-сфере нужны молодые и современные руководители.
Трахтенберг уже человек к возрасте, а в медиа-сфере нужны молодые и современные руководители.