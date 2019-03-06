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Трахтенберг стал консультантом в «Спартаке»

вчера, 15:27

Бывший директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг остается в клубе. «Красно-белые» предложили ему должность консультанта, и Трахтенберг это предложение принял. Он отправился вместе с командой в Екатеринбург на игру Кубка России с «Уралом». Напомним, что несколько дней назад он покинул должность пресс-атташе клуба из-за скандала с публикацией оскорбительного содержания на официальном сайте «Спартака».

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Все комментарии
Delight
Delight ответил parallels
   908 / 981
сегодня в 11:27
стыдно!
    handreb
    handreb
       977 / 981
    сегодня в 00:13
    В спартаке и так одни трахтенберги.
    AntiherO
    AntiherO
       359 / 981
    вчера в 17:42
    Я даже байкала не ненавижу, как обычно)) А только слегка))
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
       106 / 981
    вчера в 17:39
    Во присосался не выгонешь из тарасовки.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       35 / 981
    вчера в 16:02
    Трахтенберг остался, как и осталось его мнение о болельщиках.
    В чём суть его отставки? Клоунаду устроили.
    makkie
    makkie
       22 / 981
    вчера в 15:59
    Вот это верное решение!
    Трахтенберг уже человек к возрасте, а в медиа-сфере нужны молодые и современные руководители.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       55 / 981
    вчера в 15:46
    Так и до ген.дира можно доувольняться.
    beefs
    beefs
       132 / 981
    вчера в 15:40
    Это он будет консультировать Кононова? Ну и ну...
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев ответил parallels
       45 / 981
    вчера в 15:39
    стыдно!
    До ужаса стыдно быть в спартаке!
    parallels
    parallels
       9 / 981
    вчера в 15:37
    стыдно!
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