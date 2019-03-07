Ди Франческо отправлен в отставку

Руководство «Ромы» уволило со своего поста главного тренера команды Эусебио Ди Франческо.
Причина - неудовлетворительные результаты команды. Вчера клуб вылетел из Лиги чемпионов, а в чемпионате страны римляне занимают 5 место в турнирной таблице.
49-летний специалист возглавлял «волков» с лета 2017 года.
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