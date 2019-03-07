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Ди Франческо отправлен в отставку

вчера, 20:26

Руководство «Ромы» уволило со своего поста главного тренера команды Эусебио Ди Франческо.

Причина - неудовлетворительные результаты команды. Вчера клуб вылетел из Лиги чемпионов, а в чемпионате страны римляне занимают 5 место в турнирной таблице.

49-летний специалист возглавлял «волков» с лета 2017 года. 

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   219 / 1029
сегодня в 00:48
как-то быстро...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   606 / 1029
вчера в 22:46
Рома крайне бесхребетная и нестабильная. Но вчера явный косяк Флоренци , он придумал это пенальти , хотя нап не доставал до мяча на 99%
Novograd
Novograd
   863 / 1029
вчера в 22:41
на 94
Ozabot
Ozabot
   539 / 1029
вчера в 22:38
Дали бы уже доиграть, ибо команда стоит на пороге турнирной четверки. Может хоть в ЛЧ бы вышли.
ermak6848
ermak6848
   184 / 1029
вчера в 22:26
да ничего всё решится...
alexamit
alexamit
   649 / 1029
вчера в 22:21
Сменили лошадь на переправе.
STVA 1
STVA 1
   101 / 1029
вчера в 22:08
Мне кажется никто не удивлён!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   128 / 1029
вчера в 22:06
Рома сейчас слаба!
loko7
loko7
   518 / 1029
вчера в 22:05
Команда действительно выглядит очень слабо.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 21:58
Давно пора!!! Хотя и к руководству много вопросов. На одном Джеке далеко не уедешь. Соперники давно приспособились к его игре.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   240 / 1029
вчера в 21:46
Ожидаемо.
juvenale
juvenale
   78 / 1029
вчера в 21:29
зря...сезон бы доиграл
Toro
Toro
   721 / 1029
вчера в 21:22
Судьба.
Bayern Best
Bayern Best
   106 / 1029
вчера в 21:18
Его после дерби надо было отправить в отставку.
beefs
beefs
   147 / 1029
вчера в 21:17
Дотренировался...
drug01
drug01
   137 / 1029
вчера в 21:16
Давно пора это сделать!
Caniggia
Caniggia
   49 / 1029
вчера в 21:08
Предсказуемо и логично
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 1029
вчера в 21:07
Заслужил.
dimagas1
dimagas1
   313 / 1029
вчера в 21:04
Логично.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   234 / 1029
вчера в 21:03
BARCDJIN
Сегодня 17:47

_____________________________________________________________________
До сих пор бомбит от позорного вылета 0:3
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 20:55
Одного неудачника скинули, очередь за другим.
Sergey Z
Sergey Z
   272 / 1029
вчера в 20:53
Жираф большой - ему видней! (В.С.Высоцкий)
BARCDJIN
BARCDJIN
   146 / 1029
вчера в 20:47
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       234 / 1029
    вчера в 20:47
    Жалко, вроде нормальный тренер был
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 1029
    вчера в 20:44
    спасибо за ЛЧ ,в том году должны были брать
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       430 / 1029
    вчера в 20:37
    2 года не хватило.
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
       517 / 1029
    вчера в 20:35
    Пусть попробует Реал в прошлом сезоне Рома играла в ЛЧ хорошо при нем Хотя в ЛаЛиге у итальянских спецов не самые лучшие результаты ЛаЛига атакующий чемпионат без автобусов но Ди Франческо не совсем автобус хотя характерная игра от обороны присутствует Можно и Челси пригласить его если Сарри уйдет Ди Франческо посильнее будет
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       37 / 1029
    вчера в 20:34
    Совершилось чудо его нужно было еще раньше увольнять. Когда Фиорентина разгромила Рому в матче Кубка Италии 7-1.))
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