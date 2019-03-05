Кафанов может войти в тренерский штаб «Ростова»

вчера, 17:41

В ближайшее время тренерский штаб «Ростова» может пополнить Виталий Кафанов. Сегодня он покинул «Рубин», где работал тренером вратарей.

На данный момент у Кафанова есть предложения от немецких клубов, «Зенита», «Краснодара», а также от «Ростова», где ему поступило предложение войти в тренерский штаб Валерия Карпина.