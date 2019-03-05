Кафанов может войти в тренерский штаб «Ростова»

В ближайшее время тренерский штаб «Ростова» может пополнить Виталий Кафанов. Сегодня он покинул «Рубин», где работал тренером вратарей.
На данный момент у Кафанова есть предложения от немецких клубов, «Зенита», «Краснодара», а также от «Ростова», где ему поступило предложение войти в тренерский штаб Валерия Карпина.
В Ростове не было Кафанова, когда там был Песьяков. Так как это чудо по фамилии Кафанов свалило вместе с туркменом в Рубин.
А Бабурина много лет натаскивали в Зените и Зените-2. Но крайне слабый вратарь. Но при схеме 9+1 он смотрится неплохо, согласен. Там даже никчёмный Медведев смотрелся.
В Ростове не было Кафанова, когда там был Песьяков. Так как это чудо по фамилии Кафанов свалило вместе с туркменом в Рубин.
А Бабурина много лет натаскивали в Зените и Зените-2. Но крайне слабый вратарь. Но при схеме 9+1 он смотрится неплохо, согласен. Там даже никчёмный Медведев смотрелся.
До Ростова с КББ и Кафановым Джанаев пару лет как в списанных вратарях ходил. С Песьяковым Кафанов в Ростове работал, прикинь, да.
Впрочем, ты очевидно смотришь футбол в другой вселенной, в которой Бабурин отыграл больше 7-8 матчей за разные молодежные сборные и где-то даже наверное реально талантливым вратарем считался. В нашей вселенной, знаешь-ли, этот талантливый вратарь Зенитушке даже не нужен, зато вон в Рубине даже показывает добротную игру.
Жги исчо.
До Ростова с КББ и Кафановым Джанаев пару лет как в списанных вратарях ходил. С Песьяковым Кафанов в Ростове работал, прикинь, да.
Впрочем, ты очевидно смотришь футбол в другой вселенной, в которой Бабурин отыграл больше 7-8 матчей за разные молодежные сборные и где-то даже наверное реально талантливым вратарем считался. В нашей вселенной, знаешь-ли, этот талантливый вратарь Зенитушке даже не нужен, зато вон в Рубине даже показывает добротную игру.
Жги исчо.
А каким боком Песьяков связан с Кафановым? Он сроду не играл за Рубин.
Бабурин достаточно известный вратарь, много лет игравший за молодёжную сборную России. Причём тут Кафанов?
А каким боком Песьяков связан с Кафановым? Он сроду не играл за Рубин.
Бабурин достаточно известный вратарь, много лет игравший за молодёжную сборную России. Причём тут Кафанов?
Кури матчасть.
Кури матчасть.
Кого подготовил Кафанов из вратарей, чтобы можно было о нём сказать, что он специалист мирового уровня? Серёжу Рыжикова? А ещё кого? Никиту Медведева? Так играя по схеме 9+1 и вратарь собственно не нужен. Сейчас этот Медведев уже врос в лавку Локо.
Кого подготовил Кафанов из вратарей, чтобы можно было о нём сказать, что он специалист мирового уровня? Серёжу Рыжикова? А ещё кого? Никиту Медведева? Так играя по схеме 9+1 и вратарь собственно не нужен. Сейчас этот Медведев уже врос в лавку Локо.