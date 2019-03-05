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Кафанов может войти в тренерский штаб «Ростова»

вчера, 17:41

В ближайшее время тренерский штаб «Ростова» может пополнить Виталий Кафанов. Сегодня он покинул «Рубин», где работал тренером вратарей.

На данный момент у Кафанова есть предложения от немецких клубов, «Зенита», «Краснодара», а также от «Ростова», где ему поступило предложение войти в тренерский штаб Валерия Карпина.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   72 / 933
вчера в 18:39
Тренер добротный - В Ростове лишним ртом не будет...
Antjnin
Antjnin ответил смещной
   469 / 933
вчера в 18:18
Мне лба не хватит, чтобы фэйспалмы отбивать. До Ростова с КББ и Кафановым Джанаев пару лет как в списанных вратарях ходил. С Песьяковым Кафанов в Ростове работал, прикинь, да. Впрочем, ты очевидно смотришь футбол в другой вселенной, в которой Бабурин отыграл больше 7-8 матчей за разные молодежные сборные и где-то даже наверное реально талантливым вратарем считался. В нашей вселенной, знаешь-ли, этот талантливый вратарь Зенитушке даже не нужен, зато вон в Рубине даже показывает добротную игру. Жги исчо.
Джанаев никогда не был списанным, а всегда маялся с травмой плеча. Абсолютно средний вратарь во всех отношениях. Он и сейчас, к слову, никому не нужен в РПЛ.
В Ростове не было Кафанова, когда там был Песьяков. Так как это чудо по фамилии Кафанов свалило вместе с туркменом в Рубин.
А Бабурина много лет натаскивали в Зените и Зените-2. Но крайне слабый вратарь. Но при схеме 9+1 он смотрится неплохо, согласен. Там даже никчёмный Медведев смотрелся.
ildar_3871
ildar_3871
   318 / 933
вчера в 18:18
Бегут от Бердыева а не из Рубина ! За эти 3 года Бердыев все сделал чтобы все сбежали , даже Карадениза сделал врагом !
смещной
смещной ответил Antjnin
   497 / 933
вчера в 18:13
Если ты только из детсада, то Джанаев ещё в 2009 году вызывался в сборную России из Спартака. Про Кафанова он и понятия не имел. А каким боком Песьяков связан с Кафановым? Он сроду не играл за Рубин. Бабурин достаточно известный вратарь, много лет игравший за молодёжную сборную России. Причём тут Кафанов?
Мне лба не хватит, чтобы фэйспалмы отбивать.
До Ростова с КББ и Кафановым Джанаев пару лет как в списанных вратарях ходил. С Песьяковым Кафанов в Ростове работал, прикинь, да.
Впрочем, ты очевидно смотришь футбол в другой вселенной, в которой Бабурин отыграл больше 7-8 матчей за разные молодежные сборные и где-то даже наверное реально талантливым вратарем считался. В нашей вселенной, знаешь-ли, этот талантливый вратарь Зенитушке даже не нужен, зато вон в Рубине даже показывает добротную игру.
Жги исчо.
Antjnin
Antjnin ответил смещной
   469 / 933
вчера в 18:07
А еще подтягивал Песьякова, натаскал Джанаева, сейчас вон из Бабурина сделал добротного кипера. Кури матчасть.
Если ты только из детсада, то Джанаев ещё в 2009 году вызывался в сборную России из Спартака. Про Кафанова он и понятия не имел.
А каким боком Песьяков связан с Кафановым? Он сроду не играл за Рубин.
Бабурин достаточно известный вратарь, много лет игравший за молодёжную сборную России. Причём тут Кафанов?
смещной
смещной ответил Antjnin
   497 / 933
вчера в 18:03
Ну прямо нарасхват парень. 30 лет был никому не нужен, а тут все вдруг засуетились, даже немцев зачем-то привлекли. Они наверняка эту фамилию в жизни не слышали. Кого подготовил Кафанов из вратарей, чтобы можно было о нём сказать, что он специалист мирового уровня? Серёжу Рыжикова? А ещё кого? Никиту Медведева? Так играя по схеме 9+1 и вратарь собственно не нужен. Сейчас этот Медведев уже врос в лавку Локо.
А еще подтягивал Песьякова, натаскал Джанаева, сейчас вон из Бабурина сделал добротного кипера.
Кури матчасть.
Antjnin
Antjnin
   469 / 933
вчера в 18:01
Ну прямо нарасхват парень. 30 лет был никому не нужен, а тут все вдруг засуетились, даже немцев зачем-то привлекли. Они наверняка эту фамилию в жизни не слышали.
Кого подготовил Кафанов из вратарей, чтобы можно было о нём сказать, что он специалист мирового уровня? Серёжу Рыжикова? А ещё кого? Никиту Медведева? Так играя по схеме 9+1 и вратарь собственно не нужен. Сейчас этот Медведев уже врос в лавку Локо.
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