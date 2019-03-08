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«Рома» объявила об уходе Мончи

вчера, 16:13

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи покинул свой пост, как и ожидалось ранее. Одновременно с тем было объявлено о назначении на эту должность Рики Массары.

50-летний специалист присоединился к «волкам» в 2017 году, ранее заявив о себе в «Севилье», которая пять раз выиграла при нем Лигу Европы.

Ожидается, что Мончи получит работу в лондонском «Арсенале».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
   223 / 1052
вчера в 20:07
Нашли стрелочника.
anyway
anyway
   46 / 1052
вчера в 19:22
а на соссере его так пиарили)
FILL3286
FILL3286
   29 / 1052
вчера в 18:34
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Илья Кузнецов
       19 / 1052
    вчера в 18:10
    а зачем он Арсеналу? Судя по последнему ТО Рома один шлак накупила, ни одного попадания... Де Росси, Коларов, Джеко как были лидерами в Роме так и остались. Тех кого продали прошлым летом, например Алиссона, не он покупал. Ну а выгодно продать такого вратаря много мастерства не надо было иметь.
    Боюсь, принцип простой. "Севилья" у Мончи работала по принципу "купи-подтяни-продай". И приносила доход при этом. У Кроенке такая же цель. Уход Мислитата был именно показателем того, что Кроенке не хочет тратить деньги на трансферы, а хочет покупать дешево.
    cska plus
    cska plus
       16 / 1052
    вчера в 18:09
    Фиг с этим Мончи.
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       129 / 1052
    вчера в 18:08
    Пусть валит!
    Sergey Z
    Sergey Z
       238 / 1052
    вчера в 17:16
    Удачи Роме с новым тренером!
    ДАША Д
    ДАША Д
       191 / 1052
    вчера в 17:14
    Не дали поработать.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       268 / 1052
    вчера в 17:13
    в Риме знатно психанули)
    Медив
    Медив ответил Алла Пятышкина
       163 / 1052
    вчера в 17:10
    Приветствую) Многовато скептики в твоих словах. У Монако просто не самый удачный сезон, а Рома действительно выстрелила в прошлой сезоне, не более.
    Приветствую. Вряд ли так скоро. Ни одна команда не может иметь в составе 11 молодых игроков и рассчитывать на победы. Всегда должно быть какое то количество опытных футболистов, которые некоторые матчи затянут на опыте, где то придавят авторитетом...
    А Монако избавился от таких игроков, оставив только Фалькао и Глика и дали им в нагрузку толпу школьников. Так футбольные команды не собираются. Они конечно осознали ошибку и зимой добавили чуть опытных игроков. Но что то кажется, это немного не те, кто им был нужен.
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
       279 / 1052
    вчера в 17:09
    а зачем он Арсеналу? Судя по последнему ТО Рома один шлак накупила, ни одного попадания... Де Росси, Коларов, Джеко как были лидерами в Роме так и остались. Тех кого продали прошлым летом, например Алиссона, не он покупал. Ну а выгодно продать такого вратаря много мастерства не надо было иметь.
    Алла Пятышкина
    Алла Пятышкина ответил Медив
       391 / 1052
    вчера в 16:54
    А как в прошлом году расписывали то, Рома, Монако... Лучшие скаутские службы, лучшие профи в структурах клубов, Мончи, Васильев... Всем срочно брать с них пример. А оно вон как обернулось. Оно же на любом отрезке всегда найдется команда, которая показывает результаты выше своих средних. Но это не делает ее особенной. Везучей - да. Но не особенной
    Приветствую) Многовато скептики в твоих словах. У Монако просто не самый удачный сезон, а Рома действительно выстрелила в прошлой сезоне, не более.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       39 / 1052
    вчера в 16:51
    Тяга к перемене мест...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       19 / 1052
    вчера в 16:47
    Он не Рамон Мончи, а Рамон Родригес Вердехо по прозвищу "Мончи", тогда уж правильно писать Рамон "Мончи".

    Ну а так все просто, Эмери подтянул в "Арсенал" своего коллегу, с которым они вместе строили "Севилью".

    И это было бы неплохо, потому что бизнес-модель "Севильи" работала и она находила игроков, доводила их до ума и продавала.

    Но мне не нравится, что эта модель теперь примеряется к "Арсеналу". Только еще один сигнал к тому, что "Арсенал" постепенно превращается в середняк Стеном (и это его бизнес-модель).

    Второе, мне уже не нравится этот Венгер на минималках. Мне кажется, он уже бесхарактерность "Арсенала" на новый уровень поднял, потому что БАТЭ при Сене мы все-таки не летели. Мы уже убедились, что как тактик и стратег Эмери никакой, единственный его плюс в мотивации.

    Эти шальные ЛЕ, где "Севилья" была первым парнем на деревне и играла в финале с "Бенфиками" и "Днепрами", незаслуженно создали ему репутацию якобы хорошего тренера.
    particular
    particular
       14 / 1052
    вчера в 16:46
    Битьё по хвостам... Не факт, что потуги боссов римлян, принесут ощутимые дивиденды в обозримом будущем...
    juvenale
    juvenale
       72 / 1052
    вчера в 16:39
    лысый клоун успел всех лидеров продать
    pavkur
    pavkur
       135 / 1052
    вчера в 16:38
    В неудачах Ромы не только Мончи виноват.
    drug01
    drug01
       142 / 1052
    вчера в 16:30
    Опоздали....
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       30 / 1052
    вчера в 16:27
    Вот после продаж лидеров надо было гнать спортивного директора, а не Франческо!
    Медив
    Медив
       163 / 1052
    вчера в 16:22
    А как в прошлом году расписывали то, Рома, Монако... Лучшие скаутские службы, лучшие профи в структурах клубов, Мончи, Васильев... Всем срочно брать с них пример. А оно вон как обернулось.
    Оно же на любом отрезке всегда найдется команда, которая показывает результаты выше своих средних. Но это не делает ее особенной. Везучей - да. Но не особенной
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответил Duda Gigolaev Osetin
       324 / 1052
    вчера в 16:18
    Не получилось у него в Роме особо ничего.. Не так крут черт, как его малюют.
    Полуфинал Лч, после камбека с Барсой? Очень даже неплохо
    EAGuar As
    EAGuar As
       113 / 1052
    вчера в 16:17
    Пусть будет так .
    Sunny.
    Sunny.
       87 / 1052
    вчера в 16:17
    Рома скатится вниз , они из группы нахаляву вышли
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
       448 / 1052
    вчера в 16:16
    Не получилось у него в Роме особо ничего.. Не так крут черт, как его малюют.
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