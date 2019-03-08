«Рома» объявила об уходе Мончи

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи покинул свой пост, как и ожидалось ранее. Одновременно с тем было объявлено о назначении на эту должность Рики Массары.
50-летний специалист присоединился к «волкам» в 2017 году, ранее заявив о себе в «Севилье», которая пять раз выиграла при нем Лигу Европы.
Ожидается, что Мончи получит работу в лондонском «Арсенале».
А Монако избавился от таких игроков, оставив только Фалькао и Глика и дали им в нагрузку толпу школьников. Так футбольные команды не собираются. Они конечно осознали ошибку и зимой добавили чуть опытных игроков. Но что то кажется, это немного не те, кто им был нужен.
А Монако избавился от таких игроков, оставив только Фалькао и Глика и дали им в нагрузку толпу школьников. Так футбольные команды не собираются. Они конечно осознали ошибку и зимой добавили чуть опытных игроков. Но что то кажется, это немного не те, кто им был нужен.
Ну а так все просто, Эмери подтянул в "Арсенал" своего коллегу, с которым они вместе строили "Севилью".
И это было бы неплохо, потому что бизнес-модель "Севильи" работала и она находила игроков, доводила их до ума и продавала.
Но мне не нравится, что эта модель теперь примеряется к "Арсеналу". Только еще один сигнал к тому, что "Арсенал" постепенно превращается в середняк Стеном (и это его бизнес-модель).
Второе, мне уже не нравится этот Венгер на минималках. Мне кажется, он уже бесхарактерность "Арсенала" на новый уровень поднял, потому что БАТЭ при Сене мы все-таки не летели. Мы уже убедились, что как тактик и стратег Эмери никакой, единственный его плюс в мотивации.
Эти шальные ЛЕ, где "Севилья" была первым парнем на деревне и играла в финале с "Бенфиками" и "Днепрами", незаслуженно создали ему репутацию якобы хорошего тренера.
Ну а так все просто, Эмери подтянул в "Арсенал" своего коллегу, с которым они вместе строили "Севилью".
И это было бы неплохо, потому что бизнес-модель "Севильи" работала и она находила игроков, доводила их до ума и продавала.
Но мне не нравится, что эта модель теперь примеряется к "Арсеналу". Только еще один сигнал к тому, что "Арсенал" постепенно превращается в середняк Стеном (и это его бизнес-модель).
Второе, мне уже не нравится этот Венгер на минималках. Мне кажется, он уже бесхарактерность "Арсенала" на новый уровень поднял, потому что БАТЭ при Сене мы все-таки не летели. Мы уже убедились, что как тактик и стратег Эмери никакой, единственный его плюс в мотивации.
Эти шальные ЛЕ, где "Севилья" была первым парнем на деревне и играла в финале с "Бенфиками" и "Днепрами", незаслуженно создали ему репутацию якобы хорошего тренера.
Оно же на любом отрезке всегда найдется команда, которая показывает результаты выше своих средних. Но это не делает ее особенной. Везучей - да. Но не особенной
Оно же на любом отрезке всегда найдется команда, которая показывает результаты выше своих средних. Но это не делает ее особенной. Везучей - да. Но не особенной