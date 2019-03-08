«Рома» объявила об уходе Мончи

вчера, 16:13

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи покинул свой пост, как и ожидалось ранее. Одновременно с тем было объявлено о назначении на эту должность Рики Массары.

50-летний специалист присоединился к «волкам» в 2017 году, ранее заявив о себе в «Севилье», которая пять раз выиграла при нем Лигу Европы.

Ожидается, что Мончи получит работу в лондонском «Арсенале».