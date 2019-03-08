Дракслер пропустит две недели из-за травмы 

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер выбыл из строя на две недели. Футболист угодил в лазарет из-за травмы подколенного сухожилия.
Повреждение игрок получил в недавней ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
|Пари Сен-Жермен1 : 3Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер выбыл из строя на две недели. Футболист угодил в лазарет из-за травмы подколенного сухожилия.
Повреждение игрок получил в недавней ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».