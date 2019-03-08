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Дракслер пропустит две недели из-за травмы 

вчера, 22:27
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Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер выбыл из строя на две недели. Футболист угодил в лазарет из-за травмы подколенного сухожилия.

Повреждение игрок получил в недавней ответной встрече 1/8 финала  Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

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Здоровье Юлиану.
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