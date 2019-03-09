«Барселона» планирует продлить контракт с Месси до 2023 года

вчера, 12:18

По данным из прессы, руководство «Барселоны» планирует в ближайшее время предложить новый контракт нападающему Лионелю Месси.

Действующее соглашение рассчитано до 2021 года, новый договор будет рассчитан до 2023-го.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу подтвердил, что клуб планирует продлить контракт с Месси. Намерение руководства клуба состоит в том, чтобы попытаться связать команду с Месси независимо от того, кто станет следующим президентом каталонского клуба. Выборы нового президента назначены на 2021 год.

В течение этого сезона «блаугранас» свяжутся с отцом игрока, который является также его агентом.