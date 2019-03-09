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«Барселона» планирует продлить контракт с Месси до 2023 года

вчера, 12:18

По данным из прессы, руководство «Барселоны» планирует в ближайшее время предложить новый контракт нападающему Лионелю Месси

Действующее соглашение рассчитано до 2021 года, новый договор будет рассчитан до 2023-го. 

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу подтвердил, что клуб планирует продлить контракт с Месси. Намерение руководства клуба состоит в том, чтобы попытаться связать команду с Месси независимо от того, кто станет следующим президентом каталонского клуба. Выборы нового президента назначены на 2021 год.

В течение этого сезона «блаугранас» свяжутся с отцом игрока, который является также его агентом. 

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Все комментарии
Apsny
Apsny ответил juvenale
   56 / 1057
вчера в 18:50
бред)))
Бред гомиком называть, а потом говорить, что он шикарен)

Как это расценивать?)
амурец
амурец
   249 / 1057
вчера в 18:28
Ну это уже проблема Барселоны
95-shishani-95
95-shishani-95
   134 / 1057
вчера в 18:25
Конечно он подпишет его, куда он денется!
В других командах ему не будут подносить как здесь
Великий Князь
Великий Князь
   67 / 1057
вчера в 18:08
Потом продлят до 2033 и похоронят во вратарской на камп ноу. Аха-ха)
Брулин
Брулин
   62 / 1057
вчера в 18:07
Месси 100% его подпишет, ибо Барселона вложила много денег когда Месси был молодым. И смысл ему переходить в другой клуб, если ему здесь хорошо?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Duda Gigolaev Osetin
   4 / 1057
вчера в 17:15
будь попроще,он и благотворительностью занимается и помогает многим.ему даже трофеи и награды не нужны,он уже икона
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   309 / 1057
вчера в 17:00
А почему не до 2033?
ЮЗИК
ЮЗИК
   271 / 1057
вчера в 16:40
Никто и не сомневался
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил 25процентный клоун
   319 / 1057
вчера в 16:28
а ты похоже на работе за идею?)) какой клуб? какой футбол? это шоу бизнес,только контракты и больше ничего,для всего остального существуют айтекины,рокки,чакыры
Не поверишь, но и за идею тоже.
И зачем сравнивать человека, который работает чтобы выжить, с человеком , который обеспечил себя и своё потомство на 50 колен вперёд. Это как минимум несправедливо. Имея много денег, можно и об идее подумать и о наследии.
Кем запомнится Неймар? запомнится своим жадным не папой, а папиком и постоянными скандалами при переходах . Явно не будущий король футбола и совсем не великий игрок. Если когда-то в будущем будут переписывать историю и нашим детям втирать, что вот у Бразилии был великий игрок - Неймар, он забил больше всех за сборную (ему немного осталось,чтобы обойти Пеле)... Я буду всегда говорить, что он черт, который кроме денег ни о чем не думал, а во всех важных матчах сливался. Может злой рок, не знаю... Но все самые важные игры он пропускает... (здесь и 1-7 от Германии, здесь и поражение от МЮ , здесь и прошлогодний влёт ПСЖ).
Роналдо точно круче играл, чем Неймар, но не забил правда столько.
Gelious
Gelious
   500 / 1057
вчера в 15:25
Срочно повысить зарплату
Novograd
Novograd
   869 / 1057
вчера в 14:29
до смерти он там
juvenale
juvenale ответил Переписанный
   57 / 1057
вчера в 14:26
Атлетико и Аталанта ржут в голос. Аха-ха)
    juvenale
    juvenale ответил Oplot
       57 / 1057
    вчера в 14:25
    Негоже так говорить об одном из лучших в истории)дажн игроки мю говорили что месси лучше роналду
    бред)))
    abramjan
    abramjan
       607 / 1057
    вчера в 14:18
    Лучший игрок мира на запрещенных для всех препаратах
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 1057
    вчера в 14:14
    Барселона уважает Месси........видать даже побольше чем себя...)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Duda Gigolaev Osetin
       4 / 1057
    вчера в 14:10
    а ты похоже на работе за идею?)) какой клуб? какой футбол? это шоу бизнес,только контракты и больше ничего,для всего остального существуют айтекины,рокки,чакыры
    League1
    League1
       220 / 1057
    вчера в 14:09
    Ну если много лишнего бабла можно и соматропинушке часть подкинуть. Да что там часть, я так понимаю, там всё что осталось ему вальнут как обычно, ещё и займут где-нибудь для него.Недолго барселоне осталось быть на плаву. Самотропинушка всё из неё высосет и похоронит.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       135 / 1057
    вчера в 14:08
    Месси после окончания карьеры игрока должен сразу стать президентом клуба а затем главным тренером.Самый большой вклад для клуба внес Месси всех времен.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1057
    вчера в 14:03
    Ну так то Месси лучший игрок мира. И где ему быть, как не в Барсе? Гыгыгы
    Johnes
    Johnes
       806 / 1057
    вчера в 13:42
    Мы все любим тебя, Лео! Радуй нас, как можно дольше, своей непревзойденной игрой!
    Oplot
    Oplot ответил Санчо Панса
       604 / 1057
    вчера в 13:41
    Ему будет 35,учитывая универсальность и космос игру Лео)он достойно отыграет и до этого возраста
    Mangur
    Mangur
       300 / 1057
    вчера в 13:41
    Месси сам то хочет играть дальше?
    Oplot
    Oplot ответил juvenale
       604 / 1057
    вчера в 13:40
    Негоже так говорить об одном из лучших в истории)дажн игроки мю говорили что месси лучше роналду
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       114 / 1057
    вчера в 13:40
    Все понятно) Хотят, чтобы Лео приносил пользу каталонскому клубу до 2023? В 36 лет это будет сделать крайне непросто.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       28 / 1057
    вчера в 13:40
    Надо подстраховаться, шобы не ушел свободным агентом. Или за сотку лямов, как дайвер...
    spartach091
    spartach091
       207 / 1057
    вчера в 13:38
    Очередной кредит оформили "патриоту" барсы))
    Zenit_84
    Zenit_84
       161 / 1057
    вчера в 13:36
    А Месси?
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Переписанный
       7 / 1057
    вчера в 13:30
    Приветы РаПИДу и АйнТРАХТу.
    Переписанный
    Переписанный ответил juvenale
       58 / 1057
    вчера в 13:26
    Атлетико и Аталанта ржут в голос. Аха-ха)
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
       319 / 1057
    вчера в 13:20
    У всех самых жадных игроков агентами являются их родственники, в случаях с Неймаром и Месси - это их отцы. Настолько они жадные.

    И во сколько на сей раз обойдётся "любовь" к Барселоне от Месси?

    Чаще него никто не переподписывал контракт и каждый раз это большие деньги.
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