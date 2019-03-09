«Барселона» планирует продлить контракт с Месси до 2023 года

По данным из прессы, руководство «Барселоны» планирует в ближайшее время предложить новый контракт нападающему Лионелю Месси.
Действующее соглашение рассчитано до 2021 года, новый договор будет рассчитан до 2023-го.
Ранее президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу подтвердил, что клуб планирует продлить контракт с Месси. Намерение руководства клуба состоит в том, чтобы попытаться связать команду с Месси независимо от того, кто станет следующим президентом каталонского клуба. Выборы нового президента назначены на 2021 год.
В течение этого сезона «блаугранас» свяжутся с отцом игрока, который является также его агентом.
Как это расценивать?)
Как это расценивать?)
В других командах ему не будут подносить как здесь
В других командах ему не будут подносить как здесь
И зачем сравнивать человека, который работает чтобы выжить, с человеком , который обеспечил себя и своё потомство на 50 колен вперёд. Это как минимум несправедливо. Имея много денег, можно и об идее подумать и о наследии.
Кем запомнится Неймар? запомнится своим жадным не папой, а папиком и постоянными скандалами при переходах . Явно не будущий король футбола и совсем не великий игрок. Если когда-то в будущем будут переписывать историю и нашим детям втирать, что вот у Бразилии был великий игрок - Неймар, он забил больше всех за сборную (ему немного осталось,чтобы обойти Пеле)... Я буду всегда говорить, что он черт, который кроме денег ни о чем не думал, а во всех важных матчах сливался. Может злой рок, не знаю... Но все самые важные игры он пропускает... (здесь и 1-7 от Германии, здесь и поражение от МЮ , здесь и прошлогодний влёт ПСЖ).
Роналдо точно круче играл, чем Неймар, но не забил правда столько.
И зачем сравнивать человека, который работает чтобы выжить, с человеком , который обеспечил себя и своё потомство на 50 колен вперёд. Это как минимум несправедливо. Имея много денег, можно и об идее подумать и о наследии.
Кем запомнится Неймар? запомнится своим жадным не папой, а папиком и постоянными скандалами при переходах . Явно не будущий король футбола и совсем не великий игрок. Если когда-то в будущем будут переписывать историю и нашим детям втирать, что вот у Бразилии был великий игрок - Неймар, он забил больше всех за сборную (ему немного осталось,чтобы обойти Пеле)... Я буду всегда говорить, что он черт, который кроме денег ни о чем не думал, а во всех важных матчах сливался. Может злой рок, не знаю... Но все самые важные игры он пропускает... (здесь и 1-7 от Германии, здесь и поражение от МЮ , здесь и прошлогодний влёт ПСЖ).
Роналдо точно круче играл, чем Неймар, но не забил правда столько.
И во сколько на сей раз обойдётся "любовь" к Барселоне от Месси?
Чаще него никто не переподписывал контракт и каждый раз это большие деньги.
И во сколько на сей раз обойдётся "любовь" к Барселоне от Месси?
Чаще него никто не переподписывал контракт и каждый раз это большие деньги.