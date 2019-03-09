Годин может не успеть восстановиться к игре с «Ювентусом»

вчера, 18:39

Капитан «Атлетико» Диего Годин может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» из-за травмы. Уругвайца беспокоит повреждение лодыжки.

Годин пропускает сегодняшний матч «матрасников» в чемпионате Испании с «Леганесом», и есть сомнения по поводу его участия в игре в Турине.

Если 33-летний Годин всё же не сможет играть, пару центрбеков у «Атлетико» составят Хосе Хименес и Стефан Савич.

Напомним, что Диего был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам встречи с «Юве».