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Годин может не успеть восстановиться к игре с «Ювентусом»

вчера, 18:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико12.03.2019 в 23:00 Не начался

Капитан «Атлетико» Диего Годин может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» из-за травмы. Уругвайца беспокоит повреждение лодыжки.

Годин пропускает сегодняшний матч «матрасников» в чемпионате Испании с «Леганесом», и есть сомнения по поводу его участия в игре в Турине.

Если 33-летний Годин всё же не сможет играть, пару центрбеков у «Атлетико» составят Хосе Хименес и Стефан Савич.

Напомним, что Диего был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам встречи с «Юве».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   26 / 1057
вчера в 23:32
Хорошая новость. Пусть тщательно лечится и не спешит с востановленеем! И без него Ювентусу проиграют.
Colchoneros
Colchoneros
   24 / 1057
вчера в 18:52
Годин он такой один!
Здоровья и скорейшего выздоровления!
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