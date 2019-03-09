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Спаллетти: «Все вопросы об Икарди - к Маротте»

вчера, 19:17

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что все вопросы касательно Мауро Икарди лучше задавать спортивному директору клуба Джузеппе Маротте.

Напомним, что Икарди на данный момент не тренируется с командой из-за травмы. Также клуб не может договориться с игроком о продлении контракта.

Я на самом деле не знаю, как обстоят дела с Икарди. Все вопросы по нему лучше задать Маротте. Моя задача - подготовить команду к предстоящей игре.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   195 / 1057
сегодня в 16:11
В Юве к Кристинке в подружки определить. Всё равно не мужик.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   240 / 1057
сегодня в 14:44
икарди не хочет позориться в этом кабинете черно синем. выгребать от сасуол и кальяри. позорище италии во всей красе. интер из милана и униженные это синономы.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   259 / 1057
сегодня в 03:45
Моя хата с краю, ничего не знаю. Что за позиция для главного тренера?
Верещагин
Верещагин
   581 / 1057
вчера в 21:52
Засланный казачок Маротта делает своё дело)
pavkur
pavkur
   87 / 1057
вчера в 19:54
Скоро обоих погонят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 1057
вчера в 19:40
О...новая фишка...
Во всём виноват Маротта....))
УрсХох
УрсХох ответил Так Себе Аналитик
   171 / 1057
вчера в 19:35
А вопросы о Спалетти кому? Обществу анонимных бесполезных физруков? Это Икарди виноват, что "Интер" откальярили и отболонили?)))
С Икарди всё более-менее ясно.Весь Интер плохой,один он хороший.Вот и закусил удила.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   20 / 1057
вчера в 19:27
А вопросы о Спалетти кому? Обществу анонимных бесполезных физруков?

Это Икарди виноват, что "Интер" откальярили и отболонили?)))
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