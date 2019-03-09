Спаллетти: «Все вопросы об Икарди - к Маротте»

вчера, 19:17

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что все вопросы касательно Мауро Икарди лучше задавать спортивному директору клуба Джузеппе Маротте.

Напомним, что Икарди на данный момент не тренируется с командой из-за травмы. Также клуб не может договориться с игроком о продлении контракта.