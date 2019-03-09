Спаллетти: «Все вопросы об Икарди - к Маротте»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что все вопросы касательно Мауро Икарди лучше задавать спортивному директору клуба Джузеппе Маротте.
Напомним, что Икарди на данный момент не тренируется с командой из-за травмы. Также клуб не может договориться с игроком о продлении контракта.
Я на самом деле не знаю, как обстоят дела с Икарди. Все вопросы по нему лучше задать Маротте. Моя задача - подготовить команду к предстоящей игре.
Во всём виноват Маротта....))
Во всём виноват Маротта....))
Это Икарди виноват, что "Интер" откальярили и отболонили?)))
Это Икарди виноват, что "Интер" откальярили и отболонили?)))