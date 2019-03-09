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Бывший помощник Конте: «„Ювентус“ думает над возвращением Антонио»

вчера, 17:47

Анджело Алессио, бывший помощник итальянского тренера Антонио Конте, сообщил, что «Ювентус» рассматривает кандидатуру «Графа», но, скорее всего, остановит свой выбор на Зинедине Зидане.

Считается, что нынешний рулевой «бьянконери» Массимилиано Аллегри покинет клуб в конце сезона при любом результате в Лиге чемпионов.

Все говорят о Зидане. Он хорошо знает клуб, и я думаю, что «Ювентус» обратится к нему. Знаю, что они также думают о возвращении Конте, но мне кажется, что в итоге всё-таки команду возглавит Зидан.

Конте в «Интере»? Без комментариев.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
   227 / 1057
вчера в 19:44
Конте не нужен!!! Уж лучше Карпин)))
Glodor
Glodor
   90 / 1057
вчера в 18:51
Вот кто там не нужен.
juvenale
juvenale
   57 / 1057
вчера в 17:52
поезд ушел
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