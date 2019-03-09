ГлавнаяНовости

Оби Микел: «Ехать в китайскую лигу до 30 лет - ошибка»

вчера, 17:23

Полузащитник «Мидлсбро» Джон Оби Микел раскритиковал условия в чемпионате Китая, куда он уехал в 29 лет, перейдя в «Тяньцзинь Тэда» из «Челси».

Ехать играть в Китай до 30 лет - это ошибка. Там плохие поля, стадионы и нет надлежащего медицинского оборудования. Всё это совсем не то, к чему мы привыкли в Европе. Я не говорю, что во всех клубах Китая такие условия, но в моей бывшей команде всё было непрофессионально. Я это осознал, как только приехал туда.

Напомним, что Оби Микел перебрался в «Мидлсбро» в январе. На данный момент его команда занимает 5-е место в таблице Чемпионшипа.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Де Лигт не исключил, что может перейти в «Ливерпуль»
Сегодня, 15:18 Комментарии7
Мбаппе признался, что будет верен ПСЖ
Сегодня, 14:43 Комментарии10
Мбаппе страдает от бессонницы после поражения от «Ман Юнайтед»
Сегодня, 14:30 Комментарии18
Фердинанд назвал имя лучшего центрального защитника
Сегодня, 10:39 Комментарии14
Солари - об Иско: «Чтобы играть, сначала нужно быть в хорошей форме»
Сегодня, 10:26 Комментарии13
Кимпембе: «ПСЖ легкомысленно отнесся к игре с МЮ»
Сегодня, 00:56 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   242 / 1057
вчера в 18:23
Зато какая зарплата!
Bjuik
Bjuik
   75 / 1057
вчера в 17:45
Ехать играть в Китай вообще ошибка, но она высоко оплачивается.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100