Оби Микел: «Ехать в китайскую лигу до 30 лет - ошибка»

вчера, 17:23

Полузащитник «Мидлсбро» Джон Оби Микел раскритиковал условия в чемпионате Китая, куда он уехал в 29 лет, перейдя в «Тяньцзинь Тэда» из «Челси».

Ехать играть в Китай до 30 лет - это ошибка. Там плохие поля, стадионы и нет надлежащего медицинского оборудования. Всё это совсем не то, к чему мы привыкли в Европе. Я не говорю, что во всех клубах Китая такие условия, но в моей бывшей команде всё было непрофессионально. Я это осознал, как только приехал туда.

Напомним, что Оби Микел перебрался в «Мидлсбро» в январе. На данный момент его команда занимает 5-е место в таблице Чемпионшипа.