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Президент «Сампдории»: «Клуб не продается»

вчера, 16:44

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро прокомментировал слухи о том, что он может продать клуб.

Я хочу сказать, что восхищаюсь работой журналистов, но, пожалуйста, перестаньте мне действовать на нервы с этой историей. Я не продаю клуб, и просто невозможно, чтобы эта история маячила в прессе каждый чертов день. 

Почему вы не говорите хорошие вещи, которые я сделал для этого клуба? Вместо этого вы просто критикуете и каждое утро пишете, что я продаю клуб, но никогда не говорите, кто же покупатель. 

Поверьте, если я когда-нибудь продам «Сампдорию», то я позабочусь о том, чтобы вы узнали об этом первыми. 

Ранее сообщалось, что президент Массимо Ферреро подозревается в отмывании денег.

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kotmyshka
kotmyshka
   217 / 1057
вчера в 20:18
Все тайное когда-нибудь станет явным
ДАША Д
ДАША Д
   242 / 1057
вчера в 17:21
Дёшево не продается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 1057
вчера в 17:00
Какой злой...))))
Видать и вправду продать не может...за не имением покупателей...

Фраза "я сделал для клуба".....вместо "я делаю для клуба".......заставляет поверить что ничего доброго он больше делать не собирается...)))...и наверно журналисты правы...)))
handreb
handreb
   188 / 1057
вчера в 16:46
Ну и правильно, у клуба есть история.
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