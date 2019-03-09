Президент «Сампдории»: «Клуб не продается»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро прокомментировал слухи о том, что он может продать клуб.
Я хочу сказать, что восхищаюсь работой журналистов, но, пожалуйста, перестаньте мне действовать на нервы с этой историей. Я не продаю клуб, и просто невозможно, чтобы эта история маячила в прессе каждый чертов день.
Почему вы не говорите хорошие вещи, которые я сделал для этого клуба? Вместо этого вы просто критикуете и каждое утро пишете, что я продаю клуб, но никогда не говорите, кто же покупатель.
Поверьте, если я когда-нибудь продам «Сампдорию», то я позабочусь о том, чтобы вы узнали об этом первыми.
Ранее сообщалось, что президент Массимо Ферреро подозревается в отмывании денег.
Видать и вправду продать не может...за не имением покупателей...
Фраза "я сделал для клуба".....вместо "я делаю для клуба".......заставляет поверить что ничего доброго он больше делать не собирается...)))...и наверно журналисты правы...)))
Видать и вправду продать не может...за не имением покупателей...
Фраза "я сделал для клуба".....вместо "я делаю для клуба".......заставляет поверить что ничего доброго он больше делать не собирается...)))...и наверно журналисты правы...)))