Президент «Сампдории»: «Клуб не продается»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро прокомментировал слухи о том, что он может продать клуб.

Я хочу сказать, что восхищаюсь работой журналистов, но, пожалуйста, перестаньте мне действовать на нервы с этой историей. Я не продаю клуб, и просто невозможно, чтобы эта история маячила в прессе каждый чертов день.

Почему вы не говорите хорошие вещи, которые я сделал для этого клуба? Вместо этого вы просто критикуете и каждое утро пишете, что я продаю клуб, но никогда не говорите, кто же покупатель.

Поверьте, если я когда-нибудь продам «Сампдорию», то я позабочусь о том, чтобы вы узнали об этом первыми.