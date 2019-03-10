«Наполи» готов продать Инсинье за 100 млн евро

«Наполи» установил ценник на нападающего Лоренцо Инсинье.
Итальянский клуб готов расстаться с форвардом за сумму не менее 100 млн евро. Отмечается, что «Манчестер Сити», ПСЖ и «Ливерпуль» проявляют интерес к 27-летнему футболисту.
Сам футболист готов сменить клубную обстановку, так как не видит перспектив в неаполитанском клубе.
И да, его неуверенность в играх прям чувствуется, несмотря на голы и ассисты. Так что если сам не прочь, то пусть звездует.
И да, его неуверенность в играх прям чувствуется, несмотря на голы и ассисты. Так что если сам не прочь, то пусть звездует.
Блин, почему сейчас, а не в 22, например? По таланту был бы одним из лучших в мире, эх..
Блин, почему сейчас, а не в 22, например? По таланту был бы одним из лучших в мире, эх..