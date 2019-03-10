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«Наполи» готов продать Инсинье за 100 млн евро

вчера, 12:25

«Наполи» установил ценник на нападающего Лоренцо Инсинье

Итальянский клуб готов расстаться с форвардом за сумму не менее 100 млн евро. Отмечается, что «Манчестер Сити», ПСЖ и «Ливерпуль» проявляют интерес к 27-летнему футболисту. 

Сам футболист готов сменить клубную обстановку, так как не видит перспектив в неаполитанском клубе. 

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Все комментарии
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
   656 / 1065
вчера в 18:06
35+ де зеув
juvenale
juvenale
   76 / 1065
вчера в 17:22
этот карлик безъяйцевый и 40 не стоит
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   905 / 1065
вчера в 16:07
В Италии наркоту легализовали?
spartach091
spartach091
   189 / 1065
вчера в 14:10
Дорого
Nickolai S
Nickolai S
   572 / 1065
вчера в 14:08
Не понимаю принципов ценообразования. По ляму за каждый сантиметр?
И да, его неуверенность в играх прям чувствуется, несмотря на голы и ассисты. Так что если сам не прочь, то пусть звездует.
КЭТиК
КЭТиК
   186 / 1065
вчера в 13:58
Только для этих клубов цена и посильна.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 13:39
Летят утки.
obana777
obana777
   287 / 1065
вчера в 13:32
Готов ли кто-то купить его за такую сумму, вот в чем вопрос?
Медив
Медив
   169 / 1065
вчера в 13:12
В Италии, по мнению президентов клубов, любой футболист стоит 100 млн. Кроме Милинковича-Савича - он стоит 120... Не понятно правда, как с такой россыпью талантов они так лажово играют
allemz
allemz
   32 / 1065
вчера в 12:54
"Сам футболист готов сменить клубную обстановку, так как не видит перспектив в неаполитанском клубе"

Блин, почему сейчас, а не в 22, например? По таланту был бы одним из лучших в мире, эх..
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 12:39
Страшный ценник, явно не для Инсинье.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   125 / 1065
вчера в 12:33
Переоценен. Сотку в Наполи стоит только Кулибали.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 1065
вчера в 12:29
Молодцы Наполи ,не то что Зенит у которых напы в клетке
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