«Наполи» готов продать Инсинье за 100 млн евро

вчера, 12:25

«Наполи» установил ценник на нападающего Лоренцо Инсинье.

Итальянский клуб готов расстаться с форвардом за сумму не менее 100 млн евро. Отмечается, что «Манчестер Сити», ПСЖ и «Ливерпуль» проявляют интерес к 27-летнему футболисту.

Сам футболист готов сменить клубную обстановку, так как не видит перспектив в неаполитанском клубе.