Коутиньо хочет перейти в «Ман Юнайтед»

Сообщается, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».
26-летний футболист признался нескольким друзьям, что ему очень хотелось бы перейти в МЮ.
В данный момент игрок переживает не лучшие времена в каталонском клубе, на его счету всего 4 забитых мяча в нынешнем сезоне.
Малком играет на той же позиции что и Месси, Лео система образующий игрок Малком только бегает по бровке, теперь вопрос как в таком сложном сезоне при борьбе за все трофеи тренер может задействовать Малкома???
Ты думай а потом пиши...
Малком играет на той же позиции что и Месси, Лео система образующий игрок Малком только бегает по бровке, теперь вопрос как в таком сложном сезоне при борьбе за все трофеи тренер может задействовать Малкома???
Ты думай а потом пиши...
Поменять бы его на Иско пока Реал его окончательно не похоронил...
Поменять бы его на Иско пока Реал его окончательно не похоронил...
Так что идёт лесом этот перебежчик.
Так что идёт лесом этот перебежчик.
Как его могли приобрести..
Как его могли приобрести..
Разве что кому то из чемпионшипа?!?
Разве что кому то из чемпионшипа?!?
Не нужен МЮ ещё один Санчес.
Не нужен МЮ ещё один Санчес.