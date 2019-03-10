Коутиньо хочет перейти в «Ман Юнайтед»

вчера, 12:18

Сообщается, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

26-летний футболист признался нескольким друзьям, что ему очень хотелось бы перейти в МЮ .

В данный момент игрок переживает не лучшие времена в каталонском клубе, на его счету всего 4 забитых мяча в нынешнем сезоне.