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Коутиньо хочет перейти в «Ман Юнайтед»

вчера, 12:18

Сообщается, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

26-летний футболист признался нескольким друзьям, что ему очень хотелось бы перейти в МЮ

В данный момент игрок переживает не лучшие времена в каталонском клубе, на его счету всего 4 забитых мяча в нынешнем сезоне. 

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Ямайский Болт
Ямайский Болт
   857 / 1065
вчера в 19:12
хочу сюда, теперь хочу туда, настоящий бразил, но хоть не бухает...
hoper
hoper
   612 / 1065
вчера в 18:27
Игрок без всяких сомнений хороший.Но как он будет себя чувствовать на Энфилде?Б-р-р-р.Не хотел бы я оказаться на его месте
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   315 / 1065
вчера в 18:22
Действительно, Коут сам понимает что он не подходит, лучшеб перешел, а я бы в Барсу Санчеса вернул, как раз он дешевле стоит :)
yldyz
yldyz ответил Armyan4eG
   895 / 1065
вчера в 18:13
Главное что у Баварии все хорошо с раскрываемостью игроков гыыы))) Малком играет на той же позиции что и Месси, Лео система образующий игрок Малком только бегает по бровке, теперь вопрос как в таком сложном сезоне при борьбе за все трофеи тренер может задействовать Малкома??? Ты думай а потом пиши...
если он не может конкуренцию составить.то его проблемы нужно отдоватся полностью чтоб в основе играть.
Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov ответил Rafael Benitez
   835 / 1065
вчера в 18:09
Коутинью получше Санчеса например В Барселоне если читали интервью Бускетса он подчеркнул что мест в основе нет А как бразилец будет играть если он сидит на банке или играет неполные матчи Коутинью был игроком основы в Ливерпуле и одним из ведущих игроков в команде только тогда у него попрет
.,!
dzvinka
dzvinka
   57 / 1065
вчера в 17:27
коут, ты все про76, дак еще сам и доплатил 20 лямов за это)))
Муслим90
Муслим90
   531 / 1065
вчера в 17:10
Игрок то хороший, только слабохарактерный
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Ragnar_Lodbrok
   1038 / 1065
вчера в 16:45
Барселона испортила сильного игрокв, как и Малкома. Боюсь, Де Йонга ждет та же участь
Главное что у Баварии все хорошо с раскрываемостью игроков гыыы)))
Малком играет на той же позиции что и Месси, Лео система образующий игрок Малком только бегает по бровке, теперь вопрос как в таком сложном сезоне при борьбе за все трофеи тренер может задействовать Малкома???
Ты думай а потом пиши...
Armyan4eG
Armyan4eG ответил 311
   1038 / 1065
вчера в 16:41
Еще один талант сгнил в каталонском болоте!)
Он сам себя и сгнил, ему дали позицию как и в Ливерпуле, другое дело что в Примере футбол техничный вот он и не вывозит после АПЛ.
Поменять бы его на Иско пока Реал его окончательно не похоронил...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Martini_1987
   5 / 1065
вчера в 16:15
типичный глор Ливерпуля,разве можно бывших оскорблять,да и еще и тех принес такие бабки клубу и за трофей боролся до последних секунд,который Джерард слил . А теперь мешок столько напылесосил а выхлопа ноль ))
Inside91
Inside91
   312 / 1065
вчера в 16:11
Одного днище-скаузера уже пригрели как-то , результат - «Знаете, что я вам скажу? Если бы я был Юргеном Клоппом, то в перерыве матча с «Манчестер Юнайтед» я бы поговорил со своими ребятами, - цитирует Оуэна Manchester Evening News. - Они уже не могли производить замены, и я бы сказал игрокам: “Первым делом, при первой возможности идите и бейте Рэшфорда по лодыжке, из-за которой он хромает”».
Так что идёт лесом этот перебежчик.
proezd2
proezd2 ответил Apsny
   675 / 1065
вчера в 15:59
бывают провалы ,вчера видно было по его лицу хочет свалить.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   50 / 1065
вчера в 15:57
Барселона испортила сильного игрокв, как и Малкома. Боюсь, Де Йонга ждет та же участь
lobsterdam
lobsterdam
   111 / 1065
вчера в 15:56
куда хочется - не берут, а куда берут - сам не пойдет! Пусть сидит на банке и ждет, когда Месси уйдет на пенсию!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   122 / 1065
вчера в 15:52
Переходи!
Ice van Reed
Ice van Reed
   129 / 1065
вчера в 15:51
Утка - раз ненужен -два!!! Пусть в Ливерпуль идет!
mugik1973
mugik1973 ответил Ros S
   606 / 1065
вчера в 15:46
Да тебе тренером надо быть Барселоны.
Belgie2009
Belgie2009
   324 / 1065
вчера в 15:43
150 миллионик сдулся
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Ros S
   326 / 1065
вчера в 15:29
Коутинью получше Санчеса например В Барселоне если читали интервью Бускетса он подчеркнул что мест в основе нет А как бразилец будет играть если он сидит на банке или играет неполные матчи Коутинью был игроком основы в Ливерпуле и одним из ведущих игроков в команде только тогда у него попрет. Если взяли за такие деньги то какой смысл не играть постоянно в основе Демп
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Ros S
   326 / 1065
вчера в 15:25
Коутинью получше Санчеса например В Барселоне если читали интервью Бускетса он подчеркнул что мест в основе нет А как бразилец будет играть если он сидит на банке или играет неполные матчи Коутинью был игроком основы в Ливерпуле и одним из ведущих игроков в команде только тогда у него попрет
Martini_1987
Martini_1987
   251 / 1065
вчера в 15:19
Говнитиньо ищет место под солнцем, забавно))
Apsny
Apsny
   44 / 1065
вчера в 15:11
До свидания, этот утырок даже включаться в игру не хочет, человек настроения, хуже Неймара даже в определенном роде.

Как его могли приобрести..
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1065
вчера в 14:55
Этот тихоход никому не подойдет!
Разве что кому то из чемпионшипа?!?
Красный навсегда
Красный навсегда
   817 / 1065
вчера в 14:52
Так и нада этому касилшику правилно делал клоп его за 160 продал и пуст лечит свою спину тепер а помойке
RMUKMU
RMUKMU
   241 / 1065
вчера в 14:51
Ха. А как же мечта играть в любимом клубе, за который с детства!
Не нужен МЮ ещё один Санчес.
BARCDJIN
BARCDJIN
   116 / 1065
вчера в 14:48
Стоит отпустить, в Барсе уровень он не тянет...
STVA 1
STVA 1
   86 / 1065
вчера в 14:46
Может или не может!Всё слухи!
Санчо Панса
Санчо Панса
   102 / 1065
вчера в 14:32
Не, он врядли подойдет по стилю Манчестер Юнайтед! Я больше верю в то, что Гарет Бэйл окажется в манкунианском клубе, чем бразилец. Тем более, что Фелипе выступал до Барселоны за Ливерпуль)
15511551
15511551 ответил Lewa2708
   118 / 1065
вчера в 14:23
Я бы еще понял его, если в МС
зачем он в МС, своих девать некуда)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   318 / 1065
вчера в 14:22
anyway, какой на3рен трофей, он клуп подоить хочет, как чилийский бехунок) А Оуэн обо3рался, когда ушел из Ливерпуля и остался без ЛЧ
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