Черевченко: «Счёт, который остался на табло, закономерен»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0).

Думаю, ничья закономерна. Может, «Ростов» наиграл на гол, но и у нас были моменты, которые можно было дожать. Так что счёт, который остался на табло, закономерен.

Выпустили сегодня Кангва на свой риск. У него мышечные проблемы. Пришлось его задействовать, пусть и хотели дать ему паузу в сегодняшней игре.

Много борьбы на грани фола в концовке? Это футбол, так и должен проходить матч. А как без фолов? Мужики играют. Они должны биться на поле за болельщиков и за клуб. Всё нормально.