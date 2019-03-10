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Черевченко: «Счёт, который остался на табло, закономерен»

вчера, 16:35
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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0).

Думаю, ничья закономерна. Может, «Ростов» наиграл на гол, но и у нас были моменты, которые можно было дожать. Так что счёт, который остался на табло, закономерен.

Выпустили сегодня Кангва на свой риск. У него мышечные проблемы. Пришлось его задействовать, пусть и хотели дать ему паузу в сегодняшней игре.

Много борьбы на грани фола в концовке? Это футбол, так и должен проходить матч. А как без фолов? Мужики играют. Они должны биться на поле за болельщиков и за клуб. Всё нормально.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As ответил Caniggia
   81 / 1065
вчера в 23:59
А может наоборот ?
Ice van Reed
Ice van Reed
   129 / 1065
вчера в 18:02
Споймал себя на мысли, что Черевченко не в обиду тренеру( младший брат Божевича, за братом вещи донашивает) после него Локо руководил, а теперь Арсеналом!!!
pavkur
pavkur
   65 / 1065
вчера в 17:52
Черевченко должен устраивать, хотя можно было и большего добиться.
ermak6848
ermak6848
   177 / 1065
вчера в 17:46
Молодцы фк "Арсенал" !!! B турнирной таблице рядом с fc "Ростов"
Caniggia
Caniggia
   33 / 1065
вчера в 17:32
Для Тулы вполне положительный результат, для Ростова - потеря очков.
КЭТиК
КЭТиК
   186 / 1065
вчера в 17:04
Арсенал заработал очко.
sten312
sten312
вчера в 17:02
Игра была ровна...
STVA 1
STVA 1
   86 / 1065
вчера в 16:51
Сухарь на табло и этим все сказано!
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 16:48
Что есть на то и наиграли.
161регион
161регион ответил Spakov
   59 / 1065
вчера в 16:43
1:3 дома...просто позор на всю страну...ухахаха...некчемная командишка....профукала ЛЕ,профукала кубок и профукает чемпионство
Аксинья
Аксинья
   68 / 1065
вчера в 16:41
Точно заметил что играл с мужиками, а не с конями или бакланами...
Spakov
Spakov
   436 / 1065
вчера в 16:36
Для ростова счет должен быть проигрышным.
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