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Газизов: «Башкортостан должен иметь современную универсальную арену»

вчера, 00:36

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, когда у клуба будет новый стадион.

Есть понимание, что наша республика должна иметь современную универсальную арену. Причем крытую. Если мы этого не сделаем, окажемся на обочине российского футбола. В Башкортостане очень хорошо это понимают. Надо строить новый стадион — современный и интерактивный. Люди должны приходить на футбол отдыхать, а не мерзнуть.

Когда будет готов проект? Работа ведется. Не хочу сейчас ставить какие-то сроки. Иначе потом меня за язык потянут (смеется). Так что сейчас воздержусь от конкретики.

В настоящий момент «Уфа» играет на стадионе «Нефтяник», который вмещает 15 тысяч зрителей. 

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Все комментарии
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   229 / 1065
вчера в 17:03
Уфа заслужила.
AfrikSimon
AfrikSimon
   147 / 1065
вчера в 15:50
Только не такие арены, как фердун или унитаз.
handreb
handreb
   153 / 1065
вчера в 14:38
Трудно объяснить болельщикам, привыкшим к оплеванным фердун-аренам, что такое приличный стадион.
Т34
Т34
   29 / 1065
вчера в 11:07
Если нет никакой конкретики, то зачем языком трепать?
STVA 1
STVA 1
   86 / 1065
вчера в 09:08
Главное , чтобы посещаемостб была.
Kumertau
Kumertau
вчера в 09:01
обойдутся, эту то собрать не могут со своей унылой игрой. недавно совсем сделали стадион, пусть ищут спонсоров, а не паразитируют на гос. деньги
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Alprish
   50 / 1065
вчера в 08:43
Все клубы РПЛ должны иметь арену как в Питере.
То есть все клубы РПЛ должны устроить грандиозный распил, как в Питере?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   50 / 1065
вчера в 08:42
Зачем им большая футбольная арена, если в Башкирии только хоккей развит?
beefs
beefs
   162 / 1065
вчера в 07:53
Вот это правильно, только не такую как в Питере...
Степка питерский
Степка питерский
   403 / 1065
вчера в 07:39
В школьном дворе поиграете.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   307 / 1065
вчера в 06:45
Тысяч на тридцать достаточно.
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 06:35
Молодцы, в таких городах как Уфа, Екатеринбург, Казань стадионы должны быть крытыми.
Alprish
Alprish
   352 / 1065
вчера в 00:57
Все клубы РПЛ должны иметь арену как в Питере.
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