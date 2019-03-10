Газизов: «Башкортостан должен иметь современную универсальную арену»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, когда у клуба будет новый стадион.

Есть понимание, что наша республика должна иметь современную универсальную арену. Причем крытую. Если мы этого не сделаем, окажемся на обочине российского футбола. В Башкортостане очень хорошо это понимают. Надо строить новый стадион — современный и интерактивный. Люди должны приходить на футбол отдыхать, а не мерзнуть.

Когда будет готов проект? Работа ведется. Не хочу сейчас ставить какие-то сроки. Иначе потом меня за язык потянут (смеется). Так что сейчас воздержусь от конкретики.