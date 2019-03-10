Комиссия РПЛ проверит поле «Арсенала» в понедельник

вчера, 11:32

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России проверит состояние газона на стадионе в понедельник.

Ранее комиссия РПЛ из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Туле перенесла матч 18-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и московским ЦСКА (2:0) в Грозный.