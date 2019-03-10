Комиссия РПЛ проверит поле «Арсенала» в понедельник

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России проверит состояние газона на стадионе в понедельник.
Ранее комиссия РПЛ из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Туле перенесла матч 18-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и московским ЦСКА (2:0) в Грозный.
Надеемся, что следующий матч пройдет в Туле. Комиссия будет в понедельник. Были проделаны определенные работы, поле сейчас в великолепном состоянии.
с Дзагоевым проскочило, обошлось, а с Еремой всё ясно как белым днем - ОФИЦИАЛЬНО!
с Дзагоевым проскочило, обошлось, а с Еремой всё ясно как белым днем - ОФИЦИАЛЬНО!
Чистились мы всей командой очень долго, месяца три. Капельницы, таблетки, переливание крови, даже барокамера, где готовят космонавтов. Тренировок не было. Совсем. Нагрузки исключены. Можно было только раз в день пробежаться минут двадцать и все. Играли мы соответственно. Но Кубок России выиграли. А еще позитивным моментом было то, что для ноги такой режим оказался спасительным – потихоньку начал приходить в норму. Но контракт в «Спартаке» не продлили.
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Ты же знаешь , что это правда .....хоть и горькая.
Чистились мы всей командой очень долго, месяца три. Капельницы, таблетки, переливание крови, даже барокамера, где готовят космонавтов. Тренировок не было. Совсем. Нагрузки исключены. Можно было только раз в день пробежаться минут двадцать и все. Играли мы соответственно. Но Кубок России выиграли. А еще позитивным моментом было то, что для ноги такой режим оказался спасительным – потихоньку начал приходить в норму. Но контракт в «Спартаке» не продлили.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ты же знаешь , что это правда .....хоть и горькая.
На этом все !!! Ты мне надоел !!!
На этом все !!! Ты мне надоел !!!
бы матч против зенита, долго копашиться в вашем "нижнем белье", мне противно это вам самое оно, так вот, когда у него отняли по беспеределу честно заработанные три очка, отдали вам и вы стали печененами! Хорошо вспомнил? Или 50 лет боления "только за цска" память уже напрочь отшибло??
бы матч против зенита, долго копашиться в вашем "нижнем белье", мне противно это вам самое оно, так вот, когда у него отняли по беспеределу честно заработанные три очка, отдали вам и вы стали печененами! Хорошо вспомнил? Или 50 лет боления "только за цска" память уже напрочь отшибло??
Бывший украинский футболист Владислав Ващук, вспоминая время, проведённое в «Спартаке», рассказал о допинговом скандале. «Бромантановый скандал разразился неожиданно. Когда игроки приезжают в сборную, они обязательно перед игрой сдают анализы на допинг. У Титова и Ковтуна, уехавших в сборную, в анализах нашли бромантан. В срочном порядке, чуть ли не ночью, обследовали всех игроков „Спартака“. Это был шок. Бромантан был в крови у всех игроков основного состава.
Бывший украинский футболист Владислав Ващук, вспоминая время, проведённое в «Спартаке», рассказал о допинговом скандале. «Бромантановый скандал разразился неожиданно. Когда игроки приезжают в сборную, они обязательно перед игрой сдают анализы на допинг. У Титова и Ковтуна, уехавших в сборную, в анализах нашли бромантан. В срочном порядке, чуть ли не ночью, обследовали всех игроков „Спартака“. Это был шок. Бромантан был в крови у всех игроков основного состава.
Так что не нервничай , а пересыпай плошку соли в вазочку от Канделаки и обратно - это успокоит тебя .......может быть!!!
Так что не нервничай , а пересыпай плошку соли в вазочку от Канделаки и обратно - это успокоит тебя .......может быть!!!