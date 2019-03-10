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Комиссия РПЛ проверит поле «Арсенала» в понедельник

вчера, 11:32

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России проверит состояние газона на стадионе в понедельник. 

Ранее комиссия РПЛ из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Туле перенесла матч 18-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и московским ЦСКА (2:0) в Грозный.

Надеемся, что следующий матч пройдет в Туле. Комиссия будет в понедельник. Были проделаны определенные работы, поле сейчас в великолепном состоянии.

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Великий 43-й
Великий 43-й ответил Leha-ha50
   45 / 1065
сегодня в 07:50
А вот то что Еременко( а скрей всего и не только он один) " жрал" в кобылятне, это официально подтверждено, без всяких домыслов и кривотолков! И с Дзагоевым всё не так было однозначно , когда руководство цска, любыми способами пыталось прятать его от "посторонних глаз". Но
с Дзагоевым проскочило, обошлось, а с Еремой всё ясно как белым днем - ОФИЦИАЛЬНО!
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Leha-ha50
   45 / 1065
сегодня в 07:41
Я? Не знаю и знать не хочу! Я опираюсь только на какие то официальные и достоверные источники, а то, что клячебичью принесла сорока на хвосте, пусть они сами и жрут! Вам это самое то, выгодно и удобно, разводить сплетни про ненавистных вам соперников, не про вас же эти сплетни в самом деле, чего не посплетничать.,
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Великий 43-й
   11 / 1065
сегодня в 03:11
Спартак даже в чемпионский свой год пробивал пенальти в два с лишним раза меньше, чем и зенит, и цска! Это факты против которых не попрешь! А вину, или наоборот Не вину, у нас определяет суд, а не Ващук со "Свистком"! Судебным решением, определением можешь каким нибудь щегольнуть?? Или нет?? Если нет, тогда и нечего тут воздух портить!
Ващук :
Чистились мы всей командой очень долго, месяца три. Капельницы, таблетки, переливание крови, даже барокамера, где готовят космонавтов. Тренировок не было. Совсем. Нагрузки исключены. Можно было только раз в день пробежаться минут двадцать и все. Играли мы соответственно. Но Кубок России выиграли. А еще позитивным моментом было то, что для ноги такой режим оказался спасительным – потихоньку начал приходить в норму. Но контракт в «Спартаке» не продлили.
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Ты же знаешь , что это правда .....хоть и горькая.
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Leha-ha50
   45 / 1065
вчера в 22:31
Спартак даже в чемпионский свой год пробивал пенальти в два с лишним раза меньше, чем и зенит, и цска! Это факты против которых не попрешь! А вину, или наоборот Не вину, у нас определяет суд, а не Ващук со "Свистком"! Судебным решением, определением можешь каким нибудь щегольнуть?? Или нет?? Если нет, тогда и нечего тут воздух портить!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Великий 43-й
   11 / 1065
вчера в 22:07
Т. Е. Ты свои картонные уже посчитал(их к счастью не так уж и много всего ) и просто из за своей природной скромности решил их не обсуждать, а в угоду собеседника перескочить на близкую (по клубу) ему тему? Или же тебе сам разговор о цска уже не приятен?? Нук вспомни хотя бы матч против зенита, долго копашиться в вашем "нижнем белье", мне противно это вам самое оно, так вот, когда у него отняли по беспеределу честно заработанные три очка, отдали вам и вы стали печененами! Хорошо вспомнил? Или 50 лет боления "только за цска" память уже напрочь отшибло??
В 14 году в программе Свисток , посчитали количество ошибок судейских в пользу каждой команды. Угадай кто на первом месте был??? Правильно - Спартак . Вам судьи больше всех помогают, только и это не помогает!!!
На этом все !!! Ты мне надоел !!!
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Leha-ha50
   45 / 1065
вчера в 21:50
Любопытно, а за кого ты болел предыдущие 50, которые были до 50-ти " только за цска"??
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Leha-ha50
   45 / 1065
вчера в 21:46
Т. Е. Ты свои картонные уже посчитал(их к счастью не так уж и много всего ) и просто из за своей природной скромности решил их не обсуждать, а в угоду собеседника перескочить на близкую (по клубу) ему тему? Или же тебе сам разговор о цска уже не приятен?? Нук вспомни хотя
бы матч против зенита, долго копашиться в вашем "нижнем белье", мне противно это вам самое оно, так вот, когда у него отняли по беспеределу честно заработанные три очка, отдали вам и вы стали печененами! Хорошо вспомнил? Или 50 лет боления "только за цска" память уже напрочь отшибло??
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Великий 43-й
   11 / 1065
вчера в 21:07
А в чью? Или у тебя какая то своя, гинеровская статистика? И прежде чем бездоказательно булькать что то про Симоняна, лучше для начала бы заняться подсчетом своих, кабинето - картонок. Я думал ты вообще в адеквате..
Ты свои бромантановые посчитай!!!

Бывший украинский футболист Владислав Ващук, вспоминая время, проведённое в «Спартаке», рассказал о допинговом скандале. «Бромантановый скандал разразился неожиданно. Когда игроки приезжают в сборную, они обязательно перед игрой сдают анализы на допинг. У Титова и Ковтуна, уехавших в сборную, в анализах нашли бромантан. В срочном порядке, чуть ли не ночью, обследовали всех игроков „Спартака“. Это был шок. Бромантан был в крови у всех игроков основного состава.
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Leha-ha50
   45 / 1065
вчера в 20:32
А в чью? Или у тебя какая то своя, гинеровская статистика? И прежде чем бездоказательно булькать что то про Симоняна, лучше для начала бы заняться подсчетом своих, кабинето - картонок. Я думал ты вообще в адеквате..
Gurben
Gurben
   455 / 1065
вчера в 16:42
Филиал пупсиков нужно расформировать, вот им горе без 6-и очков будет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Великий 43-й
   11 / 1065
вчера в 16:31
Вообще т, надо признать, что беспалый рейтузник редкостное 29. о
Вынужден тебя огорчить! Общее количество не в вашу пользу , а титул на юбилей Симоняну - единственный в бесславную эпоху Федуна. И только регулярные скандалы не дают скучать болельщикам фермерского хозяйства!!!
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Leha-ha50
   45 / 1065
вчера в 15:21
Вообще т, надо признать, что беспалый рейтузник редкостное 29. о
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Leha-ha50
   45 / 1065
вчера в 15:20
Ну и че дальше то? Вы до нас, значит уже больше чем мы без титула! А общее количество, совсем не в вашу пользу. И плошку соли ты свою приготовь, которая у вас тоже имеется и пересыпай ее в.., а, погоди, вам же некуда ее пересыпать, гинер то засс.. выступать на матч тв, когда все нормальные команды учавствовали.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Великий 43-й
   11 / 1065
вчера в 15:07
Какая "наша бестрофейность"? Мы сезон назад чемпионат брали, теперь посчитай сколько не брали его вы! И чтобы у тебя так сильно больше не свербило, можешь откланяться
Так мы перед вами брали, да еще сколько раз.
Так что не нервничай , а пересыпай плошку соли в вазочку от Канделаки и обратно - это успокоит тебя .......может быть!!!
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Leha-ha50
   45 / 1065
вчера в 14:59
Какая "наша бестрофейность"? Мы сезон назад чемпионат брали, теперь посчитай сколько не брали его вы! И чтобы у тебя так сильно больше не свербило, можешь откланяться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Ваня лучший
   26 / 1065
вчера в 14:29
Последняя отмененная игра была с Оренбург ом. Угомонись!
Да там уже по инерции, а теперь то времени много прошло...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Великий 43-й
   11 / 1065
вчера в 14:27
Шо тебя так бомбануло, стабильное гостеприимство дырки Акинфеева? Ну так мог бы уже и давно привыкнуть к его номерам, чай не первый год замужем
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил Leha-ha50
       45 / 1065
    вчера в 14:21
      Т34
      Т34
         29 / 1065
      вчера в 14:16
      Что его проверять, природа возьмет свое, к маю будет в порядке)))
      time out
      time out ответил Ангел неБесГрешен
         43 / 1065
      вчера в 13:22
      А с кем играют? Если не с благородными вроде конюшни, то могут и разрешить...
      "Благородные" опять хотели на своем ипподроме сыграть, как в прошлом сезоне, да еще чтобы с дублем Арсенала. Не прокатило. И их отымели по благородному самовары, угостили чупа-чупсами.
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Ангел неБесГрешен
         28 / 1065
      вчера в 13:22
      Последняя отмененная игра была с Оренбург ом. Угомонись!
      Bayern Best
      Bayern Best
         134 / 1065
      вчера в 12:54
      Проверка нужна.
      ДАША Д
      ДАША Д
         238 / 1065
      вчера в 12:30
      Для кого-то поле хорошее, а для кого-то картофельное поле.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил Великий 43-й
         11 / 1065
      вчера в 12:04
      Беспалого, рейтузного королька и перенос игры не спас! Дырка была как всегда в ударе)
      Капитан он и в бане капитан и на поле !!! Не ногой , так задом, не в чужие , так хоть в свои!!!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         26 / 1065
      вчера в 11:56
      А с кем играют? Если не с благородными вроде конюшни, то могут и разрешить...
      EAGuar As
      EAGuar As
         81 / 1065
      вчера в 11:49
      Сегодня нужно Ростов обыграть , а поле в Туле обсудить и в понедельник можно .
      Великий 43-й
      Великий 43-й
         45 / 1065
      вчера в 11:35
      Беспалого, рейтузного королька и перенос игры не спас! Дырка была как всегда в ударе)
      Переписанный
      Переписанный
         55 / 1065
      вчера в 11:33
      Комиссия РПЛ проверит домик «дыркинфеева» в понедельник
      cska plus
      cska plus
         18 / 1065
      вчера в 11:33
      Богатая область а не могут за газоном в 50 соток проследить.
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