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Россия запустит к Евро-2020 туристический портал

вчера, 14:49

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com будет трансформирован под чемпионат Европы по футболу 2020 года.

К Евро-2020 будет представлена аналогичная платформа, что использовалась во время чемпионата мира в России. Фактически, это будет трансформация Welcome2018.com под новый турнир, но на Welcome2020.com вся информация будет сосредоточена на Санкт-Петербурге, а также будут представлены некоторые данные о стране и ее столице, так как велика вероятность, что многие болельщики поедут через Москву. Если потребуется, то будет добавлена информация и о других европейских стадионах, которые примут участие в Евро-2020.

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Все комментарии
Klаsse
Klаsse ответил Михаил Славнов
   742 / 1065
вчера в 19:10
Стадион лучший в Европе, не какая-нибудь унитаз-арена.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов ответил cska plus
       17 / 1065
    вчера в 17:01
    Лучше бы стадионами и инфраструктурой занялись.
    Стадион лучший в Европе, не какая-нибудь унитаз-арена.
    johncamp
    johncamp ответил Klаsse
       578 / 1065
    вчера в 16:37
    А какое отношение Москва имеет к ЧЕ? только косвенное, об этом и речь, и не надо ехать в СПб, не утруждайся, 3 ты там нужен
    VIPded
    VIPded
       243 / 1065
    вчера в 16:24
    Что значит "если потребуется"???
    А на наших болел пофик? Которые в другие города Европы поедут на матчи?
    Так сложно инфу о всех местах ЧЕ разместить? Д,б...
    cska plus
    cska plus
       18 / 1065
    вчера в 15:59
    Лучше бы стадионами и инфраструктурой занялись.
    Klаsse
    Klаsse ответил Питермен
       742 / 1065
    вчера в 15:42
    Портал надо запускать в Питере, это №1 среди туристов в России!
    ахахах номер 1 - это питер, ну а в Москве как всегда просто туристов в 5 раз больше))))
    Klаsse
    Klаsse
       742 / 1065
    вчера в 15:35
    опять в эту помойку под названием питер ехать. убожество
    3ton
    3ton
       67 / 1065
    вчера в 15:11
    В России есть один портал - деньги уходят ХЗ куда
    Трубадур
    Трубадур
       163 / 1065
    вчера в 14:51
    Есть что посмотреть.
    Питермен
    Питермен
       42 / 1065
    вчера в 14:51
    Портал надо запускать в Питере, это №1 среди туристов в России!
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