Россия запустит к Евро-2020 туристический портал

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что официальный туристический портал для болельщиков ЧМ -2018 Welcome2018.com будет трансформирован под чемпионат Европы по футболу 2020 года.

К Евро-2020 будет представлена аналогичная платформа, что использовалась во время чемпионата мира в России. Фактически, это будет трансформация Welcome2018.com под новый турнир, но на Welcome2020.com вся информация будет сосредоточена на Санкт-Петербурге, а также будут представлены некоторые данные о стране и ее столице, так как велика вероятность, что многие болельщики поедут через Москву. Если потребуется, то будет добавлена информация и о других европейских стадионах, которые примут участие в Евро-2020.