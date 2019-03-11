Селезнев: «Ракицкого просто убрали из „Шахтера“»

Нападающий «Малаги» Евгений Селезнев прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит». По мнению Селезнева, Ракицкому в донецком клубе не оставили выбора и ему пришлось уйти из команды.

Трансфер Ракицкого? Что бы ни говорил этот «великий тренер» (Паулу Фонсека — прим.), это было его решение. Если он так относится к таким футболистам, то грош ему цена.

Ракицкий начал хуже играть в защите? Не согласен. Этот человек за президента, за этот клуб он бы пожизненно играл, если бы один человек к нему относился с уважением. Он — лучший защитник Украины.

Луческу выстраивал одно… Он — великий тренер. Создал такой бриллиант. А за три года развалить команду… Вылетаем от «Айнтрахта», седьмое место чемпионата Германии.

Я не считаю, что Ракицкий допустил ошибку. Не в политическом плане. Человека просто убрали из «Шахтера». Куда ему идти, на улицу? Если нет вариантов? Или заканчивать с футболом? Сделали все для того, чтобы он ушел.

Он был последним из того состава «Шахтера», в который попасть нереально было.