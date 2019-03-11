ГлавнаяНовости

Селезнев: «Ракицкого просто убрали из „Шахтера“»

вчера, 10:39

Нападающий «Малаги» Евгений Селезнев прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит». По мнению Селезнева, Ракицкому в донецком клубе не оставили выбора и ему пришлось уйти из команды.

Трансфер Ракицкого? Что бы ни говорил этот «великий тренер» (Паулу Фонсека — прим.), это было его решение. Если он так относится к таким футболистам, то грош ему цена.

Ракицкий начал хуже играть в защите? Не согласен. Этот человек за президента, за этот клуб он бы пожизненно играл, если бы один человек к нему относился с уважением. Он — лучший защитник Украины.

Луческу выстраивал одно… Он — великий тренер. Создал такой бриллиант. А за три года развалить команду… Вылетаем от «Айнтрахта», седьмое место чемпионата Германии. 

Я не считаю, что Ракицкий допустил ошибку. Не в политическом плане. Человека просто убрали из «Шахтера». Куда ему идти, на улицу? Если нет вариантов? Или заканчивать с футболом? Сделали все для того, чтобы он ушел.

Он был последним из того состава «Шахтера», в который попасть нереально было.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Анхель Гомес: «Важно, что сейчас в МЮ много игроков из нашей академии»
Сегодня, 20:37 Комментарии0
Де Брюйне: «Раньше я болел за „Ливерпуль“»
Сегодня, 20:20 Комментарии1
Обамеянг: «Пройти „Ренн“ будет очень трудно, но мы постараемся это сделать»
Сегодня, 20:10 Комментарии2
Маттеус: «У „Ливерпуля“ очень сильное нападение»
Сегодня, 20:03 Комментарии2
Артур: «В матче с „Лионом“ должны сыграть так, как умеем»
Сегодня, 19:54 Комментарии4
Вальверде: «У „Лиона“ есть сильные стороны»
Сегодня, 19:50 Комментарии-2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил Палыч82
   45 / 1076
сегодня в 00:32
Вот потому и проходят в матчах с постсоюзными командами "Айнтрахты" и "Вильяреалы". Они "варятся" в своих чемпионатах на запредельной маневренности, культуре паса, движению без мяча и технике, затем навязывают это нашим в еврокубковых противостояниях, а те и к догонялкам не привыкли, и сами "рубинить" и "оренбуржить" не привыкли. Благо "Краснодар" искушен в современном европейском футболе, оттого и смотрятся симпатичнее в Европе (состав неслабее, нежели у крепких середняков европейских топ-чемпионатов), но "быкам" в рос. чемпионате это и мешает, титулов так и нет
. "Благо "Краснодар" искушен в современном европейском футболе, " Вот это вряд ли.. Кроме сумасшедшей самоотдачи и поставленной игры(какая у кого есть) клубы постсоветского пространства по большей части могут только сюрприз преподнести. В четверг глянем, "Зенит" и "ДК" минус(из бывшего "совка"), в "Краснодар" хочется верить..
Палыч82
Палыч82 ответил За адекватность
   356 / 1076
вчера в 23:54
Ну может и так но опять же учитывая менталитет игроков, хотя Ваша версия весьма интересна. Я к тому, что лично у меня вылет "Шахтера" от "Айнтрахта" не сенсация, как и возможный вылет "Зенита" от "Вильярреала" Проход "Валенсии""Краснодаром" будет сенсацией( как впрочем и "Байера") Просто удивило, вылетаем от 7-й команды чемпионата Германии. Круче Вас только "Бавария"
Вот потому и проходят в матчах с постсоюзными командами "Айнтрахты" и "Вильяреалы". Они "варятся" в своих чемпионатах на запредельной маневренности, культуре паса, движению без мяча и технике, затем навязывают это нашим в еврокубковых противостояниях, а те и к догонялкам не привыкли, и сами "рубинить" и "оренбуржить" не привыкли. Благо "Краснодар" искушен в современном европейском футболе, оттого и смотрятся симпатичнее в Европе (состав неслабее, нежели у крепких середняков европейских топ-чемпионатов), но "быкам" в рос. чемпионате это и мешает, титулов так и нет
За адекватность
За адекватность ответил Палыч82
   45 / 1076
вчера в 23:37
Ну это вряд ли,) Может полсезона бы и дал шороху в рос. чемпионате Айнтрахт, только после бы погряз в действительности, игроки бы разленились, тренеров бы задергали, вектор тренировочного процесса сменил бы направление в связи с некачественными полями и преимущественно автобусной тактикой большинства команд-соперников с 10 "надолбами" в своей штрафной,)
Ну может и так но опять же учитывая менталитет игроков, хотя Ваша версия весьма интересна. Я к тому, что лично у меня вылет "Шахтера" от "Айнтрахта" не сенсация, как и возможный вылет "Зенита" от "Вильярреала" Проход "Валенсии""Краснодаром" будет сенсацией( как впрочем и "Байера") Просто удивило, вылетаем от 7-й команды чемпионата Германии. Круче Вас только "Бавария"
Палыч82
Палыч82 ответил За адекватность
   356 / 1076
вчера в 22:57
"Вылетаем от «Айнтрахта», седьмое место чемпионата Германии." И что в этом удивительного? Этот "Айнтрахт" что в РФПЛ, что в УПЛ боролся бы за чемпионство.
Ну это вряд ли,) Может полсезона бы и дал шороху в рос. чемпионате Айнтрахт, только после бы погряз в действительности, игроки бы разленились, тренеров бы задергали, вектор тренировочного процесса сменил бы направление в связи с некачественными полями и преимущественно автобусной тактикой большинства команд-соперников с 10 "надолбами" в своей штрафной,)
ariec93
ariec93 ответил За адекватность
   773 / 1076
вчера в 21:00
Позволю с Вами не согласиться. Что ШД с ДК, что наши лидеры, на бумаге не в состоянии проходить команды из ведущих чемпионатов, независимо от занимаемого места. Уровень футбола слишком разный. С уважением. ИМХО.
Сейчас да. Но при Луческу Шахтер и на бумаге и в игре был бы на голову сильнее Айнтрахта. Последний сезон при Луческу в полуфинале ЛЕ от Севильи вылетели. Ну а за ДК и речи быть не может, лет 10 ничего нового.
Bjuik
Bjuik ответил Конунг Рагнар
   46 / 1076
вчера в 14:02
Он играл в лучшем клубе Восточной Европе. Шахтер регулярно играет в ЛЧ, в отличии от питерского проекта. Ракицкий пошел на явное понижение
Откуда Гус знаешь, неужели Obdulio рассказала?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Glodor
   90 / 1076
вчера в 13:58
Ушел в нормальную команду, а не в бестрофейную из второй сотни, чего переживать то?
Он играл в лучшем клубе Восточной Европе. Шахтер регулярно играет в ЛЧ, в отличии от питерского проекта. Ракицкий пошел на явное понижение
grisser
grisser
   59 / 1076
вчера в 13:03
Удачи Ракицкому в Зените!
Степка питерский
Степка питерский
   456 / 1076
вчера в 12:33
Ракицкий еще в лиге чемпионов забьет.
тогда все сразу рты по закрывают!
Glodor
Glodor
   49 / 1076
вчера в 12:01
Ушел в нормальную команду, а не в бестрофейную из второй сотни, чего переживать то?
За адекватность
За адекватность ответил ariec93
   45 / 1076
вчера в 11:44
Так то оно так, только вот этот сезон вообще слабо в ЛЧ Шахта провела. 2 упущенные победы над Лионом и Хоффенхаймом, полный разнос от МС. И еще весна не наступила, а они уже вылетели на 1ом же этапе плей-офф. Раньше Шахтер Айнтрахт и на бумаге проходил бы, а сейчас уже равные команды получается.
Позволю с Вами не согласиться. Что ШД с ДК, что наши лидеры, на бумаге не в состоянии проходить команды из ведущих чемпионатов, независимо от занимаемого места. Уровень футбола слишком разный. С уважением. ИМХО.
LOpp
LOpp
   31 / 1076
вчера в 11:41
Ракицкого убрали не из Шахтера, а из футбола.
mikysss
mikysss
   355 / 1076
вчера в 11:33
ушол в болото из укропа но в болоте бабки платят всем кому не лень, ведь не свои же кровные
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 1076
вчера в 11:23
Респект,ушел из великого клуба в болото
mat73
mat73
   289 / 1076
вчера в 11:21
За какого президента?, не ясно
ariec93
ariec93 ответил За адекватность
   773 / 1076
вчера в 11:20
"Вылетаем от «Айнтрахта», седьмое место чемпионата Германии." И что в этом удивительного? Этот "Айнтрахт" что в РФПЛ, что в УПЛ боролся бы за чемпионство.
Так то оно так, только вот этот сезон вообще слабо в ЛЧ Шахта провела. 2 упущенные победы над Лионом и Хоффенхаймом, полный разнос от МС. И еще весна не наступила, а они уже вылетели на 1ом же этапе плей-офф. Раньше Шахтер Айнтрахт и на бумаге проходил бы, а сейчас уже равные команды получается.
Illuha
Illuha
   248 / 1076
вчера в 11:14
Нет слов.
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1076
вчера в 11:14
Это уже считается положительным комментарием.
За адекватность
За адекватность
   45 / 1076
вчера в 11:07
"Вылетаем от «Айнтрахта», седьмое место чемпионата Германии." И что в этом удивительного? Этот "Айнтрахт" что в РФПЛ, что в УПЛ боролся бы за чемпионство.
STVA 1
STVA 1
   89 / 1076
вчера в 10:50
Может и так.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100