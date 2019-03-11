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Ансальди: «„Атлетико“ тяжело забить даже один гол, не говоря о трех»

вчера, 14:00
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Защитник «Торино» Кристиан Ансальди оценил расстановку сил в дуэли «Ювентуса» и «Атлетико», которые сражаются в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Испании «матрасники» победили со счетом 2:0.

Я не удивлен, что «Атлетико» выиграл дома. В Турине может случиться что-то особенное, потому что «Ювентус» на своем стадионе играет очень уверенно. Однако в ворота «Атлетико» тяжело забить даже один мяч, не говоря уже о трех. У них лучшая защита в мире.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
   147 / 1076
вчера в 17:26
Ну на самом деле всякое бывало... в один из сезонов помнится тот же Роналду два раза хеттрик им положил (в лиге и ЛЧ)...
Другое дело что у Юве и без забивания голов проблемы... например защитники явно не успевают и ещё могут пропустить...
Alladins
Alladins
   170 / 1076
вчера в 17:09
А лучше вообще не забить.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   181 / 1076
вчера в 17:00
Гей (Кри) тут не пройдёт!!! Коке тут пройдёт!!! А гей пусть опять кричит, что он очень богат!!!
No problem
No problem
   71 / 1076
вчера в 15:30
Забить 2гола,и перенести игру в овертайм.
Матрас там рухнет.
Василий 50
Василий 50
   297 / 1076
вчера в 15:11
Посмотрим.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 15:09
Победит Юве но дальше пройдёт Атлетико.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 15:09
Это и ежу понятно только в Юве заняты самоуспокоением.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   361 / 1076
вчера в 15:08
В Футболе бывает всякое.
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1076
вчера в 14:36
2-0 вполне отыгрывается.
Italian13
Italian13 ответил Toro
   601 / 1076
вчера в 14:22
Завтра, весь Турин, будет болеть, за Атлетико! Хахахахахахахахаха
Весь мир будет болеть за "Ювентус" в ожидании камбэка ... и только матрасники и болельщики "Торино" будут смотреть и молиться, и болеть за "Атлетико".
Forza JUVE!!!
Toro
Toro
вчера в 14:10
Завтра, весь Турин, будет болеть, за Атлетико! Хахахахахахахахаха
drug01
drug01
   135 / 1076
вчера в 14:07
Игра покажет!
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