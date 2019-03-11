Ансальди: «„Атлетико“ тяжело забить даже один гол, не говоря о трех»

Защитник «Торино» Кристиан Ансальди оценил расстановку сил в дуэли «Ювентуса» и «Атлетико», которые сражаются в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Испании «матрасники» победили со счетом 2:0.

Я не удивлен, что «Атлетико» выиграл дома. В Турине может случиться что-то особенное, потому что «Ювентус» на своем стадионе играет очень уверенно. Однако в ворота «Атлетико» тяжело забить даже один мяч, не говоря уже о трех. У них лучшая защита в мире.