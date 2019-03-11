Агент: «Икарди хочет остаться в „Интере“»

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, рассказала, что футболист хочет продолжить карьеру именно в составе миланского клуба.

Форвард выбыл из строя 13 февраля, когда «Интер» лишил его капитанской повязки, а Мауро отказался выходить на матч Лиги Европы.

Мауро хочет остаться в «Интере». Сейчас я разговариваю с гендиректором «Интера» Мароттой больше, чем с Икарди, потому что не хочу недопонимания. Могу сказать, что наша встреча прошла позитивно, как это обычно и бывает, когда мы обсуждаем серьезные вопросы. Мауро хочет продолжить карьеру в «Интере». Мы надеемся, что всё будет решено как можно скорее.