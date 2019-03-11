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Агент: «Икарди хочет остаться в „Интере“»

вчера, 11:33

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, рассказала, что футболист хочет продолжить карьеру именно в составе миланского клуба.

Форвард выбыл из строя 13 февраля, когда «Интер» лишил его капитанской повязки, а Мауро отказался выходить на матч Лиги Европы.

Мауро хочет остаться в «Интере». Сейчас я разговариваю с гендиректором «Интера» Мароттой больше, чем с Икарди, потому что не хочу недопонимания. Могу сказать, что наша встреча прошла позитивно, как это обычно и бывает, когда мы обсуждаем серьезные вопросы. Мауро хочет продолжить карьеру в «Интере». Мы надеемся, что всё будет решено как можно скорее.

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Все комментарии
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 02:51
Его еще не послали?
Палыч82
Палыч82
   356 / 1076
вчера в 23:02
Хорошие деньги значит Икарди в Интере зашибает, коль так женушка суетится, вертится возле Маротта. Только вот зачем ей это Мауро, в данной ситуации лишний посредник, напрямую бы Маротту доила б,)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   251 / 1076
вчера в 18:53
видать Маррота тот ещё перец, раз агент согласилась. даже Перес не смог уболтать эту фурию.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 15:22
Нахрен он нужен такой.
Valeleo
Valeleo ответил obana777
   654 / 1076
вчера в 14:34
Хочет ли "Интер", чтобы Икарди остался, после всех его выкоблучиваний?
Раз еще не погнали, значит хочет.
obana777
obana777
   214 / 1076
вчера в 13:43
Хочет ли "Интер", чтобы Икарди остался, после всех его выкоблучиваний?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   181 / 1076
вчера в 13:19
А что хочет женщина?
1-й парень
1-й парень
   39 / 1076
вчера в 11:58
И полоскать ему мозги дальше.
STVA 1
STVA 1
   89 / 1076
вчера в 11:51
Такого агента иметь и врагов не надо!!!
Ислам Керимов
Ислам Керимов
   1032 / 1076
вчера в 11:45
Это вряд ли,даже Балотелли такого гнева у фанатов не вызывал
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