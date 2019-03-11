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Селезнев: «Кормил, кормлю и буду кормить семью, пока не сдохну»

вчера, 11:55

Нападающий «Малаги» Евгений Селезнев прокомментировал переход в «Кубань» в 2016 году. 

Тогда в интервью украинским СМИ Селезнев сказал, что уехал в Россию, поскольку ему надо кормить семью.

Нам год в «Днепре» не платили зарплату. Мне надо было дальше двигаться — люди этого не понимают. Два дня было до закрытия трансферного окна, у меня заканчивался контракт через полгода.

После финала Лиги Европы у меня был больной мениск. Слабое колено, не дай Бог. Как я жене в глаза буду смотреть? Кто вспомнит, что у нас в Донецке осталась недвижимость. Все осталось в Донецке и Крыму.

Я кормил, кормлю и буду кормить до конца своих дней, пока не сдохну. И буду кормить самым лучшим. Считаю, это правильно. Так должен поступить нормальный муж, мужчина.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
   356 / 1076
вчера в 23:06
Украинским СМИ бы попровоцировать всех вокруг. Причем, небось, сами знают, что миллионы не столь известных, как Селезнев, украинцев в России зарабатывают и харчуются
lobsterdam
lobsterdam
   126 / 1076
вчера в 18:05
и причем здесь футбол? хотели разжечь тлеющие страсти?
Олег Кожан
Олег Кожан
вчера в 14:26
Даже коментить нет смысла, настолько мерзкая позиция этого существа.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 13:59
Так и не понятно к чему весь этот разговор.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 1076
вчера в 13:53
В современном обществе женщины добиваются не меньших успехов, чем мужчины. Если ты нашел ТП, которая сидит на твоей шее, то это уже твои проблемы. Кстати, именно так и есть, судя по фоткам.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   361 / 1076
вчера в 13:49
Чего раскудахтался?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 1076
вчера в 13:34
Не с зарплатами футболиста ныть, что кормят семью.
Кормят семью шахтёры или токари на заводах, которые получают копейки по сравнению с ним и всё же выживают...
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   130 / 1076
вчера в 13:11
К чему это всё публиковать?
40175219386
40175219386
   74 / 1076
вчера в 12:43
что за бредовые интервью сегодня на сайте
Capitan555
Capitan555
   808 / 1076
вчера в 12:33
Всегда считал его нытиком и неудачником.....
ArgonS
ArgonS
   320 / 1076
вчера в 12:22
Не стыдно так жалобно ныть?
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1076
вчера в 12:21
Похоже не долго ему осталось быть кормильцем.
Василий 50
Василий 50
   297 / 1076
вчера в 12:20
Много пафоса...
Селезнев, ты главное не нервничай и сильно не гордись собой.
Так поступают многие мужчины - заводят семьи, чтобы заботиться о них.
Adepta
Adepta
   158 / 1076
вчера в 12:12
Какой бедный, всем сразу стало жалко Селезнева с его низкой зарплатой.
beefs
beefs
   204 / 1076
вчера в 12:04
Жизнь футболиста коротка
Bjuik
Bjuik
   46 / 1076
вчера в 11:56
Еще Хайль только не вскрикнул!
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