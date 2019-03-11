Селезнев: «Кормил, кормлю и буду кормить семью, пока не сдохну»

Нападающий «Малаги» Евгений Селезнев прокомментировал переход в «Кубань» в 2016 году.

Тогда в интервью украинским СМИ Селезнев сказал, что уехал в Россию, поскольку ему надо кормить семью.

Нам год в «Днепре» не платили зарплату. Мне надо было дальше двигаться — люди этого не понимают. Два дня было до закрытия трансферного окна, у меня заканчивался контракт через полгода.

После финала Лиги Европы у меня был больной мениск. Слабое колено, не дай Бог. Как я жене в глаза буду смотреть? Кто вспомнит, что у нас в Донецке осталась недвижимость. Все осталось в Донецке и Крыму.

Я кормил, кормлю и буду кормить до конца своих дней, пока не сдохну. И буду кормить самым лучшим. Считаю, это правильно. Так должен поступить нормальный муж, мужчина.