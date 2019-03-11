Эдегор: «Не думаю, что я стою 20 млн евро»

Полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», прокомментировал слухи о том, что «Аякс» якобы готов предложить за него «сливочным» 20 млн евро.

Я тоже читал об этом, но не знаю, правдивы ли эти слухи. Спекуляции есть всегда. Если ты хорошо играешь и забиваешь голы, то становишься интересен другим командам. Летом мы поговорим с «Реалом» и примем решение. «Аякс» хороший клуб, но я не хочу подогревать слухи.

Суммы трансферов в мировом футболе вышли из-под контроля. Это слишком большие деньги. Я не думаю, что стою 20 млн евро.