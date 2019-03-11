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Эдегор: «Не думаю, что я стою 20 млн евро»

вчера, 11:42

Полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», прокомментировал слухи о том, что «Аякс» якобы готов предложить за него «сливочным» 20 млн евро.

Я тоже читал об этом, но не знаю, правдивы ли эти слухи. Спекуляции есть всегда. Если ты хорошо играешь и забиваешь голы, то становишься интересен другим командам. Летом мы поговорим с «Реалом» и примем решение. «Аякс» хороший клуб, но я не хочу подогревать слухи.

Суммы трансферов в мировом футболе вышли из-под контроля. Это слишком большие деньги. Я не думаю, что стою 20 млн евро.

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Все комментарии
Apsny
Apsny ответил vovinho11
   52 / 1076
вчера в 19:42
Лучше футболиста в Норвегии, чем Риисе или Сульскьяер пока не было. Посмотрим что из него выйдет. Туре Андре Флу можно было считать, но он не дотягивает до рамки супер
Берг, Йонсен..
realmadrid92
realmadrid92
   917 / 1076
вчера в 18:13
Мне интересно те кто пишут, что Мартина испортил Реал или же что он строит из себя ч-рт знает кого. Вы умеете читать? а на первый вопрос вы хоть следите за ним? Реал просто купил его за копейки по меркам трансферного рынка, если рассуждать адекватно. Он развивается, каждый сезон все лучше и лучше. Так скажите кто тут ошибся клуб или игрок? Реал правильно сделал, в первом сезоне за молодежку катал, где ему прививали что такое Реал Мадрид, потом пару раз выпустили на замену, чтоб он ощутил всю прелесть игрока Реала на Бернабеу с его болельщиками. Дальше аренда в клубах Голландии. Херенвен середняк, где он отыграл по меркам игроков этого клуба даже очень неплохо. Второй сезон в Эрдевизии начал в Витессе, это уже команда после топов страны, в котором он лидер команды. По моему если он еще будет прогрессировать, то ему в Реале место найдется. Модрич не молодеет, а Мартин играет именно на его позиции в Витессе.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил vovinho11
   153 / 1076
вчера в 15:38
А Риисе прям дотягивает до супер....ага куда там...)))
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 15:22
Скромный паренёк.
vovinho11
vovinho11
   457 / 1076
вчера в 13:58
Лучше футболиста в Норвегии, чем Риисе или Сульскьяер пока не было. Посмотрим что из него выйдет. Туре Андре Флу можно было считать, но он не дотягивает до рамки супер
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   90 / 1076
вчера в 13:42
Реал испортил талантливого игрока
Romeo 777
Romeo 777
   187 / 1076
вчера в 13:28
Пацан не витает в облаках.
Bayern Best
Bayern Best
   114 / 1076
вчера в 13:26
Красава уважаю таких. Хоть он смотрит на вещи реально.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   335 / 1076
вчера в 12:32
Рано слава пришла.
КЭТиК
КЭТиК
   171 / 1076
вчера в 12:22
Дутой звездой оказался.
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