Сальгадо: «Эмери нужна команда без больших имен»

Бывший игрок «Реала» Мичел Сальгадо прокомментировал работу Унаи Эмери в «Арсенале». По мнению Сальгадо, испанец не умеет справляться с игроками, у которых есть имя в мировом футболе.

Эмери особенный тренер, он похож на Рафу Бенитеса. Ему нужен состав без больших имен, он не может справиться с такими игроками.

Ему нужна команда, где все бы работали на благо одной цели, чтобы он мог их развивать и подгонять под свою систему. Так у Эмери было в «Севилье», где были отличные футболисты, но не было больших имен. С ними он три раза выиграл Лигу Европы.