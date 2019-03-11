ГлавнаяНовости

Сальгадо: «Эмери нужна команда без больших имен»

вчера, 12:40

Бывший игрок «Реала» Мичел Сальгадо прокомментировал работу Унаи Эмери в «Арсенале». По мнению Сальгадо, испанец не умеет справляться с игроками, у которых есть имя в мировом футболе.

Эмери особенный тренер, он похож на Рафу Бенитеса. Ему нужен состав без больших имен, он не может справиться с такими игроками.

Ему нужна команда, где все бы работали на благо одной цели, чтобы он мог их развивать и подгонять под свою систему. Так у Эмери было в «Севилье», где были отличные футболисты, но не было больших имен. С ними он три раза выиграл Лигу Европы.

«Арсенал» накануне обыграл МЮ в матче 30-го тура АПЛ (2:0). 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Анхель Гомес: «Важно, что сейчас в МЮ много игроков из нашей академии»
Сегодня, 20:37 Комментарии0
Де Брюйне: «Раньше я болел за „Ливерпуль“»
Сегодня, 20:20 Комментарии1
Обамеянг: «Пройти „Ренн“ будет очень трудно, но мы постараемся это сделать»
Сегодня, 20:10 Комментарии2
Маттеус: «У „Ливерпуля“ очень сильное нападение»
Сегодня, 20:03 Комментарии2
Артур: «В матче с „Лионом“ должны сыграть так, как умеем»
Сегодня, 19:54 Комментарии4
Вальверде: «У „Лиона“ есть сильные стороны»
Сегодня, 19:50 Комментарии-2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
   203 / 1076
сегодня в 11:39
пусть Дзюбу возьмет ,чтоб не скучал
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   309 / 1076
вчера в 16:40
На Рафу больше похож Кике Флорес жаль что Уотфорд покинул он Только Рафа сильный тренер Эмери каталонец и стиль такой же А игроки нужны везде хорошие в топ клубах их раскручивают Тот же Роналду до Спортинга не был так известен точно также как Месси проходил молодежку Барселоны Главное игроков нужных подобрать а игроки сильные любой команде нужны
Don trambon
Don trambon
   124 / 1076
вчера в 16:36
А в Арсенале прям все такие с большими именами? Разве что только Озил.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 15:17
А в спартаке сгнобили.
Deville
Deville
   149 / 1076
вчера в 14:06
если без больших имен, тогда больше чем победа в ле им не светит, вряд ли канониры жду увидеть свой клуб похожим на севилью.
mphuZ
mphuZ
   157 / 1076
вчера в 13:45
Нормально у него всё получается в Арсенале, больших звёзд там особо нет.
Дайте ему уже поработать, хотя бы несколько трансферных окон!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   190 / 1076
вчера в 12:45
КАРОЧЕ В СПАРТАК ЕМУ НАДО !
5-0 НА ПЕТРОВСКОМ БЫЛО НЕЗАБЫВАЕМО !!!

ГЫ-ГЫ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100