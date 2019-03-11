Симеоне: «Мы еще не вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

В первой игре «Атлетико» победил со счетом 2:0.

В первом матче мы продемонстрировали хороший футбол. В ответной игре должны сыграть еще лучше. Судьба противостояния еще не решена. В Турине нас ждет серьезное испытание против сильной команды с невероятным игроком в их составе.