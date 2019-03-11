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Симеоне: «Мы еще не вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов»

вчера, 19:02
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

В первой игре «Атлетико» победил со счетом 2:0.

В первом матче мы продемонстрировали хороший футбол. В ответной игре должны сыграть еще лучше. Судьба противостояния еще не решена. В Турине нас ждет серьезное испытание против сильной команды с невероятным игроком в их составе.

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Все комментарии
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Kirill Erokhin
   55 / 1076
сегодня в 19:35
7 проигранных финалов ЛЧ это действительно показатель класса. А что Юве выиграл кроме чемпионата одной команды ?
Лучше честно проиграть, чем выигрывать как Барселонаы, рояли и ливирпудили. Тем более, что команда сильно пострадала в 2006 и до сих пор не вышла на былой уровень. А вот чемпионат одной команды всегда был в АПЛ. То гегемония МЮ была, остальные бамбук курили, потом Арсенала, потом Челси, теперь МС.
И не нужно спорить. С самого начала было видно, что МС может проиграть лишь сами себе.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князю бан по барабану
   266 / 1076
сегодня в 13:16
Откуда фанату ливерпуля знать что такое класс?
7 проигранных финалов ЛЧ это действительно показатель класса. А что Юве выиграл кроме чемпионата одной команды ?
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   53 / 1076
сегодня в 02:39
Удачи!
Pancher_95
Pancher_95
   280 / 1076
сегодня в 01:31
Надеюсь тебя с твоим мерзским антифутболом Юве выкинет из ЛЧ, выскочка
40175219386
40175219386
   74 / 1076
вчера в 23:15
Если ещё не вышли в четверьтфинал Лиги чемпионов зачем тогда показывал)
авито
авито
   551 / 1076
вчера в 22:23
Сыграть в свою игру на контратаках, заковырять один гол и обыграют итальянцев.
Wolf77785
Wolf77785
   145 / 1076
вчера в 21:26
а что за невероятный игрок? Буффон же ушел
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Steven Gerrard 008
   55 / 1076
вчера в 21:06
Юве только в Италии гегемон, а в ЛЧ- 4ули. Который год подряд там играют, а толку никакого)
Вы скоро и там играть не будете. Всё идёт к тому, что зона ЛЕ вам за счастье будет. Аха-ха)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Steven Gerrard 008
   55 / 1076
вчера в 21:05
Ливерпуль в отличие от Юве никогда не вылетал позорно в пердив на очищение)
Ювентус тоже позорно не вылетал. А вылетал с первого места, вследствие подковёрных игр.
Bjuik
Bjuik
   46 / 1076
вчера в 21:04
Нужно выходить.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Князю бан по барабану
   337 / 1076
вчера в 20:48
Юве только в Италии гегемон, а в ЛЧ- 4ули. Который год подряд там играют, а толку никакого)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Князю бан по барабану
   337 / 1076
вчера в 20:43
Ливерпуль в отличие от Юве никогда не вылетал позорно в пердив на очищение)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил League1
   61 / 1076
вчера в 20:16
    neomessi
    neomessi ответил League1
       295 / 1076
    вчера в 20:09
    Ну ладно тогда пусть Юве проходить дальше и будет в финале, но там опять кому нибудь они сольют
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил Steven Gerrard 008
       55 / 1076
    вчера в 20:06
    Юве 1:2 Муу / Ливерпуль 3:1 Муу
    Аха-ха), в отдельно взятом матче и Фрозиноне выиграть может. Только у Юве сплошные чемпионства, а у ливерки болты. Вот если бы в АПЛ работал Скомина... Аха-ха)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил Князю бан по барабану
       337 / 1076
    вчера в 20:01
    Юве 1:2 Муу / Ливерпуль 3:1 Муу
    VIPded
    VIPded
       308 / 1076
    вчера в 19:31
    Удачи Атлетико!!!
    LOpp
    LOpp
       31 / 1076
    вчера в 19:29
    Симеоне уже всё всем показал, то есть доказал.
    League1
    League1
       236 / 1076
    вчера в 19:29
    А вдруг до финала дойдёте, а там снова облажаетесь. В третий раз... Оно тебе надо, Семён? Сам подумай своими провокатрскими и мелкофольскими мозгами.
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил Y.N.W.A.
       55 / 1076
    вчера в 19:19
    На классе пройдете.
    Откуда фанату ливерпуля знать что такое класс?
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       116 / 1076
    вчера в 19:11
    На классе пройдете.
    ArgonS
    ArgonS
       320 / 1076
    вчера в 19:09
    Удачи Атлетико!
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану
       55 / 1076
    вчера в 19:08
    И не выйдите.
    Colchoneros
    Colchoneros
       25 / 1076
    вчера в 19:06
    Согласен с Симеоне!
    cska plus
    cska plus
       16 / 1076
    вчера в 19:05
    Все боятся Рона.
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