Липпи: «Критиковать Аллегри за плохой футбол - это сумасшествие»

вчера, 17:56

Бывший наставник «Ювентуса» Марчелло Липпи встал на защиту нынешнему рулевому команды Массимилиано Аллегри, которого критикуют за плохой футбол.

Самый лучший способ играть в хороший футбол - это побеждать. Все остальное - болтовня. Аллегри за пять лет пять раз стал чемпионом Италии и дважды добирался до финала Лиги чемпионов. Критиковать Аллегри после такого может только сумасшедший.

Напомним, что «Ювентус» близок к вылету из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала турнира туринцы уступили «Атлетико» со счетом 0:2.