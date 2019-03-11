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Липпи: «Критиковать Аллегри за плохой футбол - это сумасшествие»

вчера, 17:56

Бывший наставник «Ювентуса» Марчелло Липпи встал на защиту нынешнему рулевому команды Массимилиано Аллегри, которого критикуют за плохой футбол.

Самый лучший способ играть в хороший футбол - это побеждать. Все остальное - болтовня. Аллегри за пять лет пять раз стал чемпионом Италии и дважды добирался до финала Лиги чемпионов. Критиковать Аллегри после такого может только сумасшедший.

Напомним, что «Ювентус» близок к вылету из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала турнира туринцы уступили «Атлетико» со счетом 0:2.

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Все комментарии
kust07
kust07
   203 / 1076
сегодня в 13:44
за результат должны отвечать игроки,а не тренера.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Князю бан по барабану
   200 / 1076
вчера в 20:31
Дружище!! Да я все прекрасно понимаю и согласен с тобой! Мне так же не всегда нравится то что происходит на поле! Но скажи мне , а что при том же ПЕПЕ барсюки прямо таки всегда показывали хороший футбол? Или тот же Сити, или Бавария? Или При Зизу Реал прямо таки блистал игрой? Нет. Да, где-то повезло ему, где-то судьи затащили ( это я про Зизу!) но все помнят не игру а конечный результат! А он был. Это нам глядя по тв легко рассуждать : надо было бы вот так сыграть, или надо было бы состав не такой выставлять , то замены не те или поздние И так далее! Я думаю, что только тренер в конкретный момент знает и понимает что и как ему делать ( это я не в защиту Макса!!) нужно же знать и понимать состояние физическое и психологическое тех или иных игроков. Все хотят видеть веселый , атакующий , авантюрный футбол ! Но ! Давай вспомним веселую и атакующую игру : наполи , ливера, ПСЖ, Монако ( пару лет назад!) ну и? Чего они добились ,? Что они выиграли ? Ото всюду их выбили и все они проиграли и национальные чемпионаты и Еврокубки! Игра забывается , а результат всегда останется так как это история! Лично я считаю что нам нужно омолодить немного состав, укрепить середину и дать Максу работать далее! Как то так.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Rafael Benitez
   55 / 1076
вчера в 19:24
Игра от обороны не самая плохая ты видел автобус при Моуринью так там вообще нет консолидации в игре Конечно лучшая контратакующая игра у Атлетико но Аллегри может прибавить во всяком случае стиль у Ювентуса такой и Аллегри тоже коуч итальянский поэтому сложно что-то требовать Повторюсь Аллегри может в дальнейшем улучшить игру команды
Я смотрю все игры Ювентуса уже много лет. И с уверенностью могу заявить, что игра при Максе деградирует с каждым годом. Его профессионализм я не ставлю под сомнение, так как руководство уже ни один год лажает с трансферами. Никак не могут заменить ушедших Погба, Пирло и Видаля. Но нужно и зубы руководству показывать, а не безропотно принимать в команду Роналд, когда позарез нужны полузащитники.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Князю бан по барабану
   309 / 1076
вчера в 19:20
Игра от обороны не самая плохая ты видел автобус при Моуринью так там вообще нет консолидации в игре Конечно лучшая контратакующая игра у Атлетико но Аллегри может прибавить во всяком случае стиль у Ювентуса такой и Аллегри тоже коуч итальянский поэтому сложно что-то требовать Повторюсь Аллегри может в дальнейшем улучшить игру команды
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   309 / 1076
вчера в 19:15
Аллегри хороший тренер ему нужно поработать в клубе чтобы улучшить команду Ювентус обладает средствами и не беден В любом случае неизвестно кого Ювентус собирается ставить вместо Аллегри
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   251 / 1076
вчера в 18:55
пришёл Роналду и теперь Юбка даже в 1/4 не выйдет,не то что до финала...Зидан может поможет завоевать очереДНОе скудетто, и выйти в плейофф из группы.
allemz
allemz ответил juvenale
   29 / 1076
вчера в 18:42
так и я это продвигаю
Имею ввиду, отдельную группу людей, сложно же догадаться..
juvenale
juvenale ответил allemz
   64 / 1076
вчера в 18:40
Это адресовано группе людей на соккере, которые продвигают эту идею (ты уже в курсе про кого я).
так и я это продвигаю
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Valeriy Lutsak
   55 / 1076
вчера в 18:39
Великий и мудрый Липпи абсолютно прав!!!
Не совсем. Футбол команды и правда ужасен. Я могу понять игру от обороны, но именно ИГРУ, а не бессмысленный перекат в надежде, что кто-то на классе зарешает.
allemz
allemz ответил juvenale
   29 / 1076
вчера в 18:38
снова обзываешься
Это адресовано группе людей на соккере, которые продвигают эту идею (ты уже в курсе про кого я).
juvenale
juvenale ответил allemz
   64 / 1076
вчера в 18:33
Критиковать Аллегри могут только недоразвитые свиньи, ничего не понимающие в футболе.
снова обзываешься
allemz
allemz
   29 / 1076
вчера в 18:28
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
       200 / 1076
    вчера в 18:25
    Великий и мудрый Липпи абсолютно прав!!!
    Egorium
    Egorium
       168 / 1076
    вчера в 18:20
    Второй матч все покажет.
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