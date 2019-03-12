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Эль-Шаарави: «„Рома“ сыграла по схеме, которой не пользовалась уже 2 года»

вчера, 04:17
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

Вингер «Ромы» Стефан Эль-Шаарави прокомментировал победу над «Эмполи» (2:1) в первом матче после возвращения Клаудио Раньери.

Это была настоящая битва. Очень сложная игра, но важнее всего было добыть эти три очка. Мы играли с душой, решительностью, упорством и старались сделать всё, о чём просил тренер.

Это был важный гол, который поможет моей стабильности. Но прежде всего, он был важен для команды. Мы все очень рады и довольны результатом.

Тренер попросил нас сыграть по схеме, которую мы не использовали в течение последних двух лет. Мы сумели адаптироваться, и кое-что у нас получилось хорошо. Некоторые аспекты удались нам не так здорово, особенно это касается контроля мяча.

Теперь мы должны идти от матча к матчу, проявляя такое же упорство.

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Все комментарии
galem72
galem72
   336 / 1090
вчера в 09:56
Сыграла и сыграла... Лишь бы положительный результат был. Нужно срочно выгонять интер по четвергам играть.
1-й парень
1-й парень
   40 / 1090
вчера в 09:36
В этом матче сработала.
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 1090
вчера в 07:01
Пока никакого чуда не произошло
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