Регилон: «Я буду всегда благодарен Солари»

Регилон обратился со словами благодарности к Сантьяго Солари, который в понедельник покинул пост главного тренера команды.

Я буду всегда благодарен тренеру за то, что он доверил мне сыграть в первой команде мадридского «Реала». Солари - профессионал. Я уверен, что он добьется больших успехов, потому что этого заслужил.

Спасибо, что поверили в меня, мистер.