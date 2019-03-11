Регилон: «Я буду всегда благодарен Солари»

Регилон обратился со словами благодарности к Сантьяго Солари, который в понедельник покинул пост главного тренера команды.
Я буду всегда благодарен тренеру за то, что он доверил мне сыграть в первой команде мадридского «Реала». Солари - профессионал. Я уверен, что он добьется больших успехов, потому что этого заслужил.
Спасибо, что поверили в меня, мистер.
Конечно я не желаю, чтоб Марсело ушёл!!!
Так жалко было, когда Роберто Карлос ушёл...
Конечно я не желаю, чтоб Марсело ушёл!!!
Так жалко было, когда Роберто Карлос ушёл...
Что делали эти два пацана (Винисиус и Регилон) с опытными игроками?!
Что делали эти два пацана (Винисиус и Регилон) с опытными игроками?!
Тут, правда, зависит от тренера, Марсело-защитник - это не лучший Марсело :)
Тут, правда, зависит от тренера, Марсело-защитник - это не лучший Марсело :)