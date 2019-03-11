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Регилон: «Я буду всегда благодарен Солари»

вчера, 23:52

Регилон обратился со словами благодарности к Сантьяго Солари, который в понедельник покинул пост главного тренера команды.

Я буду всегда благодарен тренеру за то, что он доверил мне сыграть в первой команде мадридского «Реала». Солари - профессионал. Я уверен, что он добьется больших успехов, потому что этого заслужил.

Спасибо, что поверили в меня, мистер.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
   383 / 1076
сегодня в 10:22
Марсело катится к старости... а значит, будущее за Регилоном. Если есть возможность слупить хорошие деньги с Юве, то надо сделать это сейчас.
cevin cigan
cevin cigan
   99 / 1076
сегодня в 09:51
Жаль если при Зидане его снова на банку посадят. Видно как Регилон играет сердцем!
Pancher_95
Pancher_95 ответил 95-shishani-95
   280 / 1076
сегодня в 01:13
До Карва конечно он не тянет, но талант есть у него, можно было бы как то их ротировать
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Pancher_95
   175 / 1076
сегодня в 01:09
Уверен Зидан не даст пропасть этому таланту, Марс скорее всего летом перейдет в Юве, Регилон на его место
Если Марсело уйдет, то обязательно надо вернуть Хакими!!!
Конечно я не желаю, чтоб Марсело ушёл!!!
Так жалко было, когда Роберто Карлос ушёл...
95-shishani-95
95-shishani-95
   175 / 1076
сегодня в 01:07
Регилон на данный момент один из лидеров, судя по игре!!!
Что делали эти два пацана (Винисиус и Регилон) с опытными игроками?!
Pancher_95
Pancher_95
   280 / 1076
сегодня в 01:06
Уверен Зидан не даст пропасть этому таланту, Марс скорее всего летом перейдет в Юве, Регилон на его место
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил Colchoneros
   845 / 1076
сегодня в 00:01
Лавка тебе обеспечена!
Поди знай, Марсело то не сразу сел, и когда выходил, честно говоря, Регилон смотрелся мощнее.
Тут, правда, зависит от тренера, Марсело-защитник - это не лучший Марсело :)
Colchoneros
Colchoneros
   25 / 1076
вчера в 23:55
Лавка тебе обеспечена!
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