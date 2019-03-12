Винисиус – Солари: «Спасибо за всё, мистер!»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в своём «твиттере» поблагодарил Сантьяго Солари, который вчера покинул пост главного тренера мадридской команды.

Спасибо за всё, мистер! За то, что помогали мне с тех пор, как я прибыл сюда, за доверие, за предоставленную возможность. Пусть Бог благословит вас. Вы заслуживаете всего лучшего в жизни!