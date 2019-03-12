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Винисиус – Солари: «Спасибо за всё, мистер!»

вчера, 02:34

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в своём «твиттере» поблагодарил Сантьяго Солари, который вчера покинул пост главного тренера мадридской команды.

Спасибо за всё, мистер! За то, что помогали мне с тех пор, как я прибыл сюда, за доверие, за предоставленную возможность. Пусть Бог благословит вас. Вы заслуживаете всего лучшего в жизни!

Новым наставником «Реала» стал Зинедин Зидан, покинувший клуб в конце прошлого сезона.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
   387 / 1090
вчера в 10:34
А что... шутки шутками, а иногда даже временный тренер волей случая может помочь таланту пробиться...
Лопетеги же не стал возюкаться не с ним, не с Регилоном. А вот для других персонажей типа Иско всё с точностью до наоборот.
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 1090
вчера в 09:44
Все молодые игроки Реала благодарят Солари и они молодцы!
Ruslan3132
Ruslan3132
   80 / 1090
вчера в 09:38
Кто-кто, а Винисус и Регилон на самом деле обязаны аргентинцу. И за эти плюсы Солари спасибо. Главное, чтобы Зизу не задвинул молодых, а дал новый импульс.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   882 / 1090
вчера в 08:30
Ну все, ща купят Азарчика или Геймарчика и присядет Винисиус крепко на банку.
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 07:50
Поздно расстались.
sir_Alex
sir_Alex
   113 / 1090
вчера в 06:45
Солари: «Ты заходи, если чо!»
Василий 50
Василий 50
   325 / 1090
вчера в 06:14
Месье может и не оказать доверия.
ABir
ABir
   371 / 1090
вчера в 06:01
А вчера писали, в Ювентус пойдет
Sunny.
Sunny.
   119 / 1090
вчера в 03:26
выкинули мистера
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