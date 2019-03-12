Винисиус – Солари: «Спасибо за всё, мистер!»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в своём «твиттере» поблагодарил Сантьяго Солари, который вчера покинул пост главного тренера мадридской команды.
Спасибо за всё, мистер! За то, что помогали мне с тех пор, как я прибыл сюда, за доверие, за предоставленную возможность. Пусть Бог благословит вас. Вы заслуживаете всего лучшего в жизни!
Новым наставником «Реала» стал Зинедин Зидан, покинувший клуб в конце прошлого сезона.
¡Gracias por todo, mister! por ayudarme desde mi llegada, por la confianza y las oportunidades. Dios bendiga siempre y merece todo de mejor en su vida! 👊🏾👊🏾 pic.twitter.com/p8clikkAIQ— Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 11 марта 2019 г.
Лопетеги же не стал возюкаться не с ним, не с Регилоном. А вот для других персонажей типа Иско всё с точностью до наоборот.
Лопетеги же не стал возюкаться не с ним, не с Регилоном. А вот для других персонажей типа Иско всё с точностью до наоборот.