Зидан: «В следующем сезоне мы собираемся изменить многие вещи»

Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал свое возвращение в «Реал».
Я рад вернуться в «Реал». В следующем сезоне мы собираемся изменить многие вещи. Но сейчас нам нужно сосредоточиться нам том, чтобы хорошо закончить сезон. Я ушел из «Реала», потому что мне это было нужно. Также это нужно было команде. Но теперь пришло время вернуться. Я здесь, потому что люблю эту команду.
Пусть он вернёт лучшего вратаря мира в старт!
Пусть купить топ цз, Де Лигта, Ван Дейка или Кулибали,
В полузащиту кого-то, а то Кроос сильно сдал в последнее время, а Модрич стареет. Или надо наигрывать своих Иско, Себальос, Вальверде и т.д.
В нападение: топ форварда- надо отдать Бэйла в ПСЖ с доплатой, и взять Мбаппе
Пусть он вернёт лучшего вратаря мира в старт!
Пусть купить топ цз, Де Лигта, Ван Дейка или Кулибали,
В полузащиту кого-то, а то Кроос сильно сдал в последнее время, а Модрич стареет. Или надо наигрывать своих Иско, Себальос, Вальверде и т.д.
В нападение: топ форварда- надо отдать Бэйла в ПСЖ с доплатой, и взять Мбаппе