Зидан: «В следующем сезоне мы собираемся изменить многие вещи»

Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал свое возвращение в «Реал».

Я рад вернуться в «Реал». В следующем сезоне мы собираемся изменить многие вещи. Но сейчас нам нужно сосредоточиться нам том, чтобы хорошо закончить сезон. Я ушел из «Реала», потому что мне это было нужно. Также это нужно было команде. Но теперь пришло время вернуться. Я здесь, потому что люблю эту команду.