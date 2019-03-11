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Зидан: «В следующем сезоне мы собираемся изменить многие вещи»

вчера, 22:52

Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал свое возвращение в «Реал».

Я рад вернуться в «Реал». В следующем сезоне мы собираемся изменить многие вещи. Но сейчас нам нужно сосредоточиться нам том, чтобы хорошо закончить сезон. Я ушел из «Реала», потому что мне это было нужно. Также это нужно было команде. Но теперь пришло время вернуться. Я здесь, потому что люблю эту команду.

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Все комментарии
GGGringOOO
GGGringOOO ответил dimagas1
   797 / 1076
сегодня в 10:12
Ну не факт.Этот сезоне уже не спасти.
Не спасти, но он мог дойти до такой команды сам. Но понял, что от того состава выжал максимум и дальше нужно вводить новых игроков (а он этого ещё не делал) и вовремя свалил
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Alex12357
   339 / 1076
сегодня в 09:58
Своё понятие не нужно выдавать за общее,как по мне лучше Виcенте Дель Боске в Реале -НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ!
МЫ про настоящее!
Alex12357
Alex12357 ответил Зидан 1972
   515 / 1076
сегодня в 09:38
Лучший тренер мира знает себе цену!
Своё понятие не нужно выдавать за общее,как по мне лучше Виcенте Дель Боске в Реале -НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ!
MRHM-1988
MRHM-1988
   849 / 1076
сегодня в 08:04
Желаю удачи Зизу !
Пупсик на спартак
Пупсик на спартак
   837 / 1076
сегодня в 05:35
Что они изменят? Опять Лигу Чемпионов купят? Такое возможно, но Барселоне опять сольют.
da da da
da da da ответил 95-shishani-95
   209 / 1076
сегодня в 01:43
Удачи Зидану и Реалу в целом!!! Пусть он вернёт лучшего вратаря мира в старт! Пусть купить топ цз, Де Лигта, Ван Дейка или Кулибали, В полузащиту кого-то, а то Кроос сильно сдал в последнее время, а Модрич стареет. Или надо наигрывать своих Иско, Себальос, Вальверде и т.д. В нападение: топ форварда- надо отдать Бэйла в ПСЖ с доплатой, и взять Мбаппе
а кто кроме Вальверде из них свой?))
95-shishani-95
95-shishani-95
   175 / 1076
сегодня в 01:16
Удачи Зидану и Реалу в целом!!!
Пусть он вернёт лучшего вратаря мира в старт!
Пусть купить топ цз, Де Лигта, Ван Дейка или Кулибали,
В полузащиту кого-то, а то Кроос сильно сдал в последнее время, а Модрич стареет. Или надо наигрывать своих Иско, Себальос, Вальверде и т.д.
В нападение: топ форварда- надо отдать Бэйла в ПСЖ с доплатой, и взять Мбаппе
alexando1974
alexando1974
   507 / 1076
сегодня в 01:05
есле вам дадут их изменить))
vastudio
vastudio
   277 / 1076
сегодня в 00:37
    MSN-thebest
    MSN-thebest
    сегодня в 00:22
    А ведь мог остаться легендой...
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил mangoх12
       251 / 1076
    сегодня в 00:14
    ничего этому алжирцу не светит
    кроме денег или отступных.
    dimagas1
    dimagas1 ответил GGGringOOO
       229 / 1076
    сегодня в 00:13
    Хитрый он конечно. Приходит после провалившихся тренеров и на их фоне заметно выгоднее выглядит.
    Ну не факт.Этот сезоне уже не спасти.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Шишанутый
       251 / 1076
    сегодня в 00:13
    Работа предстоит серьезная. Зизу отдохнул эти полгода и к ней готов. Убежден что нет более подходящего тренера для Реала. Удачи Зидану и всему Реалу, успехов и больших побед!
    дежавю в ЛЧ)))) и снова Зизю выбивает Синьору в плейоффе, КРоналду сплошные слёзы((((
    mangoх12
    mangoх12
       19 / 1076
    сегодня в 00:05
    ничего этому алжирцу не светит
    NGYRZ
    NGYRZ
       263 / 1076
    вчера в 23:57
    Очень надеюсь, что изменения коснуться в первую очередь защиты Реала. Она просто самая безобразная их всех топ клубов.
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил Alex12357
       339 / 1076
    вчера в 23:52
    Ты пришёл в Реал чтобы заработать и наиграть игроков для сборной Франции,тренером которой ты хочешь стать.
    Лучший тренер мира знает себе цену!
    ошалевший
    ошалевший ответил GGGringOOO
       372 / 1076
    вчера в 23:47
    Хитрый он конечно. Приходит после провалившихся тренеров и на их фоне заметно выгоднее выглядит.
    тут скорее наоборот,на фоне зидана любой не топ тренер выглядит тенью
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил GGGringOOO
       339 / 1076
    вчера в 23:47
    Хитрый он конечно. Приходит после провалившихся тренеров и на их фоне заметно выгоднее выглядит.
    А потом скажете на багаже Солари стал чемпионом!
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил BARCDJIN
       339 / 1076
    вчера в 23:43
    сколько лжи...да очканул ты когда кристина ушла...
    ЗИДАН раньше ушел!
    GGGringOOO
    GGGringOOO
       797 / 1076
    вчера в 23:32
    Хитрый он конечно. Приходит после провалившихся тренеров и на их фоне заметно выгоднее выглядит.
    kotmyshka
    kotmyshka
       239 / 1076
    вчера в 23:29
    Надо - значит надо...
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       105 / 1076
    вчера в 23:29
    Удачи! Дофига сколько нужно менять
    Alex12357
    Alex12357
       515 / 1076
    вчера в 23:21
    Ты пришёл в Реал чтобы заработать и наиграть игроков для сборной Франции,тренером которой ты хочешь стать.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       125 / 1076
    вчера в 23:20
    сколько лжи...да очканул ты когда кристина ушла...
    рус фан
    рус фан
       264 / 1076
    вчера в 23:16
    Зидану не меньшей чем было в прошлом удачи в руководстве командой пожелаю, этот коллектив очевидно надо перестраивать.
    Шишанутый
    Шишанутый
       18 / 1076
    вчера в 23:00
    Работа предстоит серьезная. Зизу отдохнул эти полгода и к ней готов. Убежден что нет более подходящего тренера для Реала. Удачи Зидану и всему Реалу, успехов и больших побед!
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