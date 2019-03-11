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Перес: «Лучший тренер мира возвращается в „Реал“!»

вчера, 22:38

Президент «Реала» Флорентино Перес представил нового тренера команды, Зинедина Зидана.

Я хочу отдать должное работе Солари. Он профессионал, и это его дом. Он любит этот клуб и перепробовал все варианты до конца. Я хочу выразить ему нашу благодарность, и мы хотим, чтобы он остался в клубе, если пожелает сам.

Мы хотим начать новый этап и сегодня собрались здесь, чтобы поприветствовать Зидана. Он снова берет на себя ответственность в качестве главного тренера нашей команды, и если вернулся сюда сегодня, то потому, что любит эти цвета.

Лучший тренер мира возвращается в «Реал»!

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил da da da
   142 / 1076
сегодня в 19:01
не важно сколько мне лет. Playstation пишется слитно вроде)) насчет то что Зидан не тренер на фоне Гвардиолы,это я к тому что Пеп оставил след в истории футбола как тренер не только потому что выиграл 25 титулов к 48 годам.))
Действительно, сколько тебе лет - не так уж и важно. Но, в любом случае, ты весьма безграмотен. Улыбнуло. кстати, что ты учишь чему-то человека, с лингвистическим образованием . У меня правда, дари по-специализации, но английский я тоже знаю, причем получше, чем ты русский.А насчет Зидана с Гвардиолой - посмотри, сколько лет занимается тренерской работой Зидан и что он успел выиграть за эти годы. А вот тогда и будешь писать всякую белиберду, или не будешь, если можешь мыслить головой, а не только есть в нее!
da da da
da da da ответил сулейман шлагбаум
   209 / 1076
сегодня в 17:47
Сколько тебе годков-то, болезный ? Или ты о футболе по Play Station рассуждаешь ? Кстати, Гвардиола выигрывал ЛЧ дважды и даже не подряд. А насчет того, кто из них тренер на фоне кого - судить не тебе, а кому-нибудь поумнее.
не важно сколько мне лет.
Playstation пишется слитно вроде))

насчет то что Зидан не тренер на фоне Гвардиолы,это я к тому что Пеп оставил след в истории футбола как тренер не только потому что выиграл 25 титулов к 48 годам.))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил da da da
   153 / 1076
сегодня в 14:57
    cevin cigan
    cevin cigan ответил da da da
       99 / 1076
    сегодня в 09:37
    ЛЧ выиграли многие,в том числе и по 3 раза подряд,пусть это и был КЕЧ. другое дело что Зидан в данном случае именно на фоне Пепа просто не тренер.)
    Ку-ку черепушка,так это тоже был Реал!
    galem72
    galem72
       329 / 1076
    сегодня в 09:19
    "лучший" тренер к "лучшему" нападающему. ))
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан
       889 / 1076
    сегодня в 08:38
    Перец конечно задницу грамотно прикрыл, как только жареным запахло. Ведь он теперь в любом случае в шоколаде. Вот будет Реал в попе а он скажет: "А че я? Вон даже Зидан не справляется!" Хитрый старый жук. А вот нафига все это Зидану - не очень понятно.
    13 RUS
    13 RUS
       230 / 1076
    сегодня в 08:26
    Истеричка перес скоро и его выгонит
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум ответил da da da
       142 / 1076
    сегодня в 07:50
    ЛЧ выиграли многие,в том числе и по 3 раза подряд,пусть это и был КЕЧ. другое дело что Зидан в данном случае именно на фоне Пепа просто не тренер.)
    Сколько тебе годков-то, болезный ? Или ты о футболе по Play Station рассуждаешь ? Кстати, Гвардиола выигрывал ЛЧ дважды и даже не подряд. А насчет того, кто из них тренер на фоне кого - судить не тебе, а кому-нибудь поумнее.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       343 / 1076
    сегодня в 05:37
    Не вовремя както возвращается
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       181 / 1076
    сегодня в 03:35
    Зидан решил войти опять в эту реку, вот и посмотрим лучший он или нет.

    "Лучший тренер мира возвращается в «Реал»!" Думаю эта фраза у Переса была заготовлена давно, для любого с кем бы Реал заключил контракт.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       119 / 1076
    сегодня в 03:09
    Да, это так! А кто думает по - другому, это его личное дело) Лучший, потому что так много хорошего сделал для королевского клуба.
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил da da da
       339 / 1076
    сегодня в 02:14
    ЛЧ выиграли многие,в том числе и по 3 раза подряд,пусть это и был КЕЧ. другое дело что Зидан в данном случае именно на фоне Пепа просто не тренер.)
    Если нет Пепа в списках этих людей, то не озвучь его имя на фоне этих великих людей!
    da da da
    da da da ответил Евгений Макрушин
       209 / 1076
    сегодня в 01:30
    Зидан был тренером по сути 3 сезона,и все три сезона брал самый сильный турнир на планете.Это и не снилось Гвардьеле,ни с Баварией,ни с Сити.С великолепным поколением в Барселоне он что-то конечно выиграл,но не более того.
    ЛЧ выиграли многие,в том числе и по 3 раза подряд,пусть это и был КЕЧ.
    другое дело что Зидан в данном случае именно на фоне Пепа просто не тренер.)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       175 / 1076
    сегодня в 01:17
    То что сделал Зидан в ЛЧ, никто из нынешних тренеров не может похвастаться таким результатом
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       175 / 1076
    сегодня в 01:00
    Кто же этого Переса выкинет из Реала?
    Может Зидан со временем станет президентом Реала?!
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил barcamilan
       339 / 1076
    сегодня в 00:50
    перес, хватит лизнуть зидану, лучше гвардиолы нет
    А кто он?
    cevin cigan
    cevin cigan
       99 / 1076
    сегодня в 00:22
    А пуканы взрываются у барсуков....ну народ!
    NGYRZ
    NGYRZ ответил Зидан 1972
       263 / 1076
    сегодня в 00:07
    А почему он при Солари не платил?Бредите разнообразно!Зидан лучший и без него Ла лига была не интересной!
    Зидан 1972
    Сегодня 23:40
    ответ пользователю Хороший Малый (раскрыть)
    А почему он при Солари не платил?
    ____________

    Обоснованный ответ на этот вопрос, он тебе никогда в жизни не даст, как и остальные болельщики, чьи клубы Реал вертел в ЛЧ все эти годы.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Морозовский
       251 / 1076
    сегодня в 00:06
    Кинули Рончика Перес с Зизай!
    завтра увидим слёзы крокодила... ведь Рончик хотел Зизю в Турин,видать Лысый обещал жениться,но ушёл к своей первой жене. Старуха в любовницы никак не годилась,да и ещё не настолько богатая. Его мечтали и розовые МЮ и синие Челси,но он верный муж,и в мыслях не было изменить.
    Зидан и Реал -навеки и веки!!!!
    NGYRZ
    NGYRZ
       263 / 1076
    вчера в 23:52
    Чтоб тебя Перес...
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил da da da
       339 / 1076
    вчера в 23:49
    лучший тренер мира тренирует Сити
    Особенно с лучшим составом Баварий выиграл 3 ЛЧ!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил da da da
       6 / 1076
    вчера в 23:46
    Юнайтед
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил Хороший Малый
       339 / 1076
    вчера в 23:40
    Как сообщает авторитетная газета El Pi***bol, Фло Перес воодушевился успехом с возвращением Зидана в «Реал», и готов дать взятку УЕФА, чтобы те аннулировали результат матча с «Аяксом»и голландцы были исключены из ЛЧ, а Мадрид прошел в 1/4 финала. Президент «Реала» уже позвонил некоторым судьям: Клаттенбургу, Кашшаи, Чакыру и Оливеру, чтобы обсудить возможность судейства вплоть до финального матча ЛЧ. Также Флорентино взял кредит в банке, чтобы хватило денег и на VAR-комнаты. Завтра Перес вылетит на встречу с главой УЕФА Саней Чефериным, чтобы урегулировать вопрос о продолжении пути «Реала» в этом сезоне ЛЧ. Следим за новостями!
    А почему он при Солари не платил?Бредите разнообразно!Зидан лучший и без него Ла лига была не интересной!
    barcamilan
    barcamilan
       506 / 1076
    вчера в 23:37
    перес, хватит лизнуть зидану, лучше гвардиолы нет
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил Брулин
       105 / 1076
    вчера в 23:27
    А прикиньте в этот раз не выстрелит?! 😄
    ну понятное дело, что у вас горит и хочется чтобы НЕ ВЫШЛО. Я же надеюсь, что Зизу продолжит поджигать хейтерские пуканы и брать трофеи с Реалом.
    рус фан
    рус фан
       264 / 1076
    вчера в 23:23
    Перес пускай так же постарается и купит тех кого потребует Зидан.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил da da da
       153 / 1076
    вчера в 23:22
    Зидан был тренером по сути 3 сезона,и все три сезона брал самый сильный турнир на планете.Это и не снилось Гвардьеле,ни с Баварией,ни с Сити.С великолепным поколением в Барселоне он что-то конечно выиграл,но не более того.
    Belgie2009
    Belgie2009 ответил da da da
       284 / 1076
    вчера в 23:16
    Ахахаха
    Neymar 10
    Neymar 10
       432 / 1076
    вчера в 23:13
    с возвращением на титаник 😂😂😂
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       90 / 1076
    вчера в 23:13
    Лучшие тренера не выигрывают трофеи только за счет судей
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