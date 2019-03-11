Перес: «Лучший тренер мира возвращается в „Реал“!»

Президент «Реала» Флорентино Перес представил нового тренера команды, Зинедина Зидана.
Я хочу отдать должное работе Солари. Он профессионал, и это его дом. Он любит этот клуб и перепробовал все варианты до конца. Я хочу выразить ему нашу благодарность, и мы хотим, чтобы он остался в клубе, если пожелает сам.
Мы хотим начать новый этап и сегодня собрались здесь, чтобы поприветствовать Зидана. Он снова берет на себя ответственность в качестве главного тренера нашей команды, и если вернулся сюда сегодня, то потому, что любит эти цвета.
Лучший тренер мира возвращается в «Реал»!
Playstation пишется слитно вроде))
насчет то что Зидан не тренер на фоне Гвардиолы,это я к тому что Пеп оставил след в истории футбола как тренер не только потому что выиграл 25 титулов к 48 годам.))
Playstation пишется слитно вроде))
насчет то что Зидан не тренер на фоне Гвардиолы,это я к тому что Пеп оставил след в истории футбола как тренер не только потому что выиграл 25 титулов к 48 годам.))
"Лучший тренер мира возвращается в «Реал»!" Думаю эта фраза у Переса была заготовлена давно, для любого с кем бы Реал заключил контракт.
"Лучший тренер мира возвращается в «Реал»!" Думаю эта фраза у Переса была заготовлена давно, для любого с кем бы Реал заключил контракт.
другое дело что Зидан в данном случае именно на фоне Пепа просто не тренер.)
другое дело что Зидан в данном случае именно на фоне Пепа просто не тренер.)
Может Зидан со временем станет президентом Реала?!
Может Зидан со временем станет президентом Реала?!
Сегодня 23:40
ответ пользователю Хороший Малый (раскрыть)
А почему он при Солари не платил?
____________
Обоснованный ответ на этот вопрос, он тебе никогда в жизни не даст, как и остальные болельщики, чьи клубы Реал вертел в ЛЧ все эти годы.
Сегодня 23:40
ответ пользователю Хороший Малый (раскрыть)
А почему он при Солари не платил?
____________
Обоснованный ответ на этот вопрос, он тебе никогда в жизни не даст, как и остальные болельщики, чьи клубы Реал вертел в ЛЧ все эти годы.
Зидан и Реал -навеки и веки!!!!
Зидан и Реал -навеки и веки!!!!