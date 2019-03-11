Перес: «Лучший тренер мира возвращается в „Реал“!»

Президент «Реала» Флорентино Перес представил нового тренера команды, Зинедина Зидана.

Я хочу отдать должное работе Солари. Он профессионал, и это его дом. Он любит этот клуб и перепробовал все варианты до конца. Я хочу выразить ему нашу благодарность, и мы хотим, чтобы он остался в клубе, если пожелает сам.

Мы хотим начать новый этап и сегодня собрались здесь, чтобы поприветствовать Зидана. Он снова берет на себя ответственность в качестве главного тренера нашей команды, и если вернулся сюда сегодня, то потому, что любит эти цвета.

Лучший тренер мира возвращается в «Реал»!