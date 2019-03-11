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Кальдерон: «Игроки „Реала“ противились назначению Моуриньо»

вчера, 23:38

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон считает верным назначение на пост главного тренера команды Зинедина Зидана, а не Жозе Моуриньо.

Думаю, что это правильный выбор. Другим кандидатом был Моуриньо. В последние дни лидеры команды противились этому назначению. Он создал много проблем в клубе, болельщики разделились на два лагеря. Я не сомневаюсь в том, что он хороший тренер, он выиграл много трофеев. Но проблема была.

Многим игрокам Моуриньо не нравился. Думаю, было важно убедить Зидана вернуться. Им удалось, так что считаю, что «Реалу» повезло.

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Все комментарии
FROBI
FROBI ответил galem72
   383 / 1076
сегодня в 10:29
А зря! Жозина бы знатно "исправил" ситуацию. ))
Знатно? Видимо, у тебя с памятью напряг. Включи видео его последнего матча - финал КК, где атлеты вколачивают стандарты головой, Пепе на лавке из-за .рача с Мауром, а "особенный" прячется от плевков болел...
Как быстро забывается, что именно он создавал психоз в команде!
А что было в следующих клубах?? Хватит уже плясать на граблях. Горбатого (то бишь неуживчивость) только могила исправит.
Ruslan3132
Ruslan3132
   105 / 1076
сегодня в 09:37
пробалаболился Кальдерон ) теперь задний дает
15511551
15511551 ответил 25процентный клоун
   86 / 1076
сегодня в 09:27
дет сад
игроки выбирают тренера)
galem72
galem72
   329 / 1076
сегодня в 09:22
А зря! Жозина бы знатно "исправил" ситуацию. ))
ЮЗИК
ЮЗИК
   343 / 1076
сегодня в 06:38
Хорошо что хоть игроки разум включили
kotmyshka
kotmyshka
   239 / 1076
сегодня в 02:03
время покажет...
95-shishani-95
95-shishani-95
   175 / 1076
сегодня в 01:04
Удачи Зидану!!!
Лидер своей команды!!!
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Pervomaez
   339 / 1076
сегодня в 00:20
А как вы собираетесь с барсой играть с улыбкой что она вам нравится, и кто там лидеры, там один был лидер он сейчас в ювентусе, а остальные уже доказали хто они, как по мне зидан не тот кто нужен для перезагрузки, но а там посмотрим
Лидер один-Зидан!Рони ушел из за того что у него в Испаний не было конкурентов!
cevin cigan
cevin cigan
   99 / 1076
сегодня в 00:17
Конечно Моур бы не нравился лидерам команды,потому как у Жозе не забалуешь! За то у Зидана,как у Хреста за пазухой будут.Поглядим однако,как бы это назначение панибратством не обернулось.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   251 / 1076
сегодня в 00:16
а как же Почеттино? теперь не видать вам не Кейна,ни Эриксона,ни Сона, будете с Бенземой историю творить))))
Pervomaez
Pervomaez
   286 / 1076
сегодня в 00:06
А как вы собираетесь с барсой играть с улыбкой что она вам нравится, и кто там лидеры, там один был лидер он сейчас в ювентусе, а остальные уже доказали хто они, как по мне зидан не тот кто нужен для перезагрузки, но а там посмотрим
drug01
drug01
   135 / 1076
вчера в 23:43
Теперь надо набирать очки!
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 1076
вчера в 23:42
дет сад
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