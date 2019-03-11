Кальдерон: «Игроки „Реала“ противились назначению Моуриньо»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон считает верным назначение на пост главного тренера команды Зинедина Зидана, а не Жозе Моуриньо.
Думаю, что это правильный выбор. Другим кандидатом был Моуриньо. В последние дни лидеры команды противились этому назначению. Он создал много проблем в клубе, болельщики разделились на два лагеря. Я не сомневаюсь в том, что он хороший тренер, он выиграл много трофеев. Но проблема была.
Многим игрокам Моуриньо не нравился. Думаю, было важно убедить Зидана вернуться. Им удалось, так что считаю, что «Реалу» повезло.
Как быстро забывается, что именно он создавал психоз в команде!
А что было в следующих клубах?? Хватит уже плясать на граблях. Горбатого (то бишь неуживчивость) только могила исправит.
Как быстро забывается, что именно он создавал психоз в команде!
А что было в следующих клубах?? Хватит уже плясать на граблях. Горбатого (то бишь неуживчивость) только могила исправит.
Лидер своей команды!!!
Лидер своей команды!!!