Кальдерон: «Игроки „Реала“ противились назначению Моуриньо»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон считает верным назначение на пост главного тренера команды Зинедина Зидана, а не Жозе Моуриньо.

Думаю, что это правильный выбор. Другим кандидатом был Моуриньо. В последние дни лидеры команды противились этому назначению. Он создал много проблем в клубе, болельщики разделились на два лагеря. Я не сомневаюсь в том, что он хороший тренер, он выиграл много трофеев. Но проблема была.

Многим игрокам Моуриньо не нравился. Думаю, было важно убедить Зидана вернуться. Им удалось, так что считаю, что «Реалу» повезло.