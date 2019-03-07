УЕФА не стал дисквалифицировать Симеоне

вчера, 17:06

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение не дисквалифицировать наставника «Атлетико» Диего Симеоне за неприличный жест, который он показал в первой встрече с «Ювентусом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, аргентинец сможет присутствовать на скамейке в ответном поединке. Тренер заплатит штраф в размере 20 тысяч евро.