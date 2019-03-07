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УЕФА не стал дисквалифицировать Симеоне

вчера, 17:06
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение не дисквалифицировать наставника «Атлетико» Диего Симеоне за неприличный жест, который он показал в первой встрече с «Ювентусом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, аргентинец сможет присутствовать на скамейке в ответном поединке. Тренер заплатит штраф в размере 20 тысяч евро.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros ответил NGY
   27 / 1029
вчера в 19:44
Кто бы вы были, если бы не Симеоне, который поднял Атлетико до уровней топ-сборных. Правда грязно-играющих топ сборных, которых при нормальном судействе должны в каждом матче по 1-2 игрока удалять.
При нормальном судействе вы бы никогда не выиграли 4 ЛЧ!
NGY
NGY ответил Colchoneros
   41 / 1029
вчера в 19:40
Бред не неси!
Кто бы вы были, если бы не Симеоне, который поднял Атлетико до уровней топ-сборных.
Правда грязно-играющих топ сборных, которых при нормальном судействе должны в каждом матче по 1-2 игрока удалять.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   517 / 1029
вчера в 19:39
Без Симеоне футбол был бы скучен это вам не истерить на бровке и пальцы показывать :)Штрафа достаточно как мне кажется тем более Симеоне извинился некоторые тренеры могут оскорбить или леща всадить :)
15511551
15511551 ответил Colchoneros
   386 / 1029
вчера в 19:00
Бред не неси!
так как заводит, подбадривает игроков Симеоне, никто не умеет. так в чём бред, в том что с командой он намного полезней, эффективней, чем на трибуне. если не понял смысл комментария, то это твои проблемы
Artuom
Artuom ответил allemz
   206 / 1029
вчера в 18:00
Всё правильно сделали. Всего лишь жест (эмоции тренера), какая еще 3 дисква за это.
Да, но за эмоции не раз тренеров дисквалифицировали... кстати в том числе и Симеоне)) Чем этот раз отличался от предыдущих не понятно...
juvenale
juvenale ответил Scuderia Ferrari
   78 / 1029
вчера в 17:42
И правильно, формально он всё равно наказан, ничего совсем уж плохого Диего не сделал. Не надо ломать интересное противостояние.
которое уже закончилось)
juvenale
juvenale
   78 / 1029
вчера в 17:41
В Турине пусть штаны снимет
Colchoneros
Colchoneros ответил 15511551
   27 / 1029
вчера в 17:36
УЕФА виднее. Атлетико без Симеоне на скамейке, это не Атдетико)
Бред не неси!
15511551
15511551
   386 / 1029
вчера в 17:34
УЕФА виднее. Атлетико без Симеоне на скамейке, это не Атдетико)
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   61 / 1029
вчера в 17:20
Может расслабить свои кохонес)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   7 / 1029
вчера в 17:17
И правильно, формально он всё равно наказан, ничего совсем уж плохого Диего не сделал. Не надо ломать интересное противостояние.
Colchoneros
Colchoneros
   27 / 1029
вчера в 17:16
Отлично!
Respect УЕФА!
allemz
allemz
   51 / 1029
вчера в 17:13
Всё правильно сделали.
Всего лишь жест (эмоции тренера), какая еще 3 дисква за это.
ПРОСТО ТУРОК
ПРОСТО ТУРОК
   422 / 1029
вчера в 17:10
Вот сделай такое Моуриньо ,,Уэфа сразу бы наказала его
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   97 / 1029
вчера в 17:09
Одним словом - ПОЗОР!!!
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