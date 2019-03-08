ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет

ФИФА не удовлетворила прошение «Челси» об отмене запрета на регистрацию новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.
Напомним, что лондонский клуб наказан из-за нарушений при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов.
У «Челси» еще есть возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
МС тоже банили 2 года назад.
"Лондонскому «Челси» запретили регистрировать новых игроков в два трансферных периода – летом и в январе 2020 года. Клуб оштрафовали на 460 тысяч фунтов. Штраф также был выписан Футбольной ассоциации Англии (390 тысяч), которая не сумела обеспечить подписание игроков в соответствии с правилами.
Схожие меры могут принять против «Манчестер Сити». ФИФА ведет расследование. В сентябре 2017 года впервые стало известно, что ФИФА подозревает не только «Челси», но и «Манчестер Сити» в нарушении правил при трансферах молодых игроков. АПЛ в мае того же года наказала «Сити», оштрафовав клуб на 300 тысяч фунтов и запретив в течение двух лет подписывать игроков из академий."
МС тоже банили 2 года назад.
"Лондонскому «Челси» запретили регистрировать новых игроков в два трансферных периода – летом и в январе 2020 года. Клуб оштрафовали на 460 тысяч фунтов. Штраф также был выписан Футбольной ассоциации Англии (390 тысяч), которая не сумела обеспечить подписание игроков в соответствии с правилами.
Схожие меры могут принять против «Манчестер Сити». ФИФА ведет расследование. В сентябре 2017 года впервые стало известно, что ФИФА подозревает не только «Челси», но и «Манчестер Сити» в нарушении правил при трансферах молодых игроков. АПЛ в мае того же года наказала «Сити», оштрафовав клуб на 300 тысяч фунтов и запретив в течение двух лет подписывать игроков из академий."