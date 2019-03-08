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ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет

вчера, 18:13

ФИФА не удовлетворила прошение «Челси» об отмене запрета на регистрацию новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.

Напомним, что лондонский клуб наказан из-за нарушений при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов.

У «Челси» еще есть возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Bjuik
   73 / 1052
вчера в 21:53
Тухлое дело.
Клоновод Славнов, удались с Соккера, а то всем уже надоело твое клоноводство
Bjuik
Bjuik
   123 / 1052
вчера в 18:47
Тухлое дело.
beefs
beefs
   181 / 1052
вчера в 18:42
Абрамовича травят...
ДСА
ДСА
   162 / 1052
вчера в 18:23
Придется обходиться собственными силами.
allemz
allemz
   56 / 1052
вчера в 18:21
Пусть подают в CAS.
МС тоже банили 2 года назад.

"Лондонскому «Челси» запретили регистрировать новых игроков в два трансферных периода – летом и в январе 2020 года. Клуб оштрафовали на 460 тысяч фунтов. Штраф также был выписан Футбольной ассоциации Англии (390 тысяч), которая не сумела обеспечить подписание игроков в соответствии с правилами.

Схожие меры могут принять против «Манчестер Сити». ФИФА ведет расследование. В сентябре 2017 года впервые стало известно, что ФИФА подозревает не только «Челси», но и «Манчестер Сити» в нарушении правил при трансферах молодых игроков. АПЛ в мае того же года наказала «Сити», оштрафовав клуб на 300 тысяч фунтов и запретив в течение двух лет подписывать игроков из академий."
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 18:18
Ничего не поможет.
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