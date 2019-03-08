ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет

вчера, 18:13

ФИФА не удовлетворила прошение «Челси» об отмене запрета на регистрацию новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.

Напомним, что лондонский клуб наказан из-за нарушений при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов.