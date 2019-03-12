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Нико Ковач: «Завтра нулевой ничьей не будет»

вчера, 18:00
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23:00 Не начался

Наставник «Баварии» Нико Ковач рассуждает о предстоящем матче против «Ливерпуля» в рамках Лиги чемпионов.

Завтра на нас будет смотреть весь мир. Это выдающееся событие не только для игроков и тренеров, но также для болельщиков и прессы. Если мы хотим выйти в следующий раунд, то должны завтра побеждать. Нулевой ничьей не будет. Завтра нас ждет поддержка всего стадиона, которой мы не видели уже долгое время. Рибери обожает такие матчи. Он все еще достаточно силен, чтобы сказать свое веское слово в подобных играх. На данный момент я считаю, что Давид Алаба будет готов к завтрашней игре как физически, так и психологически. Он тренировался так, как мы и надеялись.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
   308 / 1090
вчера в 23:16
Эти команды не стыдно было видеть и в фингале.
Бавария не фаворит, поэтому ей нет смысла форсировать игру.
Мюнхен по-немецки прагматичен и не боится пенальти.
Всё зависит от Клоппа, Юргену не раз приходилось подрыать Баварию в Мюнхене.
Правда рисковать в рядовом матче бундеслиги легче, чем в плей-офф Лиги Чемпионов.
Возможно и послематчевые пенальти.
ЮЗИК
ЮЗИК
   365 / 1090
вчера в 22:13
Про первую игру тоже так говорили
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   31 / 1090
вчера в 22:12
Неужели он готов в случае чего на последних секундах автогол всадить?!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   124 / 1090
вчера в 21:40
Другими словами , Ковач собирается ливарку посадить на сарделину )))
ошалевший
ошалевший
   368 / 1090
вчера в 20:43
у ливере даже тени не осталось от того футбола который был осенью,даже с бёрнли смотрел и удивлялся,думаю бавария даже пропустив всё равно решит всё в основное время,бавария минимум на 2 гола больше забьёт
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   211 / 1090
вчера в 20:33
Ливер победит!
olegator95
olegator95
вчера в 20:16
ТБ 0.5 изи
Bayern Best
Bayern Best
   123 / 1090
вчера в 19:00
Вот это настрой!
Спасибо Ковач!
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Игорь Погорелов
   361 / 1090
вчера в 18:49
УВИДИМ
ПОСМОТРИМ
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Литейный 4
   88 / 1090
вчера в 18:46
Ливерпуль вышибет Баварию. Гыгыгы
Если бы на месте Баварии был Зенит, то Ливерпуль без проблем унизил бы питерских со счетом 5:0. А Бавария сыграет против Ливерпуля хладнокровно и одержит победу (минимальную, скорее всего)
Zenit_84
Zenit_84
   171 / 1090
вчера в 18:37
В матчах с Баварией ее вообще быть не должно
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   255 / 1090
вчера в 18:37
Мое мнение Бавария победит
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1090
вчера в 18:33
Ливерпуль вышибет Баварию. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Kirill Erokhin
   6 / 1090
вчера в 18:28
0-0 устроит Баварию
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   192 / 1090
вчера в 18:27
УВИДИМ
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 1090
вчера в 18:26
Удачи!!!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   285 / 1090
вчера в 18:17
Конечно, Баварию устроит только победа, любая ничья в пользу Ливерпуля. Сейчас шансы на проход равные у обоих команд.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   53 / 1090
вчера в 18:11
Завтра победит Ливерпуль!
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 18:09
Будет результативная ничья.
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