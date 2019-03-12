Нико Ковач: «Завтра нулевой ничьей не будет»

Наставник «Баварии» Нико Ковач рассуждает о предстоящем матче против «Ливерпуля» в рамках Лиги чемпионов.

Завтра на нас будет смотреть весь мир. Это выдающееся событие не только для игроков и тренеров, но также для болельщиков и прессы. Если мы хотим выйти в следующий раунд, то должны завтра побеждать. Нулевой ничьей не будет. Завтра нас ждет поддержка всего стадиона, которой мы не видели уже долгое время. Рибери обожает такие матчи. Он все еще достаточно силен, чтобы сказать свое веское слово в подобных играх. На данный момент я считаю, что Давид Алаба будет готов к завтрашней игре как физически, так и психологически. Он тренировался так, как мы и надеялись.