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Роналду: «Если „Юве“ сыграет хорошо, мы справимся»

вчера, 16:09
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что верит в победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Об этом футболист сообщил в интервью для DAZN.

Это будет сложная игра. 

«Атлетико» - команда, которая играла в двух финалах Лиги чемпионов за последние четыре года. 

Это команда, которая является кандидатом на победу в ЛЧ. Мы знаем, что будет трудно, но если «Юве» сыграет хорошо, мы справимся. 

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   258 / 1090
вчера в 22:48
вот спонсор Юбки и мнение людей,а точнее даже великих наций:
Бытует мнение, что автомобили компании Fiat, несмотря на их неординарный и современный дизайн, известны своим относительно низким качеством]. В связи с этим название Fiat даже стало поводом для ряда шуток: англоговорящие расшифровывают Fiat как Fix It Again, Tony («почини её снова, Тони»), жители Германии — как Fehler In Allen Teilen («дефекты в каждом узле») и так далее.
**** ничего путёвого не может быть в Ту/о/рино,даже плащаница фейковая.
Чинить и чинить нужно эту старую клячу,хотя порой нужно взять и выкинуть,купить новую и на ней ездить.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   211 / 1090
вчера в 19:33
Атлетико пройдёт дальше, а Кри пойдёт плакать как всегда.
RedRedTeam
RedRedTeam
   361 / 1090
вчера в 19:28
Если ты не будешь мешать Ювентусу выиграете. иди попей шампуника.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   21 / 1090
вчера в 18:49
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       258 / 1090
    вчера в 18:39
    Перес вчера сделал всё возможное,что бы Крестьянка и его компания сыграли плохо. Старушка вчера горькими слезами мочилась в подушку,что она никому не нужна. Но это был всего лишь лёгкий флирт.
    League1
    League1 ответил lawr19730
       209 / 1090
    вчера в 18:35
    Много трёпа,не к добру(
    Это обычная предматчевая конференция. На ней журналисты задают вопросы, представители команды на них отвечают.
    juvenale
    juvenale
       29 / 1090
    вчера в 18:33
    шансов почти нет..Сандро не играет,отдавать передачи в центре тоже некому...да и Атлеты больше одного не пропускают))и сами спокойно могут забить
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Don trambon
       88 / 1090
    вчера в 18:12
    Гыгыгы. Баварка, blюве, псж -смешные команды. В своих чемпах короли, а в Европе *овнори)
    Позорный рояль и в Ла Лиге, и в ЛЧ дно. 3 победы подряд в ЛЧ кабинетные, судьи тащили Реал как могли. Теперь, с приходом ВАР, рояль вообще не станет победителем ЛЧ. Молодые парни из Аякса показали реальный уровень никчемного мадридского кабинета. Нет судей - нет побед (будущий девиз мадридского кабинета)
    Mekrash
    Mekrash
       351 / 1090
    вчера в 18:04
    Мудрые слова.
    obana777
    obana777
       224 / 1090
    вчера в 17:12
    Если "Юве" сыграет хорошо, то кто это - "мы справимся"?
    lawr19730
    lawr19730
       503 / 1090
    вчера в 17:06
    Много трёпа,не к добру(
    cska plus
    cska plus
       16 / 1090
    вчера в 16:48
    Будет ничья и Рон забъёт.
    Vladimir808
    Vladimir808
       149 / 1090
    вчера в 16:43
    Эта игра будет - огонь!!!
    Удачи Атлетам!!! А КриРо подтвердить свой уровень.
    Забить гол и сделать голевую...Князю.)))))
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       360 / 1090
    вчера в 16:39
    Будет битва...
    Neymar 10
    Neymar 10
       420 / 1090
    вчера в 16:25
    юве и хорошо понятия не совместимые . спецом вчера купил баночку оливок по акции и 2 литра колы чтоб с наслаждением увидеть ваш сегодняшний вылет после голов мораты и гризмана 😎
    Garrincha58
    Garrincha58
       349 / 1090
    вчера в 16:25
    Атлетико пройдёт дальше сюрпризы уже случились дальше будет всё логично
    gl
    gl
       879 / 1090
    вчера в 16:25
    Жду пенальти, удаления и кучу желтых карточек!
    Don trambon
    Don trambon
       89 / 1090
    вчера в 16:22
    Гыгыгы. Баварка, blюве, псж -смешные команды. В своих чемпах короли, а в Европе *овнори)
    holms918
    holms918
       675 / 1090
    вчера в 16:17
    А ведь хорошо может сыграть и "Атлетико".
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       19 / 1090
    вчера в 16:16
    Если ты даже гол не забьешь или гол-передачу, то зачем тебя покупали не пойму.) Юве удачи.
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