Роналду: «Если „Юве“ сыграет хорошо, мы справимся»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что верит в победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Об этом футболист сообщил в интервью для DAZN.

Это будет сложная игра.

«Атлетико» - команда, которая играла в двух финалах Лиги чемпионов за последние четыре года.