Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что верит в победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Об этом футболист сообщил в интервью для DAZN.
Это будет сложная игра.
«Атлетико» - команда, которая играла в двух финалах Лиги чемпионов за последние четыре года.
Это команда, которая является кандидатом на победу в ЛЧ. Мы знаем, что будет трудно, но если «Юве» сыграет хорошо, мы справимся.
Бытует мнение, что автомобили компании Fiat, несмотря на их неординарный и современный дизайн, известны своим относительно низким качеством]. В связи с этим название Fiat даже стало поводом для ряда шуток: англоговорящие расшифровывают Fiat как Fix It Again, Tony («почини её снова, Тони»), жители Германии — как Fehler In Allen Teilen («дефекты в каждом узле») и так далее.
**** ничего путёвого не может быть в Ту/о/рино,даже плащаница фейковая.
Чинить и чинить нужно эту старую клячу,хотя порой нужно взять и выкинуть,купить новую и на ней ездить.
Бытует мнение, что автомобили компании Fiat, несмотря на их неординарный и современный дизайн, известны своим относительно низким качеством]. В связи с этим название Fiat даже стало поводом для ряда шуток: англоговорящие расшифровывают Fiat как Fix It Again, Tony («почини её снова, Тони»), жители Германии — как Fehler In Allen Teilen («дефекты в каждом узле») и так далее.
**** ничего путёвого не может быть в Ту/о/рино,даже плащаница фейковая.
Чинить и чинить нужно эту старую клячу,хотя порой нужно взять и выкинуть,купить новую и на ней ездить.
Удачи Атлетам!!! А КриРо подтвердить свой уровень.
Забить гол и сделать голевую...Князю.)))))
Удачи Атлетам!!! А КриРо подтвердить свой уровень.
Забить гол и сделать голевую...Князю.)))))