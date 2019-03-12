Роналду: «Серия А - самый сложный чемпионат для форвардов»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что в итальянской Серии А сложно играть.

Я чувствую, что мои характеристики подходят для итальянской лиги, здесь трудно играть.

На мой взгляд, это самый сложный чемпионат для форвардов. Серия А обладает большим качеством. Я не ожидал, что здесь будет такой высокий уровень.