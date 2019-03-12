Роналду: «Серия А - самый сложный чемпионат для форвардов»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что в итальянской Серии А сложно играть.
Я чувствую, что мои характеристики подходят для итальянской лиги, здесь трудно играть.
На мой взгляд, это самый сложный чемпионат для форвардов. Серия А обладает большим качеством. Я не ожидал, что здесь будет такой высокий уровень.
Ранее Роналду признался, что счастлив в туринском клубе.
Сегодня 22:52
ответ пользователю Князю бан по барабану (раскрыть)
Че он там разложил как всегда несет какуюто дичь уровня 9б, ты там походу самый адекватный у старухи, а это приговор
АХАХАХАХАХАХАХАХА ! Это фиаско туринских полосатиков. =)
Сегодня 22:52
ответ пользователю Князю бан по барабану (раскрыть)
Че он там разложил как всегда несет какуюто дичь уровня 9б, ты там походу самый адекватный у старухи, а это приговор
АХАХАХАХАХАХАХАХА ! Это фиаско туринских полосатиков. =)
Дошло до того, что в середняке напам забивать проще. Ты сегодня несколько раз дно пробил. =)
Дошло до того, что в середняке напам забивать проще. Ты сегодня несколько раз дно пробил. =)
- Мы стали играть больше как команда. Сейчас мы работаем как единое целое.
Т.е. до этого они ОБЯЗАНЫ были играть на одного закомплексованного марокканца. Кто же это ?! =)
- Мы стали играть больше как команда. Сейчас мы работаем как единое целое.
Т.е. до этого они ОБЯЗАНЫ были играть на одного закомплексованного марокканца. Кто же это ?! =)
Это ключевая фраза. Что там понятно хейтеру никого не интересует. Ты оцениваешь только те эпизоды, которые удобны тебе, как и твой дружок НГУ хватается за матч с Эквадором, помалкивая про Чили, Уругвай и Колумбию. Я уже молчу, что и в первом матче был пенальти в ворота Челси, который не заметили. Вот так Барсу тащили. =)
Это ключевая фраза. Что там понятно хейтеру никого не интересует. Ты оцениваешь только те эпизоды, которые удобны тебе, как и твой дружок НГУ хватается за матч с Эквадором, помалкивая про Чили, Уругвай и Колумбию. Я уже молчу, что и в первом матче был пенальти в ворота Челси, который не заметили. Вот так Барсу тащили. =)
Так и мы ждём факты назначения Айтекина, а в ответ нелепый соскок. =)
Так и мы ждём факты назначения Айтекина, а в ответ нелепый соскок. =)
увидишь, сегодня атлетико не пройдет))
увидишь, сегодня атлетико не пройдет))
Игнора у тебя нет - как НГУ соскочить не получится. =)
Игнора у тебя нет - как НГУ соскочить не получится. =)