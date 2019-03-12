ГлавнаяНовости

Роналду: «Серия А - самый сложный чемпионат для форвардов»

вчера, 16:49

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что в итальянской Серии А сложно играть.

Я чувствую, что мои характеристики подходят для итальянской лиги, здесь трудно играть. 

На мой взгляд, это самый сложный чемпионат для форвардов. Серия А обладает большим качеством. Я не ожидал, что здесь будет такой высокий уровень. 

Ранее Роналду признался, что счастлив в туринском клубе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сауль: «„Ювентус“ был сильнее нас. Больше мне сказать нечего»
Сегодня, 13:26 Комментарии0
Локателли: «Было бы здорово, если бы „Юве“ заинтересовался мной»
Сегодня, 13:26 Комментарии0
Клопп: «Мы хотели пройти дальше в Кубке Англии, просто не получилось»
Сегодня, 12:35 Комментарии5
Барези: «Надеюсь, что нынешние владельцы влюбятся в „Милан“»
Сегодня, 12:11 Комментарии1
Фердинанд: «„Ливерпуль“ иногда играет с включенным ручным тормозом»
Сегодня, 11:55 Комментарии5
Годин: «„Ювентус“ был осторожен и умен»
Сегодня, 11:20 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Camellot
Camellot ответил juvenale
   582 / 1090
сегодня в 02:58
Так же как вас тащат в серии а
juvenale
juvenale
   29 / 1090
вчера в 23:51
Не засчитан чистый гол Юве,потом не поставили пенальти за игру рукой..в общем уефа только тащит испанские клубы
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   29 / 1090
вчера в 23:51
А судя по количеству ударов за матч (которые ты проигнорировал), в Юве есть только Роналду. Пункт в контракте решает.
а теперь посмотри сколько Бернардески пробил хаха и даже штрафные...что такое где твоя теория?
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Dinamikk
   21 / 1090
вчера в 23:49
Че он там разложил как всегда несет какуюто дичь уровня 9б, ты там походу самый адекватный у старухи, а это приговор
Приговор для хейтеров. Аха-ха)
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   64 / 1090
вчера в 23:19
ну если до тебя не доходит,что в середняке( в сампе) кроме квальяреллы игроков высокого уровня нет,поэтому он столько забивает и Ювентус(где есть Роналду и еще 2-3 звезды)....в общем с тобой бесполезно спорить,тебе скидывают видео,статьи т д,а ты пишешь какой-то бред ...все отдыхай
А судя по количеству ударов за матч (которые ты проигнорировал), в Юве есть только Роналду. Пункт в контракте решает.
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   29 / 1090
вчера в 23:09
Ты изначально зря ввязался в этот спор, не имея НИ ЕДИНОГО аргумента. Дошло до того, что в середняке напам забивать проще. Ты сегодня несколько раз дно пробил. =)
ну если до тебя не доходит,что в середняке( в сампе) кроме квальяреллы игроков высокого уровня нет,поэтому он столько забивает и Ювентус(где есть Роналду и еще 2-3 звезды)....в общем с тобой бесполезно спорить,тебе скидывают видео,статьи т д,а ты пишешь какой-то бред ...все отдыхай
ronaldo743
ronaldo743
   64 / 1090
вчера в 22:57
Dinamikk
Сегодня 22:52
ответ пользователю Князю бан по барабану (раскрыть)
Че он там разложил как всегда несет какуюто дичь уровня 9б, ты там походу самый адекватный у старухи, а это приговор


АХАХАХАХАХАХАХАХА ! Это фиаско туринских полосатиков. =)
alex lebedev
alex lebedev ответил juvenale
   238 / 1090
вчера в 22:56
ну если обитаешь на ветках Юве,значит не пох...ну у Ронладу два левых ЗМ,у гнома столько же
у гнома 1. так я прихожу поджарить шишанутых и им подобных, они к ювентусу не имеют отношения
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   64 / 1090
вчера в 22:55
ладно я прекращаю спорить,с деревом было бы легче даже
Ты изначально зря ввязался в этот спор, не имея НИ ЕДИНОГО аргумента.

Дошло до того, что в середняке напам забивать проще. Ты сегодня несколько раз дно пробил. =)
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   64 / 1090
вчера в 22:53
теперь давай пруф от бэйла про пункты в контракте,снова тебя с поличным взяли
Мдаааа, тяжёлый случай.

- Мы стали играть больше как команда. Сейчас мы работаем как единое целое.

Т.е. до этого они ОБЯЗАНЫ были играть на одного закомплексованного марокканца. Кто же это ?! =)
Dinamikk
Dinamikk ответил Князю бан по барабану
вчера в 22:52
Брат-Ювентини красава. Барсука на молекулы разложил. Аха-ха)
Че он там разложил как всегда несет какуюто дичь уровня 9б, ты там походу самый адекватный у старухи, а это приговор
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   29 / 1090
вчера в 22:51
Это факты чувак, а не твоё выдуманное назначение. =)
ладно я прекращаю спорить,с деревом было бы легче даже
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   64 / 1090
вчера в 22:50
хахха вот это съезд
Это факты чувак, а не твоё выдуманное назначение. =)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил juvenale
   21 / 1090
вчера в 22:50
ну если обитаешь на ветках Юве,значит не пох...ну у Ронладу два левых ЗМ,у гнома столько же
И справедливости ради - один у него украл Модрич. Который раздвигает булки перед всеми, показывая насколько липовым был его ЗМ. Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   29 / 1090
вчера в 22:49
- Тогда было принято несколько неправильных решений и каждый оценивает их по-своему. Это ключевая фраза. Что там понятно хейтеру никого не интересует. Ты оцениваешь только те эпизоды, которые удобны тебе, как и твой дружок НГУ хватается за матч с Эквадором, помалкивая про Чили, Уругвай и Колумбию. Я уже молчу, что и в первом матче был пенальти в ворота Челси, который не заметили. Вот так Барсу тащили. =)
хахха вот это съезд
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   21 / 1090
вчера в 22:49
Брат-Ювентини красава. Барсука на молекулы разложил. Аха-ха)
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   64 / 1090
вчера в 22:48
ну по вью наверное понятно,что ключевые моменты все в ее пользу хахахакак как можно спорить,после таких очевидных фактов
- Тогда было принято несколько неправильных решений и каждый оценивает их по-своему.

Это ключевая фраза. Что там понятно хейтеру никого не интересует. Ты оцениваешь только те эпизоды, которые удобны тебе, как и твой дружок НГУ хватается за матч с Эквадором, помалкивая про Чили, Уругвай и Колумбию. Я уже молчу, что и в первом матче был пенальти в ворота Челси, который не заметили. Вот так Барсу тащили. =)
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   64 / 1090
вчера в 22:44
и я еще жду ответ по поводу двух смен арбитров
Матчи Реала с Барсой и Аяксом. Неужели так трудно ?! =)


Так и мы ждём факты назначения Айтекина, а в ответ нелепый соскок. =)
juvenale
juvenale ответил alex lebedev
   29 / 1090
вчера в 22:44
нет. на полосатиков мне всегда пох было, а то что дельфина постоянно к левым зм и кубкам тянут, не пох)
ну если обитаешь на ветках Юве,значит не пох...ну у Ронладу два левых ЗМ,у гнома столько же
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   29 / 1090
вчера в 22:36
Я лишь копирую интервью Бэйла, а не пишу отсебятину, как ты про назначение "нужного" арбитра. Все персофанские претензии к нему. =)
и я еще жду ответ по поводу двух смен арбитров
alex lebedev
alex lebedev ответил juvenale
   238 / 1090
вчера в 22:36
тебе не пох))))
нет. на полосатиков мне всегда пох было, а то что дельфина постоянно к левым зм и кубкам тянут, не пох)
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   29 / 1090
вчера в 22:35
Я лишь копирую интервью Бэйла, а не пишу отсебятину, как ты про назначение "нужного" арбитра. Все персофанские претензии к нему. =)
теперь давай пруф от бэйла про пункты в контракте,снова тебя с поличным взяли
alex lebedev
alex lebedev ответил juvenale
   238 / 1090
вчера в 22:35
ну по вью наверное понятно,что ключевые моменты все в ее пользу хахахакак как можно спорить,после таких очевидных фактов
так для вас только моменты против барсы всегда являются ключевыми, все что за барсу, вы даже не замечаете (якобы)
juvenale
juvenale ответил alex lebedev
   29 / 1090
вчера в 22:35
да всем пох на твой юве, там самый дорогой рекламный проект. с пенальти и барселоной влажные фантазии, уже все объяснили. увидишь, сегодня атлетико не пройдет))
тебе не пох))))
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   29 / 1090
вчера в 22:34
Покажи мне цитату "Я ошибался только в пользу Барсы". Игнора у тебя нет - как НГУ соскочить не получится. =)
может тебе еще номер счета эвребе скинуть хаххахаа
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   29 / 1090
вчера в 22:34
Покажи мне цитату "Я ошибался только в пользу Барсы". Игнора у тебя нет - как НГУ соскочить не получится. =)
ну по вью наверное понятно,что ключевые моменты все в ее пользу хахахакак как можно спорить,после таких очевидных фактов
ronaldo743
ronaldo743 ответил alex lebedev
   64 / 1090
вчера в 22:26
да всем пох на твой юве, там самый дорогой рекламный проект. с пенальти и барселоной влажные фантазии, уже все объяснили. увидишь, сегодня атлетико не пройдет))
А гандбол Лихштайнера в том же финале с Барсой - это игровой эпизод по его версии. =)
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   64 / 1090
вчера в 22:21
про пункты в контракте))это ж кем нужно быть,чтобы такой бред писать
Я лишь копирую интервью Бэйла, а не пишу отсебятину, как ты про назначение "нужного" арбитра. Все персофанские претензии к нему. =)
alex lebedev
alex lebedev ответил juvenale
   238 / 1090
вчера в 22:20
Ювентусу никогда судьи не помогали в ЛЧ.В 98 в финале засчитали победный гол миятовича из вне игры,с Барселоной не назначили пенальти при 1-1 ....в прошлом турнире был оливер,так что глупо про Юве такое писать
да всем пох на твой юве, там самый дорогой рекламный проект. с пенальти и барселоной влажные фантазии, уже все объяснили.
увидишь, сегодня атлетико не пройдет))
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   64 / 1090
вчера в 22:19
человеку уже арбитр обслуживающий матч говорит,что начудил в пользу барсы хахаха реально смешно выглядят твои оправдания
Покажи мне цитату "Я ошибался только в пользу Барсы".

Игнора у тебя нет - как НГУ соскочить не получится. =)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100