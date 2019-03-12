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Фалькао после футбола хочет начать карьеру бейсболиста

вчера, 16:25

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао признался, что по окончании карьеры футболиста он намерен попробовать свои силы в бейсболе.

В качестве примера Фалькао привел историю легендарного баскетболиста Майкла Джордана, который прерывал свою карьеру в NBA и целый год играл в бейсбол.

Я люблю бейсбол. В детстве я занимался этим видом спорта в Венесуэле и был довольно неплох. Часто обсуждаю этот момент с женой. Когда закончу с футболом, то начну профессиональную карьеру бейсболиста. Так делал Джордан, хотя у него не вышло пробиться в этом деле на самый высокий уровень. Я же хочу стать первым, кто добьется успеха.

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Все комментарии
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   31 / 1090
вчера в 18:03
Прихвати еще головкина с собой, футбол - это не его!
Lewa2708
Lewa2708
   1085 / 1090
вчера в 17:53
Ну неплохо, можно вспомнить ряд футболистов, которые меняли вид спорта. Лизаразю стал чемпионом по каким-то боевым искусствам. Бартез и Дудек стали автогонщиками. А Яшин в свое время в хоккей гонял и даже национальные трофеи брал
Aчиститель
Aчиститель ответил 311
   72 / 1090
вчера в 16:52
После карьеры бейсболиста можно за Спартак походить по полю!)
И даже играть попой.
311
311
   48 / 1090
вчера в 16:48
После карьеры бейсболиста можно за Спартак походить по полю!)
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 16:46
Надо же такое придумать.
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