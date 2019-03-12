Фалькао после футбола хочет начать карьеру бейсболиста

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао признался, что по окончании карьеры футболиста он намерен попробовать свои силы в бейсболе.

В качестве примера Фалькао привел историю легендарного баскетболиста Майкла Джордана, который прерывал свою карьеру в NBA и целый год играл в бейсбол.

Я люблю бейсбол. В детстве я занимался этим видом спорта в Венесуэле и был довольно неплох. Часто обсуждаю этот момент с женой. Когда закончу с футболом, то начну профессиональную карьеру бейсболиста. Так делал Джордан, хотя у него не вышло пробиться в этом деле на самый высокий уровень. Я же хочу стать первым, кто добьется успеха.