Отец Куртуа: «Испанские СМИ сделали из моего сына козла отпущения»

Тьерри Куртуа, отец вратаря «Реала» Тибо Куртуа, во время благотворительной акции в Генке высказался в защиту своего сына, которого нещадно критикует испанская пресса.

Испанские газеты только и знают, что писать о моем сыне. Я, как отец, не могу пройти мимо некоторых подобных публикаций. Да, вратарь всегда находится в центре внимания, но из Тибо сделали козла отпущения. Он хорошо играл против «Аякса», но стоило ему допустить ошибку в моменте с четвертым голом, как его сразу сделали виноватым.

Хорошо, что мой сын очень уверенный в себе человек, другой на его месте мог бы начать сомневаться в своих силах.