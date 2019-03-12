Отец Куртуа: «Испанские СМИ сделали из моего сына козла отпущения»

Тьерри Куртуа, отец вратаря «Реала» Тибо Куртуа, во время благотворительной акции в Генке высказался в защиту своего сына, которого нещадно критикует испанская пресса.
Испанские газеты только и знают, что писать о моем сыне. Я, как отец, не могу пройти мимо некоторых подобных публикаций. Да, вратарь всегда находится в центре внимания, но из Тибо сделали козла отпущения. Он хорошо играл против «Аякса», но стоило ему допустить ошибку в моменте с четвертым голом, как его сразу сделали виноватым.
Хорошо, что мой сын очень уверенный в себе человек, другой на его месте мог бы начать сомневаться в своих силах.
Редко выручал, много пропускал.
Переоценённый воротчик.
Редко выручал, много пропускал.
Переоценённый воротчик.
на что Пикфорд и многие не поняли шутки курта.
а матч там был жаркий и вроде как Пикфорд допустил 1 ошибку но потом весь матч тащил.
а в след игре курту накидали полную авоську и уже тролили его)
что сказал что Пикфорду рано играть в сборной и на высоком уровне. типо того.
ну и история с уходом в реал тож)
на что Пикфорд и многие не поняли шутки курта.
а матч там был жаркий и вроде как Пикфорд допустил 1 ошибку но потом весь матч тащил.
а в след игре курту накидали полную авоську и уже тролили его)
что сказал что Пикфорду рано играть в сборной и на высоком уровне. типо того.
ну и история с уходом в реал тож)
у которой кроме пиара ничего нет.
а после его выходки на чм еще и оказался гнилым человеком
у которой кроме пиара ничего нет.
а после его выходки на чм еще и оказался гнилым человеком
И кстати такой вратарь, топ уровня, маринуется у Реала на лавке.
И кстати такой вратарь, топ уровня, маринуется у Реала на лавке.