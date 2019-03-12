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Отец Куртуа: «Испанские СМИ сделали из моего сына козла отпущения»

вчера, 16:36

Тьерри Куртуа, отец вратаря «Реала» Тибо Куртуа, во время благотворительной акции в Генке высказался в защиту своего сына, которого нещадно критикует испанская пресса.

Испанские газеты только и знают, что писать о моем сыне. Я, как отец, не могу пройти мимо некоторых подобных публикаций. Да, вратарь всегда находится в центре внимания, но из Тибо сделали козла отпущения. Он хорошо играл против «Аякса», но стоило ему допустить ошибку в моменте с четвертым голом, как его сразу сделали виноватым.

Хорошо, что мой сын очень уверенный в себе человек, другой на его месте мог бы начать сомневаться в своих силах.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
   10 / 1090
вчера в 20:34
Ну да вратарь этот пол команда )) У Гулливера последней игры очень много косяки .. Вот и вся причина.))
ESPANOL
ESPANOL
   338 / 1090
вчера в 20:27
До Реала Куртуа считался отличным кипером! Перес такие бабки за него не просто так заплатил. Многое в игре вратаря зависит от защитников и полузащиты, от их манеры игры у своей штрафной, от взаимопонимания с вратарем. Очевидно, что у Куртуа не сложилось с этими компонентами игры в Реале. Так бывает. В свое время в Торпедо стоял в рамке Кавазашвили и стоял великолепно! Потом решил в Спартак перейти и потух.
ESPANOL
ESPANOL
   338 / 1090
вчера в 20:18
А чем Навас то лучше? Совсем недавно вы его так же грязью поливали. Навас вратарь настроения. Может отлично отстоять и спасения демонстрировать, а может пенки напропускать самые низкопробные. В Барселоне Вальдес так же стоял. Все достижения его и слава, благодаря исключительно отличной защите и полузащите были. А Пуйоль ушел и начались провалы. У классного вратаря основным качеством его мастерства является стабильность высокого уровня, а точнее, планка качества, ниже которой он не опускается. Да, он может иногда не доиграть эпизод и пропустить мяч, который мог и отбить, но в целом, в каждой игре, коэфициент качества не ниже 90 процентов.
Raamtvall
Raamtvall ответил ESPANOL
   806 / 1090
вчера в 20:14
Он то, как раз, оказался в самом гадюшнике, где все постоянно грызут друг друга и поливают грязью. Типичный бабский кардебалет. Обвинять друг друга, это визитная карточка Реала. То Касильяс был виноват. Выперли, как кота плешивого за ненадобностью. Потом принялись за Крыстину и довели до того, что тот убежал, сломя голову из этой банки с пауками. Обливали грязью Бензема, Бейла, Кросса, Каземиро, Наваса - практически всех! Я уже не говорю о тренерах. Так что, в этом плане Реалу до Барселоны 100 верст раком через лес ползти.
Касильяс был виноват. Из-за его идиотского привоза чуть не про76и ЛЧ14. Уходить надо было вовремя, хорошо, что его хотя бы после той ЛЧ выперли.
Raamtvall
Raamtvall
   806 / 1090
вчера в 20:13
Да нет, дядя. Очконавт Куртуа в Реале сильно лучше не стал. Он не выручает, банально не выручает. Навас тащил, у него много отличных, чисто вратарских матчей, он брал пенальти в том числе от команд уровня Атлетико. Куртуа не показал и половины того, за что полюбили Наваса. 30 лимонов были выкинуты на искусственно перехайпленное бревно.
Брулин
Брулин
   94 / 1090
вчера в 20:10
В Реале Куртуа ничем себя особо не проявил.
Редко выручал, много пропускал.
Переоценённый воротчик.
ESPANOL
ESPANOL ответил abramjan
   338 / 1090
вчера в 20:07
этому гнилушке на роду написано было в барселоне играть там все такие... как он оказался среди мужиков непонятно
Он то, как раз, оказался в самом гадюшнике, где все постоянно грызут друг друга и поливают грязью. Типичный бабский кардебалет. Обвинять друг друга, это визитная карточка Реала. То Касильяс был виноват. Выперли, как кота плешивого за ненадобностью. Потом принялись за Крыстину и довели до того, что тот убежал, сломя голову из этой банки с пауками. Обливали грязью Бензема, Бейла, Кросса, Каземиро, Наваса - практически всех! Я уже не говорю о тренерах. Так что, в этом плане Реалу до Барселоны 100 верст раком через лес ползти.
abramjan
abramjan
   606 / 1090
вчера в 19:39
этому гнилушке на роду написано было в барселоне играть там все такие... как он оказался среди мужиков непонятно
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 19:27
Зизу выкинет носа из команды, он его недолюбливает.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Ministri Krasnodar
   611 / 1090
вчера в 19:14
Что он там сделал ? Напомни
после одного из матчей ЧМ 18. заявил киперу сборной Англии Пикфорду что тот криворукий и не может поймать простой мяч. хоть и в тролинговой форме якобы в шутку.
на что Пикфорд и многие не поняли шутки курта.
а матч там был жаркий и вроде как Пикфорд допустил 1 ошибку но потом весь матч тащил.
а в след игре курту накидали полную авоську и уже тролили его)
что сказал что Пикфорду рано играть в сборной и на высоком уровне. типо того.
ну и история с уходом в реал тож)
RedRedTeam
RedRedTeam
   361 / 1090
вчера в 19:02
Предателей не любят нигде и никто. Даже сам кто подкупал. Он же сам ему вручить его кармакарточку.
callm3later
callm3later
   956 / 1090
вчера в 18:43
Большую порцию критики от журналистов он еще получает из-за того, что не дали Навасу действительно выявить лучшего из них, вот и негодуют журналисты вместе с честным людом от такой неправоты. Плюс судя по новостям по поводу его контракта, а именно железное место в основе Челси при подписании нового контракта вынудило "синих" продать Чеха в свое время, то мягко говоря, это не красит Тибо.
ЮЗИК
ЮЗИК
   365 / 1090
вчера в 18:41
Знал что шел в "помойку"
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   328 / 1090
вчера в 18:39
К ним небось еще присоединились английские СМИ
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответил Bavaria_M
   529 / 1090
вчера в 18:29
Что он там сделал ? Напомни
Pervomaez
Pervomaez
   210 / 1090
вчера в 18:12
Навас на голову выше
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Bavaria_M
   160 / 1090
вчера в 17:40
А что было на ЧМ. Что то Я не помню ничего такого
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1090
вчера в 17:24
Надо Реалу Куртуа продать подороже! Зачем он нужен когда есть супер вратарь Навас? А на смену Лунин подрастает пока по арендам. В будущем он займет место в воротах Реала.
Bavaria_M
Bavaria_M
   611 / 1090
вчера в 17:14
а кто виноват что он бесполезная дыра?
у которой кроме пиара ничего нет.
а после его выходки на чм еще и оказался гнилым человеком
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Palex
   1078 / 1090
вчера в 17:11
Плох тот отец,который не встанет на защиту своего сына. Но по факту, вратарь далеко не выдающейся.
Года полтора назад я считал его одним из лучших.Все-же он упустил форму.Потерял то малое что было от гибкости.Стал посредственным игроком. Чуть лучше чем российские вратари.
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 1090
вчера в 17:02
В "ближнем бою",он и мизинца Наваса не стоит! Все дальние удары отбивает в аккурат на нападающих соперника(уйма голов и опасных моментов) В каком месте он хороший воротчик???
Palex
Palex
   101 / 1090
вчера в 16:58
Плох тот отец,который не встанет на защиту своего сына. Но по факту, вратарь далеко не выдающейся.
grisser
grisser
   57 / 1090
вчера в 16:57
Вратарь, пропускающий 4 мяча в ЛЧ, хорошим быть не может.
Caniggia
Caniggia
   30 / 1090
вчера в 16:51
В последнее время он не уверен в себе, как и весь Реал.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Neman Grodno
   67 / 1090
вчера в 16:43
Ага,входит в 20-ку лучших в Реале...
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 16:42
Куртуа хорош и критика не всегда уместна.
Neman Grodno
Neman Grodno
вчера в 16:41
Куртуа один из лучших игроков Реала в этом сезоне по факту
No problem
No problem ответил Don trambon
   61 / 1090
вчера в 16:39
А о ком ещё писать? Дыркуа пропускает в каждом матче и часть пропущенных мячей, вратарь топ уровня отбил был. И кстати такой вратарь, топ уровня, маринуется у Реала на лавке.
!!!
Don trambon
Don trambon
   89 / 1090
вчера в 16:38
А о ком ещё писать? Дыркуа пропускает в каждом матче и часть пропущенных мячей, вратарь топ уровня отбил был.
И кстати такой вратарь, топ уровня, маринуется у Реала на лавке.
sir_Alex
sir_Alex
   113 / 1090
вчера в 16:37
Есть, за что критиковать.
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