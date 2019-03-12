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Игнашевич может возглавить «Оренбург»

вчера, 19:07

Руководство «Оренбурга» может пригласить на пост главного тренера бывшего игрока ЦСКА Сергея Игнашевича, если решит расстаться с нынешним наставником команды Владимиром Федотовым

На данный момент экс-игрок сборной России работает в дубле ЦСКА. «Оренбург» же после 19-ти туров занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
drug01
drug01
   133 / 1090
сегодня в 10:25
Пора браться за работу!!!!!!
pomor45
pomor45
   181 / 1090
вчера в 22:57
Газовый мираж?
beefs
beefs
   176 / 1090
вчера в 21:57
А чем Игнашевич лучше, что он умеет и есть ли у него лицензия...
Footbolista
Footbolista ответил Glodor
   7 / 1090
вчера в 21:02
Читай цитаты Аршавина))...
Kuprin
Kuprin
   403 / 1090
вчера в 20:53
Федотов норм поставил игру
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 20:39
Не могу понять, что за атака на Федотова?
cska plus
cska plus ответил makkie
   16 / 1090
вчера в 20:38
Ахах, а чего не Аршавина или Кержакова? Можно Алдонина или Шембераса еще :)
Ахахах, бездарей алень, тихонов и всякая другая хрюща.
Jum13
Jum13 ответил makkie
   27 / 1090
вчера в 20:33
Ахах, а чего не Аршавина или Кержакова? Можно Алдонина или Шембераса еще :)
А можно Тихонова. Хотя кому этот лузер нужен
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   77 / 1090
вчера в 20:21
Сергею Николаевичу и в дубле ЦСКА не плохо, если согласится на переход, то пожелаю ему всех благ и удачи в тренерской работе.
SHMEL
SHMEL
   76 / 1090
вчера в 20:20
Вот это поворот!
Если так случится то успехов Серёге,хотя по мне так наверное нужно начинать с чего-нибудь попроще.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1090
вчера в 20:18
Слухи словно мухи.......
Glodor
Glodor ответил Footbolista
   50 / 1090
вчера в 20:09
Кони совсем обакланились)...
Главное, чтобы не освинели, как ванька.
Морозовский
Морозовский
   17 / 1090
вчера в 19:43
Сегея Богданыча лучше б подменил сразу, без стажировки в дальнем лазурятнике.
Footbolista
Footbolista
   7 / 1090
вчера в 19:41
Пуховик и коням теперь игры сливать будет)...
Footbolista
Footbolista
   7 / 1090
вчера в 19:39
Кони совсем обакланились)...
makkie
makkie
   42 / 1090
вчера в 19:37
Ахах, а чего не Аршавина или Кержакова?
Можно Алдонина или Шембераса еще :)
RIR68
RIR68
   232 / 1090
вчера в 19:29
оно Игнашевичу надо?
mensk
mensk
   988 / 1090
вчера в 19:27
В принципе и сейчас Оренбург не плохо выглядит.
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1090
вчера в 19:26
Пустили свинью (Трабукки) в огород! Жалко Оренбург.
FILL3286
FILL3286
   32 / 1090
вчера в 19:23
Бакланы вы рады клячи?
Аксинья
Аксинья
   75 / 1090
вчера в 19:20
Конечно Оренбург идет слабовато, а ведь еще надо и Зениту игру сливать...
1 команда
1 команда
   109 / 1090
вчера в 19:19
У Оренбурга и сейчас отличный тренер.
EAGuar As
EAGuar As
   82 / 1090
вчера в 19:16
Федотов покрепче как тренер будет .
FILL3286
FILL3286
   32 / 1090
вчера в 19:16
ХАХАХАХАХ ХАХАХАХ
СТЫДНО такие новости писать
ХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХА
ArgonS
ArgonS
   295 / 1090
вчера в 19:11
Хоть не свиные и то хорошо.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   18 / 1090
вчера в 19:10
Чем Федотов не устроил?
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