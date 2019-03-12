Игнашевич может возглавить «Оренбург»

Руководство «Оренбурга» может пригласить на пост главного тренера бывшего игрока ЦСКА Сергея Игнашевича, если решит расстаться с нынешним наставником команды Владимиром Федотовым.
На данный момент экс-игрок сборной России работает в дубле ЦСКА. «Оренбург» же после 19-ти туров занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ.
Если так случится то успехов Серёге,хотя по мне так наверное нужно начинать с чего-нибудь попроще.
Если так случится то успехов Серёге,хотя по мне так наверное нужно начинать с чего-нибудь попроще.
Можно Алдонина или Шембераса еще :)
Можно Алдонина или Шембераса еще :)
СТЫДНО такие новости писать
ХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХА
СТЫДНО такие новости писать
ХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХА